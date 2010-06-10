Талисманы Евро-2012 презентуют в конце года

Презентацию талисманов чемпионата Европы по футболу 2012 года планируется провести в конце текущего 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Донецке на пресс-конференции сообщил глава оргкомитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, который вместе с вице-премьер-министром Украины по вопросам Евро-2012 Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ участвовал в презентации первого авиарейса «Львов-Донецк» и логотипа города к Евро-2012.

«Следующей важной акцией с точки зрения промоушена этого турнира станет презентация талисманов чемпионата Евро-2012, которая состоится в конце этого года», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.