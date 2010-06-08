ГЛАВНОЕ на 8 июня (день)

Финансы

Кабинет Министров Украины уже одобрил Бюджетный кодекс и на завтрашнем заседании планирует одобрить Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления».

Н.АЗАРОВ отметил, что новая редакция Бюджетного кодекса предусматривает серьезную децентрализацию управления государственными финансами. «Мы впервые пошли на то, что значительную часть доходов, а именно восемь общегосударственных налогов и сборов, передаем на местный уровень. Мы закрепляем за местными бюджетами право распределять 25% от собираемого налога на прибыль. Мы пропорционально распределяем этот серьезный финансовый ресурс между областными бюджетами, районными бюджетами и даже доходим до сельского и поселкового бюджетов. Задача одна – стимулировать местные органы власти для максимального поощрения предпринимательской деятельности на местах, для создания своей собственной ресурсной базы», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что прибыл на заседание форума с заседания рабочей группы по доработке Налогового кодекса, который планируется вынести на рассмотрение правительства уже завтра, 9 июня.

Н.АЗАРОВ отметил, что в проекте документа будет значительно сокращено количество местных и государственных налогов, существенно упрощена процедура администрирования налогов. «Эти два серьезнейших документа реализуют стратегию реформ Президента Украины – ту стратегию, с которой Президент шел на выборы», – подчеркнул премьер.

При этом он высказал надежду, что эти документы будут приняты Верховной Радой на текущей сессии, что позволит правительству уже в начале сентября представить Верховной Раде проект бюджета на 2011 год, подготовленный на базе новых Бюджетного и Налогового кодексов.

После непродолжительного выступления на форуме Н.АЗАРОВ отправился продолжать заседание рабочей группы по подготовке проекта Налогового кодекса.

Главное Контрольно-ревизионное управление во время проверки Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерв) выявило убытков на сумму 7,93 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомрезерва, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, из общей суммы выявленных убытков недостачи составляют 3,35 млрд. грн., разворовывание бюджетных средств – 810,6 млн. грн., убытки, нанесенные государству путем реализации имущества госрезерва по заниженным ценам, – 3,77 млрд. грн.

Указанные факты были выявлены при совместной проверке Госкомрезерва и Главного контрольно-ревизионного управления по поручению Кабинета Министров Украины с целью определения реального состояния, наличия, условий хранения, закупки и отпуска материальных ценностей государственного резерва на 711 предприятиях – ответственных хранителях, в том числе на 39 предприятиях и организациях сферы управления Госкомрезерва.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что на 674 предприятиях не была обеспечена сохранность материальных ценностей госрезерва, из них 275 – ликвидированы, находятся в стадии банкротства или их местонахождение не удалось установить.

Материалы относительно недостачи материальных ценностей на 677 предприятиях направлены для реагирования в органы прокуратуры. На данный момент возбуждено 10 уголовных дел.

С 15 июня 2010 года будет проводиться проверка 939 предприятий – ответственных хранителей мобилизационного резерва.

Еврогруппа одобрила создание фонда помощи евро – Европейского инструмента финансовой стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 7 июня вечером на заседании Еврогруппы в Люксембурге.

Этот инструмент, который может гарантировать получение странами - членами зоны евро, имеющими бюджетные сложности, до 750 млрд. евро дополнительных кредитов.

Кроме того, в ходе заседания министры договорились о возможности проверки бюджетных показателей стран - членов зоны евро во избежание ситуаций, когда о чрезвычайно высоком бюджетном дефиците становится известно слишком поздно. При этом, согласно принятому решению, Евростат – Европейский статистический офис – получит право на проведение “расследований” для четкого определения соответствия задекларированных правительствами стран - членов зоны евро бюджетных показателей реальному состоянию дел.

Министры финансов ЕС также обсудили возможные санкции к странам - членам еврозоны, за нарушение установленных правил, в том числе и того, что годовой дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП.

В ходе заседания 7 июня министры говорили преимущественно о финансовых санкциях, поскольку нефинансовые санкции, такие, как, например, приостановка права голоса для представителей стран, не выполняющих общие требования, можно ввести лишь после внесения изменений в Соглашение ЕС. К санкциям финансового характера, в частности, принадлежит возможность наложения штрафа на страну, которая вышла за пределы показателей, предусмотренных Европейским пактом стабильности и роста. До сегодняшнего времени существовало правило, предусматривавшее возможность взыскания со страны, чей бюджетный дефицит превысил 3% ВВП, штрафа в размере до 0,5% ВВП.

“До нынешнего времени вы получали штрафы только за “проезд на красный свет” в 3% ВВП, однако с сегодняшнего дня вы также можете иметь проблемы за “проезд на желтый свет”, - сказал журналистам Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ.

Окончательное решение по возможным санкциям может быть одобрено на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) 17 июня.

Специальная экспертная группа Евросоюза, которой поручена подготовка предложений по обеспечению устойчивого экономического роста и улучшения бюджетной дисциплины в ЕС, обсудит возможность применения нефинансовых санкций в отношении нарушителей бюджетной дисциплины, сообщил постоянный председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей.

Второе заседание экспертной группы высокого уровня состоялось в понедельник вечером в Люксембурге. В состав группы, которую возглавляет Ван Ромпей и которая была учреждена в марте лидерами ЕС, входят министры финансов стран регионального сообщества, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, а также еврокомиссар по экономике и монетарным делам Олли Рен и председатель Европейского центробанка Жан-Клод Трише.

"Никакого табу нет. Мы обсудим позже, возможно ли внесение изменений в договор (действующие договора ЕС) путем консенсуса и можно ли в этих рамках рассматривать нефинансовые санкции", - сказал Ван Ромпей журналистам по завершении встречи.

По его словам, участники заседания не исключили возможность внесения изменений в договорную базу ЕС, но в ходе сегодняшнего заседания сконцентрировали внимание на том, что можно сделать в краткосрочный период в рамках действующих договоров.

В частности, предлагается применять санкции в отношении нарушителей бюджетной дисциплины еще до того, как они достигли предельно допустимого дефицита госбюджета в 3% ВВП, а также в случае стремительного роста госдолга.

"Нам предстоит определить новый набор санкций, более прогрессивных и жестких. Мы попросили Еврокомиссию внести предложения на этот счет", - сказал Ван Ромпей.

Он сообщил также, что министры финансов ЕС согласились с тем, что каждую весну национальные бюджетные планы будут предоставляться в Еврокомиссию для их анализа, передает РИА "Новости".

Новости ТЭК

Россия и Украина обсуждают возможность создания на российской территории совместного комбината по обогащению урана. Об этом сообщил накануне в интервью радиостанции "Эхо Москвы" генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

"Мы создали рабочие группы по всем направлениям и всерьез готовы говорить о создании совместного предприятия, при котором наши украинские партнеры могут стать собственниками, партнерами, акционерами одного из наших обогатительных комбинатов. Да, завод не переедет на территорию Украины, но это будет частично и украинский завод. Они получат доступ к той технологии, которой у них сегодня нет", - пояснил глава "Росатома", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Россия намерена наладить на своей территории производство тихоходных турбин для АЭС, которые производятся в Украине.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО.

«У нас (в РФ - УНИАН) не осталось производства тихоходной турбины. Харьковский "Турбоатом" - это производство тихоходной турбины; почти на всех атомных станциях России работает харьковская турбина на сегодняшний день. Вот только сейчас, на прошлой неделе, «Силовые машины» в Санкт-Петербурге заложили новый цех, который будет производить тихоходную турбину», - сказал С.КИРИЕНКО.

В то же время он отметил, что «выстроить интеграцию» с харьковским заводом целесообразно.

«Если мы сумеем выстроить интеграцию, в том числе с харьковским "Турбоатомом", конечно, это будет эффективнее и дешевле и быстрее. Но то, что делают «Силовые машины» в Санкт-Петербурге, - а «Росатом», кстати, подписал соглашение с «Альстомом», и мы делаем тихоходные турбины в Подольске в Подмосковье, - это правильно. Нам нужна диверсификация, нам надо иметь несколько поставщиков, это всегда правильно», - сказал он.

Транспорт

Правительство Украины в ближайшие полтора года планирует сдать в эксплуатацию ряд объектов в авиационной отрасли.

Как сообщил УНИАН департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ во время Международного форума аэропортов и авиаперевозчиков Routes CIS в Харькове.

«Что касается развития авиации, то в ближайшие полтора года все авиаперевозчики, которые летают в Украину или захотят летать к нам, получат от правительства Украины ряд объектов», - отметил он.

В частности, по словам Б. КОЛЕСНИКОВА, в Харькове правительство планирует не позже октября 2011 года сдать в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 километра. Во Львове будет построен новый пассажирский терминал общей площадью 29 тыс. кв. м и посадочная полоса длиной 3,2 километра.

Кроме того, первый вице-премьер сообщил, что в «Борисполе» правительство планирует построить новый пассажирский терминал D общей площадью около 100 тыс. кв. м. Он напомнил, что терминал F упомянутого аэропорта будет сдан в эксплуатацию этим летом.

В 2011 году в эксплуатацию будут сданы международный терминал Донецкого аэропорта общей площадью 52 тыс. кв. м и взлетно-посадочная полоса, сертифицированная по третьей категории ICAO, длиной 4 километра.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что после выполнения обязательной программы по подготовке к Евро-2012 правительство планирует заняться строительством новой полосы в Одесском аэропорту. А также, по его словам, остается приоритетным вопрос Крыма.

Заявки на участие в приватизационном конкурсе по продаже 76,001% холдинговой компании "Лугансктепловоз" подали три компании.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В пресс-службе отметили, что срок подачи заявок истек вчера в 18.00.

Как сообщил УНИАН источник в Фонде, заявки на участие в конкурсе были поданы компаниями, аффилированными с российским "Трансмаршхолдингом", а также двумя украинскими финансово-промышленными группами.

(УНИАН)