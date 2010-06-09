Обама продлил на год санкции в отношении Лукашенко

Пресс-служба Белого дома сообщила о продлении на год санкций в отношении ряда государственных чиновников Белоруссии. Барак Обама счел, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и его ближайшие соратники по-прежнему угрожают национальной безопасности США.

Несмотря на попытки А.Лукашенко улучшить отношения с Западом, в том числе освобождение нескольких политических заключенных, США недовольны уровнем демократизации белорусского общества. Хотя Б.Обама и отмечает присутствие некоторого прогресса в демократизации, он видит серьезные проблемы белорусского общества.

Напомним, эти санкции были введены еще администрацией Джорджа Буша-младшего после выборов в Белоруссии, которые США назвали недемократичными. Решением американских властей белорусским чиновникам, в том числе А.Лукашенко, председателю КГБ Белоруссии Степану Сухаренко, главе МВД Владимиру Наумову, председателю государственной телерадиокомпании Александру Зимовскому, замначальника администрации президента Наталье Пяткевич и ряду других чиновников и членов их семей запрещено иметь любые активы на территории США и вести бизнес с гражданами США.

Белорусские власти заявляют, что не имеют никаких активов в США, следовательно, их эти санкции не затрагивают. Еще в 1996г. А.Лукашенко в ответ блокировал все белорусские активы Дж.Буша и Кондолизы Райс, передает РБК.