ГЛАВНОЕ на 10 июня (день)

Главные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает необходимым активизировать работу в Украине с тем, чтобы до осени этого года обеспечить возможность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, можно ли ожидать получения кредита МВФ в конце текущего – начале следующего года.

«Я уверен, что переносить решение по нашему соглашению с МВФ на осень, тем более – на конец года, нам не следует. Нам необходимо сейчас форсировать это соглашение и получить его. Я уверен, что мы получим соглашение МВФ», – сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что на данный момент переговоры с МВФ ведутся по разным направлениям.

«Мы будем стимулировать внутренний рынок, будем вести двусторонние переговоры, будем вести системные переговоры с МВФ, со Всемирным банком, с Европейским Союзом и будем готовить свой выход евробондов», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что на сегодняшний день Украина полностью справляется с финансированием бюджета. «Пока что мы полностью справляемся с текущим финансированием бюджета. Более того, погашаем долги по социальным выплатам, которые не были начаты с 1 января 2010 года», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 2 июня т.г. вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долл. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

Бюджет

Кабинет министров Украины предлагает изменить процедуру принятия Государственного бюджета в Верховной Раде. Это предусмотрено в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», который обнародован на сайте парламента.

В пояснительной записке указывается, что в проекте «оптимизируются процедуры рассмотрения и принятия Закона о Государственном бюджете Украины, а именно: определенны два чтения вместо существующих трех, что продлевает период его доработки ко второму чтению Кабинетом министров Украины совместно с уполномоченными представителями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета».

Кроме того, законопроектом предусмотрено введение новых и уточнение действующих понятий и сроков с целью обеспечения универсальности понятийной базы бюджетного законодательства и избежания двойной трактовки отдельных норм.

Законопроектом предусмотрено также уточнение основных функций главных распорядителей бюджетных средств.

Изменениями в Бюджетный кодекс предложено усовершенствовать порядок рассмотрения законопроектов, которые влияют на показатели бюджета (уменьшение поступлений бюджета или увеличение его расходов). Правительство предлагает, что в случае если такие законы будут приняты после 15 июля года, предшествующего плановому, они должны вступать в силу не раньше бюджетного периода, который следует за плановым.

Законопроектом предлагается ввести механизм среднесрочного бюджетного планирования и прогнозирования, ориентированный на стратегические приоритетные задачи.

Одним из основных элементов бюджетирования устанавливается оценка эффективности бюджетных программ.

Напомним, на сегодня в Украине действует Бюджетный кодекс, основные положения которого были приняты еще в 2001 году.

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Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО исключает возможность проведения эмиссии гривни для покрытия дефицита бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос, планируется ли использовать эмиссию для покрытия дефицита госбюджета, С.ТИГИПКО ответил кратко: «Нет».

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов Украины, за январь-апрель 2010 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 3,765 млрд. грн., в частности, дефицит общего фонда составил 3,875 млрд. грн.

2 июня т.г. премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил, что по итогам пяти месяцев 2010 года дефицит госбюджета вписывается в запланированный годовой показатель 5,3% ВВП.

Справка УНИАН. В соответствии с законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», дефицит госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в частности, по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Финаны

Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит в размере 2 млрд. долл. сроком на полгода.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Собеседник отметил, что деньги на счета Министерства финансов уже поступили.

При этом он подчеркнул, что данный кредит никак не связан с выделением средств для достройки реакторов Хмельницкой АЭС.

«Это совсем другие деньги, и деньги, не связанные с договоренностями С.КИРИЕНКО и Ю.БОЙКО», – сказал источник.

Вместе с тем, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг это сообщение, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 27,997 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,412 млрд. грн., обязательства – 25,681 млрд. грн., уставный капитал – 2,929 млрд. грн., собственный капитал – 2,316 млрд. грн.

Банк в I квартале 2010 года получил чистую прибыль 60 тыс. грн., в 2009 году – 0,456 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ОАО «ВТБ Банк».

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9120/7,9200, к 12:00 сузился спрэд – 7,9140/7,9180 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2501/0,2504, к 12:00 цены снизились до 0,2500/0,2501. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,6880 (-0,1599).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2029/1,2031, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,5190/9,5310, к 12:00 цены ушли вверх – 9,5355/9,5465.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 9 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,45 грн./евро, продажи – на 0,6%, до 9,62 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,35-9,53 грн./евро, по продаже – в пределах 9,56-9,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 9 июня почти не изменился и сегодня составляет 0,2423/0,2520 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2499-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,46 грн./евро, продажи – на 0,6%, до 9,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,35-9,537 грн./евро, по продаже – в пределах 9,55-9,67 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы сегодня без изменений по сравнению с 9 июня – 0,2432/0,2524 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2499-0,2550 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,35/9,65 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,92/7,96 грн., евро – 9,25/9,65 грн., рубль – 0,2430/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,953 грн., евро – 9,40/9,65 грн., рубль – 0,2470/0,2540 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9181, к евро – 9,509638, к российскому рублю – 0,24954.

Банки

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ подтверждает информацию о задержании бывшего главы банка «Надра» Игоря ГИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

«Есть такая информация. Мне говорили о том, что он задержан, но бумаги (официального документа, подтверждающего этот факт – УНИАН), у меня еще нет», - сказал А.МОГИЛЁВ.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2009 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывших должностных лиц банка «Надра», включая председателя правления, который является гражданином Российской Федерации.

С 10 февраля 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового положения банка был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

16 февраля прошлого года банк обнародовал информацию о том, что Игорь ГИЛЕНКО с 11 февраля 2009 года освобожден от должности председателя правления, президента банка «Надра» по собственному желанию.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза по сравнению с 2007 годом, и на 1 января с.г. составляла 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами были: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

Приватизация

Приватизационный конкурс по продаже 76,001% акций холдинговой компании "Лугансктепловоз" проходит в чистом правовом поле, каких-либо судебных решений, блокирующих его проведение, в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не поступало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что все подавшие заявки компании уже внесли залог за участие в конкурсе.

Как сообщал УНИАН, срок подачи заявок на конкурс по «Лугансктепловозу» истек 7 мая. Сам конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня.

Всего на участие в конкурсе было подано три заявки. По данным информированного источника, заявки подали ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия) и компания Mantara Holding (Кипр).

Справка УНИАН. 31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

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В случае, если объявленные Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) аукционные торги по блокирующим пакета акций ОАО "Сумыоблэнерго" и ОАО "Полтаваоблэнерго" не состоятся из-за отсутствия спроса, ФГИУ будет продавать их более мелкими частями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что на данный момент НАК «ЭКУ» еще не передала Фонду госимущества планируемый к приватизации госпакет акций "Одессаоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, ФГИУ планирует выставить на аукционные торги на фондовых биржах в июле этого года 25-процентные пакеты акций ОАО "Сумыоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго".

На данное время 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины».

ГМК

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) сегодня начал процесс остановки 8 печей предприятия в связи с активизацией теневого рынка металла после захвата отвалов завода в Балке Средней.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ЗЗФ Павел КРАВЧЕНКО.

По его словам, причина сокращения объемов производства – вынужденная.

“Присутствие посторонних лиц на территории отвалов предприятия активизирует движение на рынке ворованных ферросплавов: после захвата промполигона ЗЗФ структуры, работающие на теневом рынке металлов, получили возможность беспрепятственно вывозить с территории отвалов все, что посчитают нужным. При вмешательстве в технологический процесс это позволяет "теневикам" получать за счет завода дорогостоящие ферросплавы для последующей перепродажи потребителям данной продукции”, – заявил П. КРАВЧЕНКО, отметив, на данный момент процесс движение теневого металла – ворованных ферросплавов – уже активизировался.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во второй половине дня представители компании "Деа Рома ЛТД" заняли цеха «Днепроспецстали» (ДСС), «Запорожстали» и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), расположенные на территории Балки Средней. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней": предприятиям запрещались все виды работ, кроме вывоза в Балку Среднюю шлаков, в том числе переработка собственных отвалов и вывоз переработанного для использования в производственных целях.

На «Днепроспецстали» приходу представителей компании предшествовал визит вооруженных сотрудников милиции, которые вывезли с промполигона завода всех работавших там сотрудников ДСС и службы охраны.

На совместной пресс-конференции представители ДСС, «Запорожстали» и ЗЗФ определили произошедшее с территорий их отвалов как "рейдерский захват под прикрытием правоохранителей", а трудовые коллективы промпредприятий вышли на акции протеста, в ходе которых требовали вернуть шлаковые отвалы меткомбинатов заводам.

4 июня во время визита в Запорожье первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что власть уже вмешалась в ситуацию, сложившуюся в Запорожье на отвалах промышленных предприятий «Запорожстали» (ЗС), «Днепроспецстали» (ДСС) и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) в Балке Средней, и заверил, что эти заводи будут работать.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

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Украинские металлурги за январь-май 2010 года нарастили производство основных видов продукции на 19-21% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора объединения металлургических заводов «Металлургпром» Виктор ЛЕСОВОЙ вчера на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске.

По его данным, за январь-май т.г. метпредприятия произвели 11,843 млн. тонн чугуна, что на 19%, или 1,887 млн. тонн, больше, чем за 5 месяцев 2009 года.

Производство стали за отчетный период увеличилось на 21%, или 2,267 млн. тонн, – до 13,481 млн. тонн, производство общего проката – на 19%, или 2,158 млн. тонн – до 12,673 млн. тонн.

По словам В.ЛЕСОВОГО, в мае т.г. на метпредприятиях отмечен спад производства по сравнению с апрелем, что объясняется снижением спроса на металлопродукцию на мировом рынке, а также проблемами обеспечения ряда металлургических комбинатов железорудным сырьем.

Также гендиректор «Металлургпрома» отметил, что тенденция сокращения производства наблюдается и в июне. По его словам, за 7 дней текущего месяца среднесуточное производство чугуна составило 63 тыс. тонн против 77,4 тыс. тонн в мае т.г.

ТЭК

Министерство регионального развития Польши может лишить дофинансирования проект создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) за счет средств помощи Европейского Союза.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель пресс-службы министерства, которое является координатором проектов, софинансируемых за средства Евросоюза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда».

Собеседник агентства отметил, что министерство рассматривает возможность перенести предусмотренные на достройку польского участка ЕАНТК около 120 млн. евро на инвестиции, связанные с предотвращением паводков.

Он объяснил такие намерения затягиванием реализации проекта украинцами, что может привести к тому, что Польша не успеет использовать выделенные ей Евросоюзом средства до 2016 года.

«На самом деле говорится только о проекте «Одесса-Броды», и то из-за того, что украинская сторона не особо проявляет желание достроить свой участок», - сказал представитель пресс-службы.

В то же время он отметил, что министерство может принять такое решение только после консультаций с курирующим проект министерством экономики, мониторинговым комитетом, ответственным за надзор за проектами, которые софинансируются ЕС.

Он также не исключает, что Польше придется согласовать этот вопрос с Европейской Комиссией.

«Это еще не решенный вопрос, сейчас трудно что-то однозначно сказать», - отметил представитель министерства.

По словам собеседника агентства, решение может быть принято в июле-августе.

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 года польские СМИ сообщили о возможности исключения проекта ЕАНТК из списка приоритетных программ, софинансируемых за средства Евросоюза, из-за того, что подготавливающая проект компания Pern Przyjazn не выполняла взятых ею обязательств.

Проект удалось оставить в списке в августе 2009 года благодаря тому, что Pern в качестве координатора ЕАНТК заменила международная компания «Сарматия», которая в марте текущего года подписала преддоговор о дофинансировании проекта.

Компания может получить 25% стоимости постройки польского участка ЕАНТК.

Справка УНИАН. Диверсификация энергоносителей является одним из приоритетных направлений польской программы «Инфраструктура и окружающая среда» с бюджетом на проекты в этой сфере в размере 1,7 млрд. евро из 37,6 млрд. евро, предусмотренных на все проекты до 2013 года.

Программа рассчитана на 2007-2013 годы, но средства можно использовать до 2016 года.

Коммуникации. Связь

Компания Google внедрила новую систему индексирования веб-сайтов Caffeine.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, Caffeine представляет собой самую большую коллекцию веб-страниц за всю историю Google и позволяет осуществлять более быструю индексацию нужных страниц для пользователей, отмечается в релизе.

Каждую секунду система обрабатывает сотни тысяч страниц, при этом в базе данных Caffeine содержится порядка 100 млн. гигабайт данных, а новая информация добавляется со скоростью нескольких сотен тысяч гигабайт в день.

В компании отмечают, что система Caffeine является основой для построения других, более быстрых и объемных индексов, так как способна лучше адаптироваться к развитию сети.

Справка УНИАН. Компания Google, основанная в 1998 году аспирантами Стэнфордского университета Ларри ПЕЙДЖЕМ и Сергеем БРИНОМ, является лидирующей веб-корпорацией на основных мировых рынках. Штаб-квартира корпорации Google находится в Силиконовой долине, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.

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В Украине объем доходов от широкополосного доступа (ШД) в Интернет по результатам первого квартала 2010 года увеличился на 7% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года и составил около 641 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства российского агенства iKS-Consulting по результатам проведенного исследования.

По оценкам iKS-Consulting, в Украине на 31 марта 2010 года общее количество абонентов широкополосного доступа (частных и корпоративных) составило около2,46 млн., из которых почти 2,2 млн. – домашние пользователи.

На 31 марта т.г. уровень проникновения ШД в Украине достиг 12,4% от общей численности домохозяйств.

Доля крупнейших игроков рынка ШД (ТОП-10) в совокупной абонбазе осталась практически без изменений – 74,9%, хотя за истекший период удельный вес мелких провайдеров увеличился на 1 п.п.

Среди крупнейших операторов/провайдеров широкополосного доступа в Украине по итогам І квартала 2010 года лидирует «Укртелеком» с 946 тыс. абонентов (рост за первый квартал – 103 тыс. абонентов). Компания ВОЛЯ занимает вторую позицию – 390 тыс. (рост – 9 тыс. абонентов), на третьем месте – объединенный оператор Beeline со 145 тыс. абонентов (рост – 22,5 тыс.).

Более 100 тыс. абонентов имеет еще одна компания – Vega, у которой по итогам 1 квартала насчитывалось 124 тыс. абонентов (рост – почти 3 тыс.).

В десятку также входят компании ТЕНЕТ, «Фринет», Airbites, IPNet, «Фрегат», «Датагруп», у каждой из которых насчитывается менее 43 тыс. абонентов.

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Оператор мобильной связи УМС (ТМ «МТС Украина») объявил об изменении своего наименования на Приватное акционерное общество «МТС Украина». Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании.

Согласно сообщению, закрытое акционерное общество «Украинская мобильная связь» с целью обеспечения единства бренда и во исполнение Закона Украины «Об акционерных обществах» изменило свое наименование на Приватное акционерное общество «МТС Украина» (код из ЕДРПОУ 14333937, местонахождение 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15, сокращенное наименование ПрАО «МТС Украина»).

При этом код из ЕДРПОУ, местонахождение, а также платежные реквизиты и индивидуальный налоговый номер плательщика НДС остались без изменений.

Все права и обязанности по соглашениям, заключенным ЗАО «Украинская мобильная связь», полностью сохраняют свою силу для ПрАО «МТС Украина». Соответственно, все ранее заключенные договоры, которые действуют и по которым продолжают выполняться обязательства, сохраняют свою силу в полном объеме с учетом информации, изложенной в этом сообщении, и не нуждаются ни в каком переоформлении или внесении формальных изменений.

Новые документы, выданные от имени или на имя «МТС Украина», должны оформляться с учетом нового наименования: Приватное акционерное общество «МТС Украина» или ПрАО «МТС Украина» в сокращенном варианте.

Справка УНИАН. Сеть «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,37 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен. «МТС Украина», 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,65 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

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В обобщенную базу данных IMEI-кодов, которую ведет Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), за пять месяцев 2010 года внесено 87 миллионов 795 тысяч 527 кодов IMEI мобильных терминалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

При этом свыше 3 миллионов мобильных телефонов ввезут в Украину по разрешениям, которые предоставлены УГЦР импортерам за пять месяцев этого года.

Согласно сообщению, импортеры радиоэлектронных средств, в том числе мобильных терминалов, продолжают придерживаться определенных Национальной комиссией по вопросам регулирования связи Украины правил относительно порядка ввоза из-за границы РЭС. По состоянию на 01.06.2010 года по обращению юридических и физических лиц УГЦР предоставил разрешений на ввоз 3 миллионов 228 тысяч 287 мобильных телефонов.

По словам заместителя начальника УГЦР Владимира КИРИЧЕНКО, процесс внесения IMEI-кодов в базу данных находится под постоянным контролем. Специалисты тщательным образом относятся к рассмотрению заявлений граждан, которые обращаются в УГЦР с просьбой зарегистрировать IMEI-кодов телефонов, которые привезены из-за границы. В то же время, как отметил он, много и таких заявителей, кому отказывают. Причина – отсутствие предусмотренных законодательством документов, которые подтверждают факт ввоза мобильного телефона из-за границы.

Справка УНИАН. Согласно решениям Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338 и 1339 от 5 февраля 2009 г. в Украине запрещена продажа и использование мобильных телефонов, IMEI-коды которых отсутствуют в обобщенной базе данных УГЦР.

АПК

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует начало уборочной кампании до 20 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Уборочную кампанию планируем начать через неделю», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что качество зерна в текущем году будет зависеть от погодных условий, однако министерство ожидает, что оно будет в рамках среднегодовых показателей.

Напомним, что МинАП прогнозирует урожай зерна в текущем году на уровне 46 млн. тонн, однако отмечает, что показатель может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.

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Российская Федерация в 2011 году отменит ввозные пошлины на 300 тыс. тонн украинского сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«В следующем году мы обязательно выйдем на экспорт в Российскую Федерацию. С Россией у нас подписан договор, что со следующего календарного года они отменят на 300 тыс. тонн украинского сахара ввозные пошлины, которые сегодня составляют 330 долл. за тонну», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. в ходе круглого стола заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК озвучил прогноз, что в 2010 году производство сахара в Украине составит 2,1-2,2 млн. тонн. По его словам, площади под сахарной свеклой позволяют прогнозировать урожай этой культуры на уровне 16 млн. тонн.

Также И.ДЕМЧАК напомнил, что сейчас ведутся переговоры с Россией и достигнута предварительная договоренность о выделении квот для реализации украинского свекловичного сахара на российском рынке.

Справка УНИАН. По прогнозу Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», в текущем году площади посевов сахарной свеклы составят 450 тыс. га. По мнению специалистов ассоциации, увеличению посевов будет способствовать резкий рост цен на сахар на внутреннем рынке Украины.

В 2009 году сахарная свекла в Украине была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.

Погода

Завтра, 11 июня, на территории Украины сохранится сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью температура воздуха будет составлять 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве также сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-20°, днем 31-33°, по области - ночью 15-20°, днем 29-34°.

Сегодня, 10 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в Днепре возле Киева - 22°.

(УНИАН)