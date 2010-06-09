ГЛАВНОЕ на 9 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Сегодня в Киев прибыли заместитель Директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол ТОМСЕН и руководитель миссии МВФ в Украине Танос АРВАНИТИС. Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Основная цель визита - встретиться с высшими должностными лицами страны для обсуждения дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил УНИАН, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

Макроэкономика

Юридическая фирма Trout Cacheris начала расследование деятельности предыдущего украинского правительства. Об этом сообщил партнер компании Плато КАЧЕРИС сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Мы не относимся предупредительно ни к какому украинскому деятелю и пока не можем сказать, к кому может быть предъявлено обвинение… Расследовать будем расходование государственных средств за последние 3-4 года, как я себе это представляю», - отметил юрист.

Он также настаивает на том, что это именно расследование, а не аудит.

По его словам, целью аудита является выявление нецелевого использования средств, виновных в этом, и куда были направлены эти деньги. «Если выясниться, что действительно были средства, использованные не по назначению, то мы постараемся сделать все, чтобы такого больше не повторялось… Мы будем изучать документы и проводить собеседования с теми, с кем будем считать необходимым», - сказал П.КАЧЕРИС.

Запланировано, что аудит будет длиться не дольше нескольких месяцев. «Мы попытаемся снизить стоимость нашего расследования», - сказал он. Однако общая сумма за предоставленные услуги пока не называется, поскольку, по словам П.КАЧЕРИСА, она пока не известна и для самой компании. Количество привлеченных для аудита специалистов также пока не уточняется, поскольку, возможно, возникнет необходимость дополнительно привлекать людей. Также юрист сообщил, что будут объявляться промежуточные выводы в течении всего аудита.

В то же время на вопрос о том, ознакомлена ли компания с политической ситуацией в Украине, П.КАЧЕРИС ответил "нет". «Однако мы постоянно изучаем украинские реалии, и я думаю, что очень скоро мы будем иметь полное понятие того, что тут происходит», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.

Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиям по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях. В частности, партнер компании Плато КАЧЕРИС занимался расследованием по делу Уотергейтского скандала (1972-1974 гг.), который закончился отставкой президента США Ричарда НИКСОНА. А также расследованием по делу экс-президента США Била КЛИНТОНА, замешанного в сексуальном скандале, который привел к импичменту Б.КЛИНТОНА.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что “страна в этом году роскошествовать не будет”.

Об этом глава правительства заявил в интервью “Урядовому кур’єру”.

В частности, Н.АЗАРОВ сказал: “Мы знали, на что шли. Темпы падения в 2009 году практически всех ключевых показателей экономики напоминали печальные 90-е прошлого столетия: на 15% уменьшился ВВП, на 22% упало промышленное производство, на 20% сократился внутренний товарооборот, в три раза за последние полтора года возрос государственный долг...“

По словам Н.АЗАРОВА, “почти на 22% упало промышленное производство и на четверть сократился товарооборот из-за нехватки денег у людей”, поэтому, по мнению главы правительства, “следует в первую очередь обеспечить платежеспособный спрос на отечественные товары”. “Более чем на 40% сократился объем капиталовложений (а это же фундамент для роста следующих периодов) - нужно создать условия, при которых инвесторам выгодно было бы возобновить вложение денег в нашу экономику. Это же касается зарубежных инвесторов, которые потеряли доверие к Украине, уменьшив за прошлый год объем инвестиций в 2,5 раза по сравнению с 2008-м”, - отметил он.

“Большинство населения страны находится на грани бедности. Следовательно, нужно защитить наиболее уязвимые слои и дать прилично зарабатывать остальным”, - считает премьер.

“Напоследок я еще раз хочу подчеркнуть: страна в этом году роскошествовать не будет. Мы только сведем концы с концами, вылезем из страшной ямы, станем на твердую почву финансовой стабильности. Чтобы возобновить продвижение. На этом пути, на пороге которого сейчас стоим, мы готовы и выслушивать конструктивную критику, и вносить коррективы. Одного не будет никогда - в трясину нестабильности Украина уже не свернет”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Бюджет

Украина не будет использовать средства Международного валютного фонда для финансирования государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Атанасисом АРВАНИТИСОМ и заместителем директора Европейского департамента МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

По словам главы государства, средства МВФ будут направлены на стабилизацию финансового сектора Украины.

«Для нас это очень важно, потому что стабильность финансовой системы дает возможность развития производства и экономики в целом», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что динамика, которая сегодня наблюдается в финансовом и бюджетном секторе Украины, а также в целом в украинской экономике, будет способствовать выполнению обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Он поблагодарил представителей МВФ за то, что они приехали в Украину и согласились вместе с ним разобраться с ситуацией и принять необходимые решения.

«Мы внимательно мониторим ситуацию, которая происходит в финансовом секторе Украины и в целом в экономике», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он проинформировал представителей МВФ, что сегодня наблюдается оживление экономики. В частности, ВВП возрос на 4,8%, промышленное производство – на 12,6%, доходы бюджета за 5 месяцев увеличились на 8,8%.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, этому способствовала, в том числе, и жесткая экономия бюджетных ресурсов, и их эффективное использование.

В то же время он заметил, что есть еще много нерешенных вопросов.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил о предложенной им Программе экономических реформ, в которой заложены пути решения многих проблем.

Так, он заметил, что до конца текущей сессии Верховная Рада примет несколько важных законопроектов, в том числе, законопроект, регулирующий работу Национального банка Украины.

В свою очередь, П.ТОМСЕН отметил важность улучшения экономической ситуации в Украине. «Это хорошо, что наблюдается оживление экономики и увеличение доходов бюджета», - сказал он.

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Правительство передало для рассмотрения в Верховную Раду новую редакцию Бюджетного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что документ содержит много нововведений, среди которых - увеличение самостоятельности местных бюджетов.

«Впервые не на словах, а на деле, города и села Украины будут получать дополнительные ресурсы, которые в следующем году составят более 12 млрд. грн. Вдумайтесь, сколько региональных проектов можно сделать за такие деньги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, отметил он, на местный уровень передается 8 общегосударственных налогов и сборов, территориальные общины получат пятую часть (20%) налога от прибыли предприятий.

«Эти деньги будут пропорционально распределены между областными, районными, сельскими и поселковыми бюджетами. 40% закрепляется за областными бюджетами, 60% - могут использоваться в районах, и треть из той суммы может быть направлена в сельские, поселковые и городские советы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, таким образом, местные бюджеты получат дополнительный ресурс исключительно на расходы развития, которых всегда не хватало.

Кроме того, правительство нововведениями в Бюджетном кодексе будет стимулировать местные власти наращивать экономический потенциал районов, поддерживать предпринимательство и реализацию масштабных проектов, сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Н.АЗАРОВ, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления», сказал, что Кабинет министров Украины уже одобрил Бюджетный кодекс и на заседании 9 июня планирует одобрить Налоговый кодекс.

Премьер-министр высказал надежду, что эти документы будут приняты Верховной Радой на текущей сессии, что позволит правительству уже в начале сентября представить Верховной Раде проект бюджета на 2011 год, подготовленный на базе новых Бюджетного и Налогового кодексов.

Налоги

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть и одобрить проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«О его необходимости было много разговоров. Наверное, не было ни одной политической силы, в предвыборной программе которой Налоговый кодекс не занимал бы достойное место. И только сейчас, благодаря объединению усилий правительства, специалистов и бизнеса, депутатов от коалиции, у нас есть реальная возможность получить экономическую Конституцию страны. Этот документ Украина ожидала практически все годы независимости страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что документом снижается фискальная нагрузка на экономику и вводятся меры активизации процессов модернизации, привлечения инвестиций.

По словам Н.АЗАРОВА, документом сокращается число общегосударственных налогов с 29 до 17, отменяется 10 местных налогов и сборов и предусмотрено поэтапное снижение налога на прибыль предприятий – в 2011 году с 25 до 20% и дальнейшее снижение на 1% ежегодно - до 17% в 2014 году.

Также, отметил премьер, для стимулирования обновления основных фондов Налоговым кодексом вводится ускоренная амортизация.

Документом также предусмотрены меры стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, в частности, сокращается количество отчетов, подаваемых в налоговую службу, гармонизируется налоговый и бухгалтерский учет.

«И, пожалуй, наиболее важно то, что устанавливается прозрачный и понятный механизм взаимодействия фискальных органов и плательщиков налогов, упрощается и активизируется административная процедура. Если обобщать, то мы отказались от всего устаревшего и недееспособного. Это инновационный документ - это настоящая налоговая реформа, которая принципиально улучшит инвестиционный климат в Украине и поднимет нашу страну в рейтинге экономических свобод, привлекательности для ведения бизнеса», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления», Н.АЗАРОВ сказал, что Кабинет министров Украины уже одобрил Бюджетный кодекс и на заседании 9 июня планирует одобрить Налоговый кодекс.

Премьер-министр высказал надежду, что эти документы будут приняты Верховной Радой на текущей сессии, что позволит правительству уже в начале сентября представить парламенту проект госбюджета на 2011 год, подготовленный на базе новых Бюджетного и Налогового кодексов.

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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

По его словам, в частности, при расчете налога на прибыль предприятий в документе предлагается ограничить отнесение на валовые расходы процентных платежей по долговым требованиям.

Министр отметил, что в отношении налога на добавленную стоимость (НДС) предлагается установить разные сроки налогообложения. Для экспортеров товаров предприятий, которые осуществляют инвестиционные расходы, и предприятий, осуществляющих сезонную деятельность, предлагается установить два отчетных периода. Для всех остальных налогоплательщиков - 12 отчетных периодов.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, в Налоговом кодексе сохраняется специальный режим налогообложения в сферах сельского, лесного хозяйства и рыболовства.

Фондовый рынок

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что правительство Украины до конца июня текущего года может осуществить выпуск еврооблигаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Да, такое может быть», - сказал С.ТИГИПКО на вопрос УНИАН о возможном выпуске еврооблигаций до конца текущего месяца.

Напомним, 28 мая директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Ольга БАШИНСКАЯ заявила, что Украина может перенести на более поздний срок выпуск еврооблигаций, который планировалось осуществить в июне.

"В соответствии с графиком, планировалось осуществить такой выпуск в конце июня. Но проблемы в европейской экономике и так называемый «европейский долговой кризис» стали причиной ухудшения ситуации на рынке капитала и, соответственно, доходности еврооблигаций. Поэтому, при условии дальнейшего ухудшения ситуации в еврозоне, мы не исключаем возможности отсрочки выпуска украинских евробондов", - сказала О.БАШИНСКАЯ.

По ее информации, если до обострения проблем в Греции средняя ставка доходности по украинским государственным еврооблигациям составляла 6,8% годовых, то на сегодня она повысилась до 8-9%, а это делает выпуск еврооблигаций не столь привлекательным.

Как сообщалось, в середине мая Минфин выбрал три международных банка - JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" менеджерами по размещению украинских государственных еврооблигаций.

Объем заимствований, предусмотренный государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. 382,2 тыс. грн. Из них внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т. ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования стабилизационного фонда), внешние – на уровне 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. прямое финансирование бюджета – выпуск облигаций внешнего госзайма – 10,4 млрд. грн., займ Международного валютного фонда – 16 млрд. грн., кредит Всемирного банка – 4 млрд. грн., финансирование проектов развития – кредиты Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Японского банка международного сотрудничества (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.

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Фонд государственного имущества Украины выставит 25%-ный пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской межбанковской валютной бирже 14 июля этого года.

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации».

Напомним, что ранее Фонд госимущества снял с продажи блокирующие пакеты акций “Сумы-”, “Прикарпатье-” и “Полтаваоблэнерго”, которые до этого неоднократно выставлялись на биржах, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» в размере 25% + 1 акция оценен ФГИУ в 108 млн. 233,25 тыс. грн.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9170/7,9220, к 12:00 цены понизились до 7,9165/7,9200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2495/0,2497, к 12:00 цены снизились до 0,2489/0,2490. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31,8000 (-0,0570).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,1971/1,1973, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,4805/9,4890, к 12:00 цены ушли вниз - 9,4555/9,4660.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 8 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках незначительно понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,37 грн./евро, продажи – понизился на 0,4% - до 9,56 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,30-9,47 грн./евро, по продаже – в пределах 9,48-9,83 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 июня понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2418 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2521 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2480 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2490-0,2560 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,39 грн./евро, курс продажи понизился на 0,3% - до 9,52 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,20-9,47 грн./евро, по продаже – в пределах 9,48-9,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,3% по сравнению с 8 июня и сегодня составляет 0,2431 грн./рубль, продажи – на 0,1% - до 0,2528 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2480 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2490-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,30/9,60 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,92/7,96 грн., евро – 9,25/9,65 грн., рубль – 0,2430/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,35/9,55 грн., рубль – 0,2460/0,2540 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9194, к евро – 9,457347, к российскому рублю – 0,25046.

Банки

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №263 от 8 июня т.г. назначил временную администрацию в ПАО АБ «Синтез» (г. Киев) сроком на 6 месяцев – с 9 июня по 8 декабря 2010 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, временным администратором АБ «Синтез» назначено физическое лицо – независимый эксперт Евгений ЧЕЧИЛЬ.

При этом указывается, что на период временного отсутствия временного администратора Е.ЧЕЧИЛЯ в банке уполномочивается на выполнение функции временного администратора АБ «Синтез» физическое лицо - независимый эксперт Александр СМОЛЯНИНОВ (по договору с НБУ).

Также сообщается, что с целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния АБ «Синтез» введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца - с 9 июня 2010 до 8 сентября 2010 года.

Справка УНИАН. АБ «Синтез» зарегистрирован в 1993 г.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 377,315 млн. грн., обязательства – 280,416 млн. грн., собственный капитал – 96,899 млн. грн., уставный капитал – 72,8 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам первого квартала 2010 года составила 1,598 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля основными акционерами банка являлись: ООО «Премиум-плюс» - 24,96% и физлицо Александр ЛОЙФЕНФЕЛЬД - 74,9192% акций.

ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает стабилизацию ситуации в НАК «Нафтогаз Украины» и прогнозирует, что до конца года компания начнет расчет с кредиторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Атанасисом АРМАНИТИСОМ и заместителем директора Европейского департамента МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшний день удалось стабилизировать ситуацию в «Нафтогазе».

«Сегодня бюджет компании сбалансирован, и «Нафтогаз» самостоятельно рассчитывается за потребленный газ перед Россией», - сказал Президент, добавив, что для этого «Нафтогаз» не берет кредиты.

Он проинформировал, что в июне будет принят окончательный финансовый план «Нафтогаза».

«И я считаю, что в этом году мы уже начнем расчет с кредиторами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписано сегодня в Киеве министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО и генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергеем КИИРИЕНКО.

Соглашением, в частности, предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Как пояснил глава «Росатома» С.КИРИЕНКО, финансирование проекта будет осуществляться на условиях софинансирования.

«У нас заложена очень гибкая формулировка в соглашениях: российская сторона обеспечит организацию необходимого финансирования при частичном участии в софинансировании украинской стороны. Какая-то часть из этого может быть договоренностью двух министерств финансов, а какая-то часть будет кредитами коммерческих банков. Очевидно, это российские государственные банки», - сказал С.КИРИЕНКО.

При этом он отметил, что накануне приезда в Украину он получил очередное подтверждение готовности выступить в качестве кредиторов со стороны руководства Сбербанка России.

Также С.КИРИЕНКО сообщил, что возвращение кредитного ресурса Украиной будет осуществляться не на основе договоров о разделе продукции, а за счет возврата кредитного ресурса в ходе эксплуатации новых энергоблоков.

Как сообщал УНИАН, 18 мая председатель правления Сбербанка России Герман ГРЕФ сообщил, что банк намерен совместно с компанией «Росатом» принять участие в финансировании достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения между Украиной и Российской Федерацией по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС ». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК « Энергоатом ». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков – у одного поставщика. Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК « Энергоатом » Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

10 апреля т.г. премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия рассматривает возможность кредитования строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в размере 5-6 млрд. долл.

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Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО допускает обжалование Украиной решения Стокгольмского арбитража по тяжбе между НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не знаком пока с решением суда. Но мы изучим все возможности апелляции и продолжение тех решений, которые, наверное, у нас будут, и примем решение, которое будет соответствовать нашим национальным интересам», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что изъятие из баланса газа страны 11 млрд. кубометров в сегодняшней ситуации недопустимо.

«Что касается сегодняшней ситуации, то я скажу, чего не будет. Не будет безумной отдачи ресурса в ущерб нашим национальным интересам, потому что отдать 11 млрд. кубометров из баланса, это невозможно», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что оценку законности операции с 11 млрд. кубометров газа, которая была проведена прежним правительством, должны дать правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» в отношении экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo.

В дополнение, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo порядка 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов по поставкам, транзиту и хранению газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу и поэтому указанная выше сумма должна быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.

В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).

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Украина в мае 2010 года осуществляла импорт природного газа по ценам 232,86 долл. за тыс. куб. м и 246 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономики Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Таможенная стоимость майских объемов природного газа, заявленных декларантами, в перерасчете на 1000 куб. м составляет 232,86 долл. - в первом случае и 246 долл. - во втором случае», - отмечено в сообщении министерства.

В этой связи Минэкономики снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ за май 2010 года на 18,5% по сравнению с апрелем - до 1,3129.

Как сообщалось, в апреле 2010 года Украина осуществляла импорт газа по ценам 330,3 долл. за тыс. куб. м, 332,65 долл. за тыс. куб. м и 232,86 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, в конце декабря 2008 года Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно ему, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого Украиной российского газа выросла до 305,68 долл. за тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

Транспорт. Автодор

Курганский завод мостовых металлоконструкций (Россия) останавливает поставки металлоконструкций, необходимых для строительства мостов через Днепр в Запорожье, из-за отсутствия средств у заказчика.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Запорожской мэрии со ссылкой на начальника Управления капитального строительства (УКС) горисполкома Ивана СУХОМЛИНА, 7 июня "на строительстве новых запорожских мостов начался монтаж элементов балки жесткости - основы под плиту проезжей части: металлическую конструкцию весом 24,5 тонны установили на высоте 30 метров и это были последние запасы металлоконструкций".

"В данный момент Курганский завод останавливает поставку металлоконструкций для Запорожья. У запорожцев пока нет средств на оформление новых заказов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что руководство города надеется, что в ближайшее время Кабинет министров выделит средства, необходимые для продолжения строительства мостов.

Как сообщал УНИАН, при формировании Госбюжета-2010 г. Запорожье для продолжения строительства мостовых переходов через Днепр просило включить в бюджет 1 млрд. 400 млн. грн. отдельной строкой, однако не было внесено средств вообще: Запорожью пообещали выделить средства из Стабилизационного фонда, в котором в 2010 г. на все гособъекты предусмотрено 1 млрд. 200 млн. грн.

4 июня т.г. во время визита в Запорожье первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ пообещал выделить на строительство мостов через Днепр в Запорожье средства в объеме, достаточном для завершения их строительства в 2012 г. "В течение текущего года на строительство мостов через Днепр в Запорожье будет выделено порядка 500 млн. грн., а со следующего года выйдем на 1,5 млрд. с тем, что бы до 2012 г. включительно завершить строительство", - заявил А. КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. Проект строительства в Запорожье автотранспортного мостового перехода, призванного решить проблему связи правобережного Запорожья, где проживает более 300 тысяч запорожцев, с левобережной частью - местом расположения большинства промпредприятий и запорожских производственных комплексов, был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 г. Согласно проекту, возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а также строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение 8 лет. Но впоследствии руководство УКСа Запорожского горисполкома заявило, что строители новых мостовых переходов в Запорожье отстают от графика более чем на 2 года. По данным Запорожской мэрии, в результате несоответствующего финансирования, растянувшего сроки строительства и роста цен на протяжении времени стройки, сметная стоимость возведения в Запорожье новых мостовых переходов увеличилась с 1,9 миллиарда грн. (первоначальная смета) до 4,913 млрд. грн. (по состоянию на 01.01.09г.).

Связь. Коммуникации

Генеральный продюсер ТВі Сергей ДЕМЬЯНЧУК считает, что от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА скрывают, что происходит на рынке медиа. Об этом он сказал в интервью «Главкому».

«У меня складывается впечатление, что Президенту просто не довели до сведения информацию, что происходит на рынке медиа. От Президента скрывают информацию», - сказал он.

По словам С.ДЕМЬЯНЧУКА, журналисты рассчитывают, что исполнительная власть в лице Президента, а также Верховная Рада вмешаются в процесс, который основала группа «Интер» своим судебным иском.

Генпродюсер ТВі также выразил надежду, что заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН поможет разобраться в данной ситуации.

«Я верю, что мы живем в правовом государстве. Поэтому Анна ГЕРМАН, я убежден, как чиновник обязана разобраться в ситуации вокруг наших телеканалов и способствовать справедливому решению», - сказал С.ДЕМЬЯНЧУК.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 июня, редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил главу Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского как собственника медиа-холдинга U.A. Inter Media Group в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.

Погода

Завтра в Украине ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в четверг ожидается температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, в Карпатах и на востоке местами 9-14°; днем в Украине 29-34°, в Карпатах 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области завтра ожидается температура ночью 15-20°, днем 29-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в Днепре возле Киева 21°.

(УНИАН)