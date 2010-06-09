Во Львове презентован логотип города к Евро-2012

Во Львове презентован логотип города к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012, город избрал своей символикой традиционные пять башен, которые на официальном логотипе изображены рядом с эмблемой чемпионата.

Во время открытия логотипа руководитель Местного оргкомитета Евро-2012 Маркиян ЛУБКИВСКИЙ отметил, что перечень заданий, стоящих сейчас перед Львовом в контексте подготовки к чемпионату, достаточно значительный. В частности, в поле зрения УЕФА - строительство и управление львовского стадиона, строительные работы в аэропорту города, областная и городская дорожная инфраструктура, которая сегодня находится в неудовлетворительном состоянии, а также вопросы размещения болельщиков во время турнира.

«Самый болезненный вопрос для Львова – это сроки выполнения всех запланированных работ, ведь речь идет не только о том, чтобы успеть завершить строительство, но и своевременно сдать объекты в эксплуатацию, - подчеркнул М.ЛУБКИВСКИЙ. - Поэтому сейчас особая ответственность лежит на городском и областном руководстве, которые должны приложить все усилия, чтобы подготовиться к чемпионату на уровне с другими городами-хозяевами Евро-2012».

Директор турнира также приветствовал открытие нового авиарейса, который с сегодняшнего дня будет соединять Львов и Донецк, и напомнил, что для УЕФА очень важно, чтобы Украина развивала регулярное авиасообщение не только с Европой, но и между принимающими городами.

«Наличие развитой географии и достаточной частоты регулярного сообщения – одна из ключевых составляющих мобильности турнира», - отметил М.ЛУБКИВСКИЙ.

В торжествах во Львове также приняли участие вице-премьер-министр по подготовке к Евро 2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ, председатель Львовской облгосадминистрации Василий ГОРБАЛЬ, министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК и другие.

Кроме официальной презентации логотипа города-хозяина Евро-2012, во Львове была торжественно открыта цветочная клумба в форме логотипа будущего чемпионата, который расцвел на проспекте Свободы.

После окончанию торжеств во Львове М.ЛУБКИВСКИЙ, правительственная делегация и представители местной власти отбыли в Донецк, где уже сегодня после обеда в парке Щербакова состоятся завершающие официальные мероприятия по случаю двух лет до начала финала Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в Харькове и 8 июня в Киеве состоялись торжественные презентации логотипов города к Евро-2012 и открытие цветочных клумб в виде логотипа чемпионата.