ГЛАВНОЕ на 8 июня

Хроника дня

***

Бюджет: Текущий дефицит бюджета размере 5,3% ВВП ниже плана Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что текущий дефицит государственного бюджета Украины ниже годового показателя, заложенного в госбюдже в размере 5,3% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления».

«Могу с удовлетворением отметить, что стабилизирована бюджетно-финансовая ситуация в стране. У нас сейчас реальный дефицит бюджета значительно меньше того, который заложен в законе о госбюджете», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что в Украине улучшается ситуация с валютными резервами Национального банка, позитивные результаты демонстрирует экономика.

«И этого нельзя не видеть и не отмечать в качестве стартовой позиции для проведения реформ и тех решений, на которые сейчас нацелено правительство», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины в мае 2010 года, по оперативным данным, выросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. долл.

НБУ снизил ставки по обеспеченным кредитам овернайт с 11,5% до 10,5%, по бланковым – с 13,25% до 12,5% Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 9 июня, снизил ставки по обеспеченным правительственными бумагами кредитам овернайт с 11,5% до 10,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка. Ставка по необеспеченным кредитам овернайт снижена с 13,25% до 12,5% годовых.

НБУ на протяжении текущего года второй раз снижает ставки по кредитам рефинансирования овернайт. Предыдущее изменение указанных ставок регулятор провел 11 мая 2010 года. Тогда ставка по обеспеченным кредитам овернайт была снижена с 12,5% до 11,5% годовых, без обеспечения – с 13,5% до 13,25% годовых.

Как сообщалось, НБУ с 8 июня 2010 года снизил уровень учетной ставки с 10,25% до 9,5%.

По результатам сегодняшнего размещения ОВГЗ в бюджет привлечено 66,514 млн. грн.

По предварительным результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 66,514 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, ОВГЗ со сроком погашения 22 сентября 2010 года были размещены на 14,56 млн. грн. под 10,5% годовых, 16 февраля 2011 года – 46,8 млн. грн. под 13%, 4 сентября 2013 года – 5,154 млн. грн. под 12,5%.

Минфин отказался от ранее объявленного размещения бумаг со сроком погашения 21 марта 2012 года и 28 января 2015 года.

Как сообщалось, средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

По информации Национального банка Украины, на первичных аукционах по размещению ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в мае т.г. поступили средства на общую сумму 2,803 млрд. грн. (с начала года – 20,870 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов осуществило размещение правительственных бумаг (с учетом ОВГЗ, выпущенных для целей докапитализации) на общую сумму 27,260 млрд. грн. В мае выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов первичного размещения в мае составляла 11,88% годовых (с начала года - 15,49% годовых).

Украина и ВБ планируют в 2010 г. реализовать 5 проектов на 1,77 млрд. долл. - Тигипко Украина и Всемирный банк планируют в 2010 году реализовать 5 проектов на сумму 1,77 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

«Сотрудничество с Всемирным банком является чрезвычайно важным для Украины. Лишь в этом году мы планируем подписать договоры не менее чем по пяти проектам на сумму 1,77 млрд. долл.», - сообщил С.ТИГИПКО 7 июня после подписания вместе с директором представительства ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартином РАЙЗЕРОМ Протокола общего пересмотра портфеля проектов в Украине на текущий год.

С.ТИГИПКО убежден, что сотрудничество со Всемирным банком поможет Украине быстрее преодолеть последствия кризиса.

Приоритетами на среднесрочную перспективу сотрудничества определено направление по оздоровлению финансового сектора и развитие инфраструктуры в Украине.

«Мы будем отказываться от проектов, которые не реализуются, чтобы не платить за резервирование средств. Вместе с тем, необходимо повысить выборку средств по проектам, которые находятся сейчас в работе. Ее теперешний уровень не удовлетворяет ни правительство, ни руководство банка. У нас есть амбициозная цель утроить уровень выборки средств», - отметил С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что сотрудники профильных министерств, которые отвечают за сотрудничество со Всемирным банком, будут нести персональную ответственность за результаты своей работы. Это, по его словам, позволит избежать безосновательного затягивания реализации проектов.

Еврогруппа одобрила создание фонда помощи евро

Еврогруппа одобрила создание фонда помощи евро – Европейского инструмента финансовой стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 7 июня вечером на заседании Еврогруппы в Люксембурге.

Этот инструмент, который может гарантировать получение странами - членами зоны евро, имеющими бюджетные сложности, до 750 млрд. евро дополнительных кредитов.

Кроме того, в ходе заседания министры договорились о возможности проверки бюджетных показателей стран - членов зоны евро во избежание ситуаций, когда о чрезвычайно высоком бюджетном дефиците становится известно слишком поздно. При этом, согласно принятому решению, Евростат – Европейский статистический офис – получит право на проведение “расследований” для четкого определения соответствия задекларированных правительствами стран - членов зоны евро бюджетных показателей реальному состоянию дел.

Министры финансов ЕС также обсудили возможные санкции к странам - членам еврозоны, за нарушение установленных правил, в том числе и того, что годовой дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП.

В ходе заседания 7 июня министры говорили преимущественно о финансовых санкциях, поскольку нефинансовые санкции, такие, как, например, приостановка права голоса для представителей стран, не выполняющих общие требования, можно ввести лишь после внесения изменений в Соглашение ЕС. К санкциям финансового характера, в частности, принадлежит возможность наложения штрафа на страну, которая вышла за пределы показателей, предусмотренных Европейским пактом стабильности и роста. До сегодняшнего времени существовало правило, предусматривавшее возможность взыскания со страны, чей бюджетный дефицит превысил 3% ВВП, штрафа в размере до 0,5% ВВП.

“До нынешнего времени вы получали штрафы только за “проезд на красный свет” в 3% ВВП, однако с сегодняшнего дня вы также можете иметь проблемы за “проезд на желтый свет”, - сказал журналистам Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ.

Окончательное решение по возможным санкциям может быть одобрено на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) 17 июня.

Банки: рейтинг «ПУМБа» повышен с uaBBB до uaA, прогноз - стабильный

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» повысило рейтинг ПАО «Первый украинский международный банк» с uaBBB до uaA, прогноз - стабильный. Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Впервые агентство присвоило рейтинг банку 11 июня 2009 г.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составляли 20,179 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 13,325 млрд. грн., обязательства - 17,564 млрд. грн., собственный капитал - 2,615 млрд. грн., уставный капитал - 2,523 млрд. грн.

ПУМБ в I квартале т.г. получил прибыль 26 млн. грн. против убытка в 120 млн. грн. годом ранее. ПУМБ в 2009 году получил убыток 800 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

ТЭК: Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа плюс 1,1 млрд. куб. неустойки Сегодня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» в отношении экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo.

Об этом сказано в официальном заявлении компании CentraGas Holding AG (Австрия), которая является акционером RosUkrEnergo.

В сообщении отмечается, что данное решение подтверждает, что спорный объем газа был изъят «Нафтогазом» в нарушение условий контракта о хранении газа с RosUkrEnergo и что «Нафтогаз» обязан возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа, находящегося в подземных газовых хранилищах Украины, на тех же условиях, как и до изъятия.

В дополнение, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo порядка 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов по поставкам, транзиту и хранению газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу и поэтому указанная выше сумма должна быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.

Как сообщал УНИАН, 18 мая совладелец RosUkrEnergo Дмитрий ФИРТАШ сказал, что оптимальным решением Стокгольмского суда для RosUkrEnergo будет вариант, обязывающий Украину вернуть стоимость 11 млрд. куб. м газа. «Мы рассчитываем на успешное завершение. Нам бы хотелось получить стоимость газа, но нам предлагают объемы газа», - сказал Д.ФИРТАШ.

Напомним, этот объем газа был изъят НАКом у RosUkrEnergo в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАКом и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).

Янукович предложил Путину совместно добывать нефть и газ

Стамбул. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил главе правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ выйти на конкретные решения в сотрудничестве между двумя государствами в сфере энергетики, в частности, относительно совместной добычи энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и В.ПУТИНА, которая состоялась сегодня в Стамбуле.

Президент Украины поблагодарил главу правительства РФ за позицию, благодаря которой у Украины есть скидка в цене на природный газ, в связи с чем удалось стабилизировать экономическую ситуацию в государстве и не дотировать из госбюджета НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы бы хотели, чтобы вы нас видели в качестве партнеров, а мы вас готовы видеть не только в вопросах транспортировки и потребления газа, но и совместной добычи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что украинская сторона готова «обменяться определенными активами с Россией, чтобы создать совместную кооперацию, чтобы мы вошли в добычу нефти и газа в России».

«В свою очередь Украина также хочет вас видеть партнерами в добыче газа и нефти на шельфе Черного моря», - сказал Президент Украины.

Кабмин и правительство РФ в среду подпишут рамочное соглашение по достройке блоков ХАЭС

В среду, 9 июня, в Киеве состоится подписание рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, от украинской стороны соглашение подпишет министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, от российской – генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 года Кабинет Министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК «Энергоатом». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков – у одного поставщика.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

10 апреля т.г. премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия рассматривает возможность кредитования строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в размере 5-6 млрд. долл.

«Черноморнафтогаз» проверит буровые платформы Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства (Госфлотинспекция) разработала и рекомендовала компании «Черноморнафтогаз», которая занимается в Украине добычей и транспортировкой нефти в Черном и Азовском морях, проверить состояние технологического оборудования нефтяных буровых платформ и готовность к борьбе с аварийным разливом нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, также Госфлотинспекция рекомендовала компании провести учения руководящего состава. По результатам проверок «Черноморнафтогаз» составил комплексный план мероприятий.

Инспекция провела профилактические мероприятия с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций на буровых нефтяных платформах и возможных разливов нефти в море, а также для предотвращения экологического бедствия в морских водах в зоне ответственности Украины.

Регионы: Куницын предлагает сделать Крым офшорной зоной

Симферополь. 8 июня. УНИАН. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Сергей КУНИЦЫН считает, что на период до вступления Украины в Европейский Союз в Крыму можно было бы создать офшорную зону.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он выступил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Закрывается Мадейра, закрывается Кипр в связи со вступлением в Евросоюз, а это офшорные зоны, банковские зоны. Вы знаете, где хранят деньги наши и не наши богатеи – они хранят их, как правило, в офшорных зонах. В связи с тем, что эти две территории будут закрываться, капитал будет искать куда идти», – отметил С.КУНИЦЫН.

По его мнению, Украина могла бы воспользоваться моментом и создать у себя офшорную зону до принятия страны в ЕС. «Мы же не можем сказать, когда мы туда (в Евросоюз – УНИАН) вступим, поэтому почему бы с этим не поработать? – сказал представитель Президента в Крыму. – Можно было бы посмотреть, скажем, Крым в качестве того, чтобы здесь были элементы банковского офшора».

Социальная политика: КМУ предлагает составить новый список вкладчиков Сбербанка СССР для возобновления компенсаций с середины 2011 г.

Кабинет министров Украины предлагает создать информационно-аналитические системы «Реестр вкладчиков сбережений граждан» и «Реестр страховщиков и застрахованных лиц» для регистрации вкладчиков Сбербанка СССР для возобновления компенсаций по вкладам с середины 2011 г.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте и размещен на его официальном сайте (№6491 от 7 июня 2010 г.).

Согласно документу, правительство совместно с «Ощадбанком» и учреждениями бывшего «Укргосстраха» определяет до 1 января 2011 г. порядок составления и функционирования системы «Реестр страховщиков и застрахованных лиц», до 1 июня 2011 г. обеспечивает функционирование данной системы и определяет порядок передачи реестра страховщиков и застрахованных лиц в «Ощадбанк». Кроме того, правительство должно будет урегулировать совестно с бывшим «Укргосстрахом» вопрос последующего обслуживания по выплатам потерь от обесценивания сбережений украинцам.

Согласно проекту закона, внесение информации о гражданах в реестр будет бесплатным.

В то же время документом предлагается изъять из законодательства норму, согласно которой Кабмин может привлекать средства для возмещения гражданам обесцененных вкладов из валютного резерва Национального банка Украины.

Транспорт: Свободные места в крымком направлении есть - УЗ

По состоянию на 8 июня, «Укрзализныця» назначила для перевозок летом 21 поезд, поскольку количество пассажиров летом увеличивается в два раза.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, больше всего поездов (18) будет курсировать в крымском направлении и 2 - в Одессу.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается. В связи с этим «Укрзализныця» призывает пассажиров предварительно планировать свои путешествия и покупать проездные документы.

По данным ведомства, на сегодня свободные места в крымском направлении есть. К примеру, из Киева на сегодня в направлении Крыма на 9 июня есть свыше 1200 свободных мест, на 10 июня - свыше 1300, на 11 июня - более 1900, на 16 июня - свыше 3000 свободных мест.

В целом для обеспечения летних перевозок 2010 года железнодорожники задействуют 6297 пассажирских вагонов, из них 1798 - вагоны, которые оборудованы системой кондиционирования воздуха.

Также железные дороги позаботятся и о маленьких пассажирах, для чего будет сформировано 5 составов для назначения специальных «детских» поездов, которые будут отправлять детей к местам отдыха. Все эти поезда будут оборудованы ремнями безопасности для предотвращения падения с верхних полок.

Для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении готовятся к открытию 175 дополнительных касс: 16 - на Донецкой железной дороге, 15 - на Одесской, 17 - на Южной, 44 - на Юго-Западной, 83 - на Приднепровской.

ЧП: В Австрии выпал град размером в мяч для гольфа

Небывалая по мощности гроза с градом разразилась во вторник днем в районе австрийского города Санкт-Пельтен (земля Нижняя Австрия), отельные градины, по свидетельству очевидцев, достигали размера мяча для гольфа, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное радио.

В результате кратковременного буйства стихии, которое продолжалось всего несколько минут, улицы превратились в бурные потоки, были повалены десятки деревьев, затоплены большинство подвалов домов. На ликвидацию последствий стихийного бедствия были брошены около 100 пожарных, которым пришлось расчищать улицы от упавших деревьев и веток, а также заниматься откачкой воды.