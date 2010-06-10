Курс НБУ на 10.06.10

Официальный курс НБУ на 10.06.10100 USD – 791.8100 (9 июня – 791.9400) 100 EUR – 950.9638 (9 июня – 945.7347) 10 RUR – 2.4954 (9 июня – 2.5046)Учетные курсы банковских металлов на 10.06.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 97788.54 (9 июня – 98834.11) 961 XAG 10 Серебро – 1446.64 (9 июня – 1452.42) 962 XPT 10 Платина – 121146.93 (9 июня – 120137.30) 964 XPD 10 Палладий – 35235.55 (9 июня – 34211.81)

Официальный курс НБУ на 10.06.10 100 USD – 791.8100 (9 июня – 791.9400) 100 EUR – 950.9638 (9 июня – 945.7347) 10 RUR – 2.4954 (9 июня – 2.5046) Учетные курсы банковских металлов на 10.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97788.54 (9 июня – 98834.11) 961 XAG 10 Серебро – 1446.64 (9 июня – 1452.42) 962 XPT 10 Платина – 121146.93 (9 июня – 120137.30) 964 XPD 10 Палладий – 35235.55 (9 июня – 34211.81)

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