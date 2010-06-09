Концепция развития Крыма не предусматривает оффшорных зон

Концепция инвестиционного развития Крыма, подготовленная Советом министров автономии, не предполагает использования оффшорных инструментов для притока инвестиций в регион.

Об этом говорится в заявлении Главного управления информационной политики Совета министров Крыма, текстом которого располагает УНИАН.

«Стратегические планы правительства АРК по экономическому развитию полуострова направлены на привлечение долгосрочных инвестиций из прозрачных источников с устойчивой репутацией», - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 8 июня постоянный представитель Президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН предложил создать оффшорную зону в автономии на период до вступления Украины в Евросоюз. «Можно было бы посмотреть, скажем, Крым в качестве того, чтобы здесь были элементы банковского оффшора. Мы же не можем сказать, когда мы туда (в Евросоюз) вступим, поэтому почему бы с этим не поработать?» - сказал С.КУНИЦЫН.