Экс-мэр Одессы Боделан снова прилетел на родину

Бывший мэр Одессы Руслан БОДЕЛАН 7 июня снова прилетел в Одессу, сообщает газета «Сегодня».

По словам его сына Владимира, экс-мэр приехал в город по личным делам.

«Жить он будет в Санжейке, там у него дом. Сколько он пробудет на родине, пока неизвестно. Он еще не осел здесь навсегда и неоднократно будет возвращаться в Россию, в Питер», — рассказал он.

Сам Р.БОДЕЛАН ранее сообщил, что в Петербурге планирует довести до конца реконструкцию порта, где он занимает пост заместителя начальника.

Напомним, что экс-мэр Одессы покинул город в 2005 году, после того как против него возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. В апреле этого года Боделан впервые вернулся на родину, и дело было закрыто. Тогда Боделан говорил, что не намерен участвовать в гонке за кресло мэра Одессы. А политологи отмечали: он скорее поддержит материально одного из сильных кандидатов на этот пост.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА. Ему инкриминировалось подписание незаконного договора с одесской фирмой "Белая акация", которым предусматривалась передача ей в пользование земельных участков для размещения рекламных щитов. По сообщениям правоохранительных органов, причиненный этой операцией ущерб для казны составлял около полумиллиона гривен.

5 мая 2005 года Р.БОДЕЛАН был объявлен во всеукраинский розыск. Сразу после этого он эмигрировал в Российскую Федерацию, где, приняв российское гражданство, стал заместителем начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.

9 апреля 2010 г. Р.БОДЕЛАН возвратился в Одессу.

12 апреля Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о прекращении досудебного следствия по уголовному делу в отношении Р.БОДЕЛАНА по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Сам экс-мэр Одессы 12 апреля заявил, что в Украине закрыто возбужденное в апреле 2005 года уголовное дело по обвинению его в злоупотреблении служебным положением. "Генпрокуратура закрыла все дела, именно это и позволило мне посетить Одессу", - сказал он.

При этом, по словам Р.БОДЕЛАНА, оставаться в Одессе он не намерен, а вернется в Санкт-Петербург.