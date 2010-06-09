Анонс на 10 июня

Прес-конференція з нагоди оприлюднення результатів дослідження, що проводилося Європейською Бізнес Асоціацією з теми вимірювання прогресу в діяльності перших 100 днів нового уряду. В прес-конференції візьмуть участь Голова Європейської Бізнес Асоціації та керівники провідних компаній України.

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Начнет работу семинар, организованный Шведским энергетическим Агентством совместно с Национальным Украинским агентством по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов - «Шведские системные решения для украинского энергетического сектора». Брифинг для СМИ. Участники: зам.председателя НАЭР Николай Куринько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине Стефан Гуллгрен, директор Шведского Энергетического Агентства Томас Кобергер.

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Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко встретится с Комиссаром ЕС по вопросам бюджета и финансового планирования Янушем Левандовски. После завершения двусторонних переговоров начнется презентация издания «Украина-европейский Союз: собрание международных договоров и других документов (1991-2009)». Презентация будет проходить при участии вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко, Комиссара ЕС по вопросам бюджета и финансового планирования Януша Левандовски, председателя Представительства ЕС в Украине Жозе Мануел Пинто Тейшейры, зам.министра Кабинета Министров Украины Сергея Камышева и представителей дипломатического корпуса.

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Состоится заседание секции Архитектурно-градостроительного совета, на которой планируется рассмотреть проекты реконструкции Жулянского путепровода, Национального театра оперетты и другие проекты.

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Состоится открытая лекция еврокомиссара по вопросам бюджета Януша Левандовски на тему: “Успехи и поражения польской трансформации. Выводы для Украины”. В мероприятии также примут участие: президент Национальной академии госуправления при Президенте Украины Юрий Ковбасюк, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Яцек Ключковски.

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Пресс-конференция, которая состоится в рамках международного делового форума «Проблемы и перспективы развития грузовых перевозок». Мероприятие будет проходить под председательством заместителя генерального директора Укрзалізниці Виктора Черного и директора Восточного региона компании «DB Shenker» Ганса Георга Вернера (второй этаж конференц-зала отеля «Премьер-палац», на углу улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко, 5-7/29). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76, (067) 465-58-75, (067) 466-77-43.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная объявлению результатов увеличенного в этом году рейтинга ТОП-50 самых богатых украинцев - Рейтинга «Золотая сотня». Ежегодный рейтинг “Корреспондента” служит основой для оценивания состояний самых богатых украинцев другими компаниями. Расчеты для журнала проводят финансовые специалисты инвестиционной компании Dragon Capital согласно международной методики оценки активов на основе свежей годовой финансовой отчетности предприятий, которая появляется в марте и апреле. Участники: Анна Мороз, зам.главного редактор журнала “Корреспондент”; Александр Пасховер, обозреватель журнала “Корреспондент”; Андрей Беспятов, руководитель аналитического департамента компании Dragon Capital (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044)496-45-63, 8(067) 424-26-40, goncharova@kpmedіа.ua до 11-00 9 июня.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему:“ Энергетическая безопасность страны: Украина имеет собственные запасы нефти и газа?!”. В то время когда энергоносители во всем мире дорожают ежеминутно, когда Украина вынуждена их импортировать - прямо “под ногами”, в Херсонской области, обнаружены значительные запасы нефти. Но почему-то десятки лет власть не реагирует на эту сенсацию. Насколько достоверна геологическая информация о залежах нефти и газа в недрах Украины и их должном использовании? Какие существуют новые направления поиска нефтегазоперспективных месторождений на территории Украины? Чем инвестиционная программа по добыче полезных ископаемых может стать полезной для нашей экономики? Участники: председатели фермерского хозяйства „Конкордия” Александр Хаян, в качестве экспертов приглашены члены Международного энергетического клуба „Q club”. Доклад разрабатывался УНГА и УкрГГРИ на основе многих научных работ по геологии и геофизике. Официальные документы и материалы будут предоставлены в ходе пресс-конференции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Заседание оппозиционного правительства.

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В Министерстве аграрной политики Украины состоится заседание Президиума Украинской аграрной конфедерации при участии министра аграрной политики Николая Присяжнюка и руководителей крупных аграрных предприятий (агрохолдингов). Участники мероприятия обменяются мнениями о роли агрохолдингов в реформировании аграрного сектора экономики Украины в контексте Программы экономических реформ Украины на 2010-2014 года; о внедрении новых инструментов биржевой торговли на Украинской фьючерсной бирже; о состоянии и перспективах привлечения отечественных и иностранных инвестиций в аграрный сектор Украины, о внедрении Индекса стоимости аграрных предприятий; инновационной системы управления сельскохозяйственным производством.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Модель успешного развития страны - существует!”. Участник: руководитель международного авторского коллектива Геннадий Толстых. После рыночной и государственной третья солидарная модель экономики (Т-модель), как инструмент реализации качественных реформ, создает условия для высокоэффективного государственного управления, которое объединяет интересы государства, бизнеса и общества ради достижения наивысшего конечного результата в создании материальных благ, не нарушая свобод и равенства всех людей. Без революций кризисов и потрясений Т-модель обеспечивает: рост ВВП в Украине до 100% в год, сбалансированность бюджетов всех уровней, в т.ч. пенсионного фонда, оптимальные налоги, полную занятость, повышение качества, культуры, экологической безопасности, современную систему оплаты труда во всех сферах человеческой деятельности, уничтожение бедности, повышение качества жизни. Т-модель уже сегодня готова к практическому использованию посредством автоматизированного программного комплекса. На пресс-конференции также будет презентована книга " Третья солидарная модель экономики (Т-модель) после рыночной и государственной!" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол: «Кризис в сфере строительства: возможны пути преодоления». Организаторы: Киевский региональный центр развития международных связей и бизнеса „Ділова инициатива”, автор исследования проблем в сфере регуляции строительства, Вышгородский союз украинских предпринимателей.

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Круглый стол на тему: «Проблематика выполнения Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности». В работе примет участие и.о. заместителя председателя КГГА Виктор Сивец. В повестке дня обсуждение проблемных вопросов, которые нуждаются в решении органами исполнительной власти различных уровней в ходе реализации Закона Украины “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности”.

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