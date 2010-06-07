Анонс на 8 июня

Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в Открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления».

***

Пресс-конференция на тему: “Позитивные изменения в формате «All Inclusive»”. 2010 – год позитивных изменений. Что будет происходить с банковским рынком Украины? Каковы тенденции 2010 г.? Как изменились предпочтения клиентов? Участники: Сергей Наумов, председатель Правления УкрСиббанка BNP Paribas Group; Франсуа Бенароя, зам. председателя Правления УкрСиббанка BNP Paribas Group.

***

Круглый стол на тему: "Каким быть СSR MarketPlace в Украине: консультации со стейкхолдерами" . Организатор: ОО "Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности". Цель мероприятия: представить уже накопленный опыт в Украине и за рубежом по организации Marketplace, обсудить потребности и ожидания заинтересованных сторон - непосредственных участников выставки проектов «CSR MarketPlace в Украине».

***

12-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Украинский феномен: элитная «живая» косметика отечественного производства». Организатор - ООО «Центр медицинских технологий им.Л.Москаленко» (TM Iren Bukur). Вопросы: отечественная лечебно-профилактическая косметика класса «Люкс»; натуральное сырье для натуральной косметики: уникальные условия выращивания, особенности сбора и хранения; высокотехнологичное производство «живой косметики» в Украине; подтверждение лечебно-профилактических качеств, получение клинического заключения; использование лечебно-профилактических средств в косметологии; самое важное при выборе косметики: мнение потребителей, результаты независимого тестирования ЦНПЭ «ТЕСТ». Участники: Ирина Букур, президент Центра медицинских технологий им. Л.Москаленко; Лидия Бутович, ООО «Фитосвит»; Татьяна Дубовая, преподаватель кафедры семейной медицины Национального медуниверситета им.Богомольца и врач лечебно-диагностического центра "Адонис-О"; Виктор Задворный, призёр Чемпионата Украины по парикмахерскому искусству, обладатель Кубка Киева по парикмахерскому искусству, стилист марки "Farmavita"; Валентин Безрукий, руководитель НИЦНПЭ «ТЕСТ» (ул.Крещатик,4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 379-29-26, 379-29-27, e-mail: events@publicity.com.ua до 16-00 7 июня.

***

Круглый стол на тему: «Препятствия, которые сдерживают вхождение иностранных инвесторов в экономику Украины», организованный Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Проблемы вхождения иностранных компаний на украинский рынок. Пути легализации иностранных юридических лиц в Украине: обсуждение существующих законопроектов.

***

Состоится официальная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ, Сергей Титенко), Национальной Ассоциацией членов комиссий по регулированию коммунальных предприятий (NARUC, Кристофер Махон), Комиссией общественных услуг штата Нью-Йорк (NYPSC, Гарри Браун) и Агентством международного развития США (USAID, Янина Ярузельски) в рамках Программы партнерства в сфере регулирования энергетики, которая организована и проводится Национальной Ассоциацией членов комиссий по регулированию коммунальных предприятий США. После подписания будет проведен брифинг для представителей СМИ.

***

В Ялте состоится 51 заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участниц Содружества независимых государств. В заседании будут принимать участие руководители таможенных администраций Украины, России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Проведение пресс-конференции для журналистов предусмотрено 9 июня.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.