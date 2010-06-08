В Австрии выпал град размером в мяч для гольфа

Небывалая по мощности гроза с градом разразилась во вторник днем в районе австрийского города Санкт-Пельтен (земля Нижняя Австрия), отельные градины, по свидетельству очевидцев, достигали размера мяча для гольфа, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное радио.

В результате кратковременного буйства стихии, которое продолжалось всего несколько минут, улицы превратились в бурные потоки, были повалены десятки деревьев, затоплены большинство подвалов домов. На ликвидацию последствий стихийного бедствия были брошены около 100 пожарных, которым пришлось расчищать улицы от упавших деревьев и веток, а также заниматься откачкой воды.