Совет безопасности ООН ввел против Ирана беспрецедентные санкции

Cовет безопасности Организации Объединенных Наций ввел вчера новые санкций против Ирана с целью заставить его приостановить свою ядерную программу, которая, как считают страны Запада, направлена на разработку ядерного оружия.

Как передает Радио «Свобода», резолюция Совета безопасности ООН, представленного 15 странами, является результатом пятимесячных переговоров между Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией. За нее проголосовали 12 членов Совета. Против проголосовали Бразилия и Турция. Ливан воздержался. Это четвертая подобная резолюция против Ирана, начиная с 2006 года.

Среди новых мер, включенных в резолюцию, – запрет на внешние инвестиции в иранское урановое производство, в работы по созданию баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды, а также введение режима обязательных международных инспекций иранских грузовых судов.

Иран отвергает обвинения Запада, настаивая, что его программа обогащения урана связана исключительно с гражданской энергетикой.

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД вчера заявил, что Тегеран выстоит, несмотря на новые санкции.