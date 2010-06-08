Янукович: Товарооборот с Турцией необходимо удвоить

Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что одним из национальных интересов Украины является налаживание и развитие торгово-экономического сотрудничества со странами азиатского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Стамбуле, где принимает участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Мы приехали на саммит, чтобы установить нормальные отношения со странами Азии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, во время встреч с премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ.

«Мы сейчас встретились с премьер-министром Р.ЭРДОГАНОМ и договорились, что в ближайшее время он будет с официальным визитом в Украине, и мы создадим стратегический совет между Украиной и Турцией на высшем уровне, который возглавят премьер-министр Турции и Президент Украины», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что, в частности, в отношениях с Турцией необходимо сначала возобновить, а в перспективе повысить как минимум вдвое товарооборот между двумя государствами.

«Мы здесь потому, что наш национальный интерес – возобновить «шелковый путь» в страны Азии», заявил В.ЯНУКОВИЧ с учетом важности и перспектив сотрудничества со странами азиатского региона.