ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Сбербанк России приценивается к Райффайзен Банку Аваль», в котором пишет - cреди украинских банкиров активно муссируется информация о возможной продаже Райффайзен банка Аваль российскому Сбербанку. За пределами Украины - в России и Австрии - эту информацию пока опровергают…

http://delo.ua/dengi/banki/sberbank-rossii-pricenivaetsja-k-rajffajzen-aval-141196/

* * *

Также «Дело» в материале «Коттеджные городки: куда вложиться инвестору» подает результаты собственного исследования топ-5 коттеджных городков вокруг Киева, в которые инвесторы могут вложить деньги с минимальным риском…

http://delo.ua/biznes/rynki/kottedzhnye-gorodki-kuda-vlozhitsja-investoru-141190/

* * *

«Дело» в материале «Золотой» сертификат, или Как бизнес победил Госпотребстандарт» пишет – Госпотребстандарт под давлением бизнеса отменил стократное повышение тарифов на сертификацию товаров…

http://delo.ua/biznes/rynki/zolotoj-sertifikat-ili-kak-biznes-pobedil-gospotrebstandart-141195/

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Банки стоят на месте» пишет – пять месяцев украинские банки практически стояли на месте. В частности, объем выданных кредитов упал на 2,9%. Это говорит о том, что банки еще и не думали возвращаться к активному вложению денег и все еще делают упор на внутренние процессы…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-stoyat-na-meste

* * *

Также «Экономические известия» в материале «Жилье поползло вниз» пишут – по итогам мая стоимость жилья в Киеве (дешевых однокомнатных и двухкомнатных квартир) начала снижаться. Пока риэлторы резкого скачка не прогнозируют, но отмечают, что количество продавцов, сбавляющих цены на квартиры, может вырасти — у покупателей осталось не так много свободных денег, а ипотека до сих пор не работает…

http://markets.eizvestia.com/full/zhile-popolzlo-vniz

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Generali лишилась полжизни» пишет – группа Generali-PPF продала 51% акций "Дженерали Гарант Страхование жизни" ее бывшим акционерам. Теперь лайфового страховщика полностью контролируют компании Тариэла Васадзе. В Generali-PPF решили развивать свой второй лайфовый актив, который принадлежит группе на 100%. По мнению экспертов, действия инвестора говорят о снижении интереса иностранных компаний к украинскому рынку…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1382725

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «С видами на жительство» пишет – неподалеку от столицы, на берегу обводного канала Киевского моря, прошел гранд-вечер в честь открытия первого в Украине эксклюзивного клубного поселка Riviera Villas. Новую перспективную точку для выезда на ПМЖ из перенаселенного города в компании расслабленных гостей изучала корреспондент издания…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1382710

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Кому готовиться к сокращениям» пишет - в Украину возвращается безработица: урезаются премии, уменьшается рабочий день, эксперты говорят о грядущих увольнениях и второй волне кризиса…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/08/053722.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Интервью с бывшим киевским домушником (Часть 1)» он рассказал изданию, куда воры заглянут первым делом, почему «обыск» продолжается 7 мин. и что их может отпугнуть…

http://mycityua.com/articles/life/2010/06/08/033328.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Эксперты: жизнь будет дешеветь» пишет – цены идут вниз из-за того, что у народа не прибавляется денег, и из-за прекращения политическо-предвыборной истерии. В 2010-м ожидается самая низкая инфляция с 2003 года…

http://www.segodnya.ua/news/14142888.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новая угроза для мировой экономики: крах евро не минуем?» пишет – список стран ЕС – претендентов на дефолт неудержимо расширяется, что тянет евро в пропасть. Ситуация в Европе не может не коснуться украинского финансового рынка. Рост резервов НБУ под угрозой…

https://economics.unian.net/rus/detail/48735

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Аптечный бизнес в Украине продолжил рост» подает обзор рынка от компании «P&S Group»

https://economics.unian.net/rus/detail/48676

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Обязан донести» пишет – Федеральная налоговая служба России готова увольнять сотрудников, которые скроют информацию о попытке их подкупа. Борьбе с коррупцией это мало поможет, скептичны эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/08/236738

* * *

Издание «Известия» в публикации «Китайский авиапром сел на украинскую палубу» пишет - Китай продолжает довольно бесцеремонно обращаться с международным авторским правом. В минувшие выходные выяснилось, что прототип своего первого палубного истребителя четвертого поколения J-15 Пекин скопировал с российского Су-33. Копия была собрана на основе одного из первых прототипов Су-33 - Т-10К, купленного Пекином у Киева в 2005 году. Благодаря этому Поднебесная получила ранее недоступную для нее технологию складного крыла и вплотную приблизилась к созданию собственного авианосного флота…

http://www.izvestia.ru/world/article3142668/

(УНИАН)