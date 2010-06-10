ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банки не смогли научиться отбирать квартиры у своих заемщиков», в котором пишет - за время кризиса банкиры так и не научились выселять своих неплатежеспособных заемщиков из залоговых квартир. Они признаются, что сделать это им удается в очень редких случаях…

http://delo.ua/dengi/banki/banki-ne-smogli-otbirat-kvartiry-u-svoih-141307/

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Также «Дело» в материале «Заводы «ИСД» на грани остановки» пишет - Предприятия корпорации «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД»), подконтрольной Сергею Таруте, на грани остановки. Два основных актива компании — Алчевский и Днепропетровский металлургические комбинаты — за первую неделю июня снизили среднесуточное производство чугуна на 81 и 63% соответственно…

http://delo.ua/biznes/kompanii/zavody-isd-na-grani-141309/

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«Дело» в материале «Чего ожидать украинцам от нового Налогового кодекса» пишет – основную ставку при сборе подоходного налога правительство сделало на зарплаты среднего класса…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/chego-ozhidat-ukraincam-ot-novogo-kodeksa-141311/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Операторы предложили брендовый автогаз» пишет – торговцы сжиженным газом взялись осваивать сегмент брендовых смесей пропан-бутана с улучшенными потребительскими характеристиками. Свою инициативу участники рынка объясняют тем, что аудитория их заправок (АГЗС) ощутимо пополнилась владельцами недешевых легковых авто, которые ориентируются уже не только на цену топлива, а и на его качество. Эксперты пророчат новому направлению большое будущее, учитывая сравнительно небольшие вложения трейдеров в переоборудование станций под двутопливную систему…

http://markets.eizvestia.com/full/operatory-predlozhili-brendovyj-avtogaz

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Также «Экономические известия» в материале «Ядерная зима закончилась» пишут – Украина и Россия подписали соглашение о достройке энергоблоков АЭС. Достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит предотвратить угрозу возникновения дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме и обеспечит необходимый резерв…

http://markets.eizvestia.com/full/yadernaya-zima-zakonchilas

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «По долгу службы» пишет – НАК "Нафтогаз Украины" вчера начала сокращать поставки газа металлургическим предприятиям с наибольшими долгами – Днепровскому меткомбинату (ДМК) им. Дзержинского и ММК им. Ильича. И это только начало, отмечают в "Нафтогазе": в ближайшее время поставки на эти и ряд других предприятий-должников вообще будут прекращены. В Минтопэнерго столь жесткие меры объясняют необходимостью сбалансировать финансы "Нафтогаза". Однако эксперты не исключают, что действия НАК имеют политические мотивы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1384125

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Девелоперов настраивают на лучшее» пишет – строительная отрасль получит кредитную поддержку со стороны Ощадбанка и освобождение от уплаты НДС, пообещали вчера в правительстве. Девелоперы считают, что снижение стоимости жилья и доступ к кредитным ресурсам может восстановить строительство в Украине. Но эффективность этих инициатив будет зависеть от стоимости заемных средств…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1384124

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«Газета по-киевски» в материале «Дешевле 2000 грн квартиру в Киеве не найти» пишет - предложений аренды в столице – 30 тысяч, а дешевое жилье надо искать неделями…

http://mycityua.com/articles/life/2010/06/10/045123.html

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«Газета по-киевски» в материале «Уже к концу этого года украинцы увидят первые плоды от экономических реформ» подает интервью Директора Бюро экономических и социальных технологий (БЭСТ) Валерия Гладкого, который рассказал о программе экономического развития Украины…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/10/063330.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Мэрия «обживает» Липки» пишет – семья Кристины Черновецкой может вскоре заселиться в новую квартиру на Липках. По крайней мере, по словам ее соседей из дома по ул. Институтской, 18-а, она закончила ремонт своего весьма просторного жилья на 18-м этаже (в доме 22 этажа). Говорят, здесь сделали дизайнерскую отделку, которая потянет на несколько миллионов долларов, и завезли эксклюзивную итальянскую мебель…

http://www.segodnya.ua/news/14143654.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Стратегия новой власти: реформы не успевают за декларациями» пишет – смена власти в Украине практически не изменила экономический курс страны. Реформы в очередной раз увязли в бюрократии, реальные шаги откладываются на будущее, а инициативы снова бессистемны...

https://economics.unian.net/rus/detail/48956

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина «сливает» Нафтогаз?» пишет - ситуация последних дней говорит о том, что «Нафтогаз» готовят к банкротству. Причем именно готовят, дабы ублажить аппетиты Кремля. Россия уверяет в обратном, но ее отмазки напоминают скорее «крышу» украинской власти…

https://economics.unian.net/rus/detail/48989

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Гарант адвокатов» пишет – Совет Федерации РФ отклонил закон, запрещающий адвокатам проносить технику в места заключения. В Госдуме считают, что за адвокатов заступился президент Дмитрий Медведев. Он юрист и не забывает об этом, объясняют в Кремле…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/10/237034

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Идание «Ведомости» также пишет, что «Газпром», возможно, перестанет быть акционером швейцарской Rosukrenergo (RUE). Концерн обсуждает с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем условия разрыва отношений. Правда, оформить сделку они смогут лишь после того, как «Нафтогаз Украины» вернет компании 12,1 млрд куб м газа.

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Издание «Известия» в публикации «День мяса» пишет - Россия может обеспечить мир индюшатиной и олениной…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142751/

(УНИАН)