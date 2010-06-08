Янукович: Украина готова быть посредником для Азии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина открыта для политического диалога и готова быть посредником в разрешении актуальных проблем азиатского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит сегодня в Стамбуле.

В.ЯНУКОВИЧ проинформировал участников саммита, что на прошлой неделе внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о принципах внутренней и внешней политики, который закрепляет активное и конструктивное участие Украины «во всеобъемлющем политическом диалоге для повышения взаимного доверия государств, преодоления традиционных и новых угроз безопасности».

Также он отметил, что Украина как наблюдатель в СВМДА высоко ценит возможность сотрудничества с государствами в рамках этой организации.

«Хочу со всей ответственность отметить: Украина – ваш добрый сосед, надежный партнер и друг. Наша стратегическая задача – вывести отношения между государствами вашего региона на качественно новый уровень. Мы открыты для политического диалога, готовы предоставлять посреднические услуги, если к этому будет проявлен интерес и возникнет соответствующая потребность», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также заявил, что украинская сторона хотела бы активно участвовать в реализации масштабных проектов в Азии, в частности, по развитию транспортных коридоров, поиску новых маршрутов для экспорта энергоносителей в Европу.

«Ведь именно через Украину пролегают наиболее короткие и надежные транзитные маршруты», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что наша страна готова внести склад в решение вопросов продовольственной безопасности в регионе, а также заинтересована в значительном усилении торгово-экономических отношений с азиатскими государствами.

Кроме того, Президент Украины обратил внимание участников саммита на потенциал экономических проектов в рамках Черноморского региона.

«Наконец, мы хотели бы присоединиться к процессам развития и укрепления сотрудничества в области культуры, межнационального и межконфессионального взаимодействия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также выразил благодарность Президенту Турции Адбдуллаху ГЮЛЮ за гостеприимство, оказанное украинской официальной делегации во время рабочего визита в Стамбул, и пожелал Турции успехов во время будущего председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

*** Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международная организация, созданная по инициативе Казахстана в 1996 году.

Членами СВМДА являются 18 стран, также 7 стран, в том числе Украина, являются наблюдателями.

В рамках организации страны-участники проводят диалог по вопросам укрепления безопасности на азиатском континенте.