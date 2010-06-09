ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «35% украинского бизнеса - в тени», в котором пишет - в распоряжении издания оказались предварительные оценки правительства уровня тенизации украинской экономики за 2009 год. Так, по подсчетам Минэкономики, доля теневой экономики за прошлый год выросла на 1 процентный пункт — до 35% официального ВВП. В абсолютном выражении это означает, что объем неучтенного ВВП, созданного в теневом секторе в 2009 году, составил почти 320 млрд. грн.

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/35-ukrainskogo---v-teni-141256/

* * *

Также «Дело» в материале «Создателей украинского вертолета подозревают в растрате денег» пишет - руководство единственного в Украине производителя вертолетов - «КБ «Вертикаль» обвиняют в растрате почти 30 млн. грн. из госбюджета…

http://delo.ua/biznes/kompanii/sozdatelej-ukrainskogo-vertoleta-podozrevajut-v-rastrate-141257/

* * *

«Дело» в материале «Госфинуслуг засыпало жалобами» пишет – среди украинцев растет недовольство небанковскими финансовыми учреждениями. Об этом свидетельствует статистика поступивших в Госфинуслуг обращений граждан. Наибольшее количество «челобитных» к регулятору вызвала работа представителей страхового рынка - более 2,1 тыс. Как и в прошлом году, лидируют жалобы по невыплатам страховщиков…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/gosfinuslug-zasypalo-zhalobami-141255/

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Лугансктепловозу» прочат судьбу ОПЗ» пишет – на приватизацию этого предприятия появился новый претендент. Это структуры, связанные с владельцем группы «Энергетический стандарт» Константином Григоришиным. Эксперты сомневаются, что шансы победить в конкурсе есть у кого-либо кроме «Трансмашхолдинга». Однако не исключают повторения сценария ОПЗ и срыв конкурса…

http://markets.eizvestia.com/full/luganskteplovozu-prochat-sudbu-opz

* * *

Также «Экономические известия» в материале «Компромиссный обмен» пишут – Виктор Янукович стремится укрепить позиции Украины как надежного партнера по транспортировке энергоресурсов из России и азиатских стран в Европу. Ради достижения такой цели он может пойти на уступки Кремлю…

http://state.eizvestia.com/full/kompromissnyj-obmen

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «RosUkrEnergo получила газ в Стокгольме» пишет – Стокгольмский арбитраж обязал НАК "Нафтогаз Украины" вернуть 12,1 млрд кубометров газа трейдеру RosUkrEnergo (RUE) – СП "Газпрома" и бизнесмена Дмитрия Фирташа. Если "Нафтогаз" рассчитается с трейдером газом из подземных хранилищ, компания может не успеть восстановить запасы к отопительному сезону. В оценке же стоимости газа стороны сильно расходятся. RUE полагает, что "Нафтогаз" должен заплатить $5,4 млрд, украинская сторона в момент изъятия газа оценивала его в $1,6 млрд, по нынешней цене для Украины он стоит $2,78 млрд.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1383657

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Сбербанк метит в десятку» пишет – о намерении купить украинский банк из топ-10, возможно даже "Райффайзен Банк Аваль", объявил российский Сбербанк. Эксперты считают, что иностранные акционеры пока не готовы уходить из Украины, продавая дешево свои активы. Впрочем, убыточность украинских "дочек" все же может сделать иностранных собственников более сговорчивыми в переговорах…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1383645

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Ставки падают, господа!» пишет - НБУ сделал шаг к тому, чтобы заем стал для населения доступней. А вы уже сами решайте – довериться банкам снова или продолжать копить свои капиталы под матрацами…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/09/051300.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Довгий мечтает об Италии, а Журавский – о большой политике» пишет - нестабильность политической ситуации в Киеве держит киевских чиновников и депутатов в напряжении. Вот уже и лето на дворе, а большинство из них до сих пор не знают, когда пойдут в отпуск и пойдут ли вообще. По крайней мере, так они отвечают на вопрос «Газеты...» насчет отпуска…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/09/041023.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Марки с Кличко ушли за два часа!» пишет – первая партия почтовых марок с братьями Кличко (18 500 штук) на столичном Главпочтамте разлетелась за два часа. Вчера там можно было не только купить марку, но еще и конверт первого дня (1000 штук), а потом погасить ее штампом первого дня. Такие марки ценятся у коллекционеров больше всего…

http://www.segodnya.ua/news/14143246.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Российский вариант «расщепления» украинского атома» пишет – Кремль торопит Киев с принятием решения по предложенным проектам сотрудничества. Это касается и атомной сферы, инициативы по которой больше напоминают скупку, что все-таки не совсем партнерство...

https://economics.unian.net/rus/detail/48868

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Шансы евро на выживание близки к нулю?» пишет - несмотря на принимаемые ЕС меры, евро стремительно катится в пропасть. Эксперты на этом фоне прогнозируют не только его крах, но и развал самого Евросоюза. США, где кризис, похоже, пошел на попятную, поддерживают создаваемый в Европе механизм финансовой стабильности, который сможет покрыть обязательства должников на многие годы вперед…

https://economics.unian.net/rus/detail/48852

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Тайна жен и силовиков» пишет – в России декларации о доходах не опубликовали сотрудники ФСБ, ФСО, МИДа и таможни. А милиционеры засекретили сведения об имуществе жен…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/09/236938

* * *

Издание «Известия» в публикации «Cектор нафтогаза» пишет - компания "Нафтогаз Украины" оказалась в тяжелом финансовом положении. Пришлось даже уволить четвертую часть сотрудников центрального аппарата. Монополию могло бы спасти объединение с "Газпромом", говорят российские эксперты, но вряд ли это случится в ближайшие годы. Предложение украинской стороны - создать совместное предприятие с равными долями - скорее всего не будет принято россиянами. А наши варианты решения проблемы неприемлемы для Киева. Видимо, придется приглашать в альянс некую крупную западную компанию, говорят эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142681/

(УНИАН)