Главное на 9 июня (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №263 от 8 июня т.г. назначил временную администрацию в ПАО АБ «Синтез» (г. Киев) сроком на 6 месяцев – с 9 июня по 8 декабря 2010 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, временным администратором АБ «Синтез» назначено физическое лицо – независимый эксперт Евгений ЧЕЧИЛЬ.

При этом указывается, что на период временного отсутствия временного администратора Е.ЧЕЧИЛЯ в банке уполномочивается на выполнение функции временного администратора АБ «Синтез» физическое лицо - независимый эксперт Александр СМОЛЯНИНОВ (по договору с НБУ).

Также сообщается, что с целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния АБ «Синтез» введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца - с 9 июня 2010 до 8 сентября 2010 года.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует подписать закон о государственных закупках, принятый парламентом на минувшей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Атанасисом АРВАНИТИСОМ и заместителем директора Европейского департамента МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он подпишет этот документ еще во время пребывания представителей МВФ в Украине.

Национальный банк Украины готов отсрочить требования по повышению уровня охраны для отдельных банков.

Об этом говорится в письме Нацбанка №11-212/2986-9460, текстом которого располагает УНИАН.

Напомним, НБУ в своем Положении о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины существенно повысил требования к технической оснащенности помещений банков и транспортных средств, задействованных при перевозке наличности. Также НБУ установил предельные сроки для их выполнения. В свою очередь представители банков и банковских ассоциаций неоднократно заявляли, что выполнение требований регулятора будет чрезвычайно затратным для банков.

В вышеуказанном письме на обращение банкиров Нацбанк заявил: «…Определена возможность на протяжении 2011 года рассмотреть для тех отдельных банков, которые в результате финансовых трудностей, связанных с глобальным экономическим кризисом, не имеют возможности своевременно выполнить требования Положения, продлить сроки выполнения отдельных его требований при условии обязательного установления видеонаблюдения до конца текущего года».

Сотрудники налоговой милиции Киева в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах провели обыск в помещении АО «Банк «Велес».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации Киева.

Согласно сообщению, по материалам следствия, в банке было открыто более 30 счетов транзитных предприятий и «налоговых ям», с помощью которых 20 предприятий из разных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства.

«Минимизация осуществлялась путем проведения псевдоэкспортных операций со знаменитым «оптическим стеклом», цена которого во время многочисленных перепродаж увеличивалась более чем в 100 раз», – отмечается в сообщении ведомства.

Следствие по делу продолжается.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9170/7,9220, к 12:00 цены понизились до 7,9165/7,9200. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9160/7,9195 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9185 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2495/0,2497, к 12:00 цены снизились до 0,2489/0,2490. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2488/0,2489. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7900 (-0,0670).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,1925/1,2000. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,4805/9,4890, к 12:00 цены ушли вниз – 9,4555/9,4660. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 9,4920/9,5025.

Новости ТЭК

Глава правления международной компании «Сарматия» Марчин ЯСТШЕМБСКИ подал сегодня заявление об отставке со своего поста и выходе из состава правления фирмы.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН в Польше.

М.ЯСТШЕМБСКИ, с 2008 года возглавляющий правление созданной для развития проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) компании, отказался назвать причину своей отставки.

«Не хочу об этом говорить. Точно не сегодня», - сказал он.

В то же время М.ЯСТШЕБСКИ, который работал в компании с 2006 года, заверил, что отставка не связана с намерением акционеров ввести ротационное руководство фирмой, проблемами в компании или его отношениями с польским акционером в «Сарматии» - компанией Pern Przyjazn.

«Сама компания развивается очень хорошо», - заявил он, напомнив, что в начале текущего года «Сарматия» подписала предварительный договор о дофинансировании проекта за счет средств Европейского Союза.

М.ЯСТШЕМБСКИ выразил уверенность в том, что за ближайший год «Сарматии» удастся сформировать пул инвесторов для реализации проекта ЕАНТК.

«Я убежден в этом. Если большее ТЭО (технико-экономическое обоснование) показало его выгодность, то очень бы удивился, чтобы меньшее не показало», - сказал он.

Глава правления добавил, что акционеры не поддержали идею украинской «Укртранснафты» ввести ротационное назначение главы правления «Сарматии».

Работы по газопроводу «Южный поток» идут в соответствии с графиком, что позволит приступить к практической реализации проекта в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам совещания, посвященного вопросам реализации проекта «Южный поток», которое провел председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«Участники совещания обсудили ход работ по проекту «Южный поток». Было отмечено, что силами «Газпрома» в точном соответствии с графиком получены конкретные результаты: проведены инженерные и рекогносцировочные изыскания в Черном море, завершена разработка ТЭО морского участка проекта», – сказано в сообщении.

Сообщается, что «Газпром» как инициатор «Южного потока» в настоящее время самостоятельно готовит сводное технико-экономическое обоснование (ТЭО), объединяющее данные по отдельным участкам газопровода, и разрабатывает технические решения, необходимые для начала строительства магистрали.

В «Газпроме» подчеркивают, что результаты этой работы и огромный опыт компании в планировании и реализации масштабных международных инфраструктурных проектов позволят приступить к практической реализации «Южного потока» в 2013 году.

«У нас нет никаких сомнений в эффективности, востребованности и реализуемости «Южного потока». Более того, «Газпромом» предприняты конкретные действия, которые позволяют говорить о «Южном потоке» как о проекте, который уже воплощается в жизнь», – сказал А.МИЛЛЕР.

В работе совещания приняли участие заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ, член правления, начальник департамента стратегического развития Влада РУСАКОВА, начальник департамента по управлению проектами Леонид ЧУГУНОВ, руководители и специалисты структурных подразделений «Газпрома» и его дочерних обществ.

Промышленность

Министерство промышленной политики Украины инициирует продление на третий квартал текущего года действия постановления Кабинета Министров Украины №289 от 24 марта 2010 года об антикризисных мерах для горно-металлургического комплекса (ГМК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске.

По его словам, это связано с усложнившейся ситуацией в отрасли и снижением цен и спроса на металлопродукцию на мировом рынке.

«Насколько нам это удастся – покажет ближайшее будущее. С каждым кварталом это становится сложнее. Все мы знаем позицию Минтранса, «Укрзализныци» по поводу льгот на грузоперевозки», – отметил замминистра.

По его словам, Минпромполитики настаивает на создании Национальной комиссии регулирования транспорта (НКРТ), которая могла бы регулировать тарифы «Укрзализныци».

«Думаю, что правительство постепенно придет к пониманию, что этот орган необходим, поскольку транспортный монополист не может сам себе устанавливать тариф», – сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Также он сообщил, что сейчас рассматривается распоряжение Кабинета Министров о снижении стоимости услуг на перевалку грузов в морских торговых портах на 30%.

По его словам, рентабельность морских портов в Украине составляет 91%.

«Ни один меткомбинат не может похвастаться такими показателями», – отметил замминистра.

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Российской Федерации в этом году будут переданы 50% акций Черноморского судостроительного завода (г.Николаев).

Об этом сообщил глава ОСК Роман ТРОЦЕНКО по итогам заседания Совета безопасности в Кремле, передает РИА «Новости».

По его словам, в рамках развития российской судостроительной отрасли будет реализован ряд проектов, в частности, с Украиной планируется создать совместное предприятие на базе Черноморского судостроительного завода.

«50% завода и ряд других предприятий будут переданы ОСК», – сказал он.

При этом глава ОСК отметил, что такую передачу планируется осуществить в течение 2010 года.

Группе металлургических предприятий, в частности ММК им. Ильича, Днепровскому и Алчевскому меткобинатам, с 8 июня из-за долгов ограничено газоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, долги предприятий за потребленный газ накопились с начала экономического кризиса.

Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор СЕРГЕЕВ уточнил, что долг Днепровского меткомбината им. Дзержинского составляет 192 млн. грн.

По данным представителя ММК им. Ильича, давление газа для предприятия снижено почти в два раза, что ведет к сокращению производства чугуна и другой металлопрдукции. «Если давление газа продолжит снижаться, это может привести к остановке основных агрегатов. Комбинат на грани остановки», - подчеркнул представитель ММК им. Ильича.

Причину долгов за газ представители предприятий объясняют невозвратом государством НДС. В частности, по ММК им. Ильича сумма невозврата НДС превышает 1,5 млрд. грн., что, по словам представителя комбината, несопоставимо больше суммы задолженности предприятия за потребленный газ.

Как сообщил С. БЕЛЕНЬКИЙ, проблема ограничения газоснабжения обсуждается на уровне правительства. По его словам, Минпромполитики будет делать все возможное, чтобы не допустить остановки предприятий.

Кардинально проблему можно решить, по мнению замминистра, после выпуска НДС-облигаций, реализовав которые, предприятия смогут расплатиться с газовыми долгами.

(УНИАН)