Калетник: Украина не может вступить в Таможенный союз

Украина не может вступить в Таможенный союз, создаваемый Россией, Казахстаном и Беларусью, пока условия этой организации не будут соответствовать принципам Всемирной торговой организации, членом которой является наша страна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК на пресс-конференции в Ялте после заседания совета руководителей таможенных служб стран-участниц Содружества Независимых Государств.

«Украина сегодня находится в ВТО, поэтому невозможно (вхождение в Таможенный союз) до тех пор, пока мы не прировняем обязанности, которые взяла Украина в связи со вступлением (в ВТО) к тем ставкам и соответствующим тарифам, которые существуют у наших коллег», - сказал И.КАЛЕТНИК.

Со своей стороны руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей БЕЛЬЯНИНОВ заявил, что никто не принуждает Украину вступать в Таможенный союз.

«Таможенный союз – это абсолютно добровольная организация, и никакого насилия или диктата здесь нет и быть не может», - подчеркнул глава российской таможни.

А.БЕЛЬЯНИНОВ также заявил, что Россия, Казахстан и Беларусь в рамках трехстороннего формата продолжают работать «крайне напряженно».

«Но тоже никто к этому не принуждает. Состоялись политические решения, и в рамках этих политических решений (мы) движемся к тому, чтобы с 1 июля Таможенный союз начал свою жизнь», - сказал глава Таможенной службы РФ.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве в ходе седьмого украинско-российского экономического форума Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия готова рассматривать возможность сотрудничества с Украиной в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза на приемлемых условиях.

28 мая премьер-министр России Владимир ПУТИН по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза сообщил, что Россия и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусь может присоединиться позже.

Премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ отказался принять участие в этом заседании.

Разногласия при формировании Таможенного союза между РФ и Беларусью касаются ввозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.