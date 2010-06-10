Грузия не видит опасности в сближении Украины с Россией

Грузия не видит никакой опасности в сближении Украины с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, отвечая на вопрос журналистов об отношении Грузии к сближению Украины с Россией.

«Сближение Украины с любым третьим государством никакой опасности украинско-грузинским отношениям не представляет. Тем самым для меня это только данность, информация к размышлению, больше ничего», - сказал Г.ВАШАДЗЕ.

Г.ВАШАДЗЕ отметил, что сближение Украины с Россией является суверенным делом этих двух государств. Он также выразил мнение, что чем ближе будут отношения в регионе между государствами, тем больше будет стабильности и безопасности.