Анонс на 9 июня

9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция партнера ведущей юридической фирмы Trout Cacheris Плато Качериса на тему: “Компания Trout Cacheris о независимом аудите по заказу Правительства Украины”. Именно этой компании правительство Украины заказало независимый аудит бюджетных расходов, осуществленных предыдущим правительством. Trout Cacheris - известная в мире юридическая фирма с большим опытом, которая базируется в Вашингтоне (США). Плато Качерис расскажет о независимом аудите и ознакомит аудиторию с историей компании (ул..Крещатик, 4, конференц-зал) .

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10-00 - Заседание Кабинета Министров Украины

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Перспективы транзита газа по территории Украины». Участники: председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик, эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко и независимый эксперт Александр Нарбут (“Главком”, ул.. ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция по результатам социологического исследования «Индексы социального самочувствия и ожиданий населения Украины после 100 дней президентства В. Януковича». Темы: как люди оценивают нынешнюю экономическую ситуацию, свое положение в обществе, собственные жизненные перспективы и перспективы своей страны; уровень доверия населения к политическим и общественным деятелям; оценка действий власти и другие вопросы. Участники: председатель «Фундации «Высшая школа профессиональной политики» Олег Вострых, директор «Института социальных технологий» Александр Тихонов, эксперт «ВШПП» Леонид Билоусов (ул..Крещатик, 4, конференц-зал) Телефон: 067-218-82-12. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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15-00 - Пресс-конференция, посвященная подписанию договора о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Украины и компанией «Аеросвіт». Участники: президент НОК Украины Сергей Бубка и сопредседатель Наблюдательного комитета авиакомпании «Аеросвіт» Григорий Гуртовый («РБК-Украина», ул. Грушевского, 10).

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16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция посвященная старту Третьего Неофициального чемпионата Европы по футболу среди строительных организаций, посвященного ЕВРО-2012, памяти мастера спорта международного класса Анатолия Пузача. Чемпионат пройдет 10, 11, 12, 13 июня 2010 года в Киеве на НСК «Олимпийский» (верхнее поле, НТЦ им. В. Г. Банникова). (ул..Крещатик, 4, конференц-зал) Телефон: 8-067-180-23-90.

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- 9-11 июня в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе. В рамках визита предусматривается проведение переговоров глав внешнеполитических ведомств Украины и Грузии, а также запланированы короткие встречи высшего политического руководства Украины и секретаря СНБО Украины с министром иностранных дел Грузии.

**** Типография «Триада Принт» 9 июня будет презентовать единственную в Украине рулонную печатную машину Komori System 38S, что также делает ее эксклюзивным обладателем такого оборудование на территории СНГ. Для участия в презентации данной машины и выступления на семинаре в Украину приедут представители компаний Komori и Yam International, выступит Mr.Magazine – директор инновационного центра журнальной продукции в Университете Миссисипи, а также будут присутствовать гости со всего СНГ. Во вложении пресс-анонс мероприятия. Корчовая Татьяна - project manager Агентство "Июльский” В пресс-офисе «Триада Принт» по тел.: (044) 362-04-40, (067) 472-05-53. Координатор по связям с общественностью – Корчовая Татьяна (063) 483-05-77.