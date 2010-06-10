«FoxMart» стал партнёром Интернет-аукциона Копейкофф

Сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники «FoxMart» начала сотрудничество с Интернет-аукционом Kopeikoff. Толчком к такому партнёрству стал запуск инновационной услуги для пользователей аукциона «Купить сейчас».

Теперь, помимо явного преимущества – попробовать выиграть с помощью ставок долгожданный дорогой телефон или ноутбук, пользователь Kopeikoff может купить понравившийся товар с аукциона, доплатив лишь разницу в стоимости за вычетом тех ставок, которые он уже потратил. Как в обычном интернет-магазине.

«Представьте, что Вы хотите купить мобильный телефон и уже имеете необходимую сумму. Вы приходите в магазин, чтобы его купить, а там у Вас есть шанс поиграть и получить товар за копейки. В таком случае, Вам либо улыбнётся удача, и вы сэкономите на товаре, либо гарантировано приобретете его по рыночной цене, исключая те ставки, которые потратите во время аукциона. Предложение беспроигрышное!» - резюмирует руководитель проекта Артём Яремчук.

Возможность покупать стала доступна благодаря тесному сотрудничеству аукциона Kopeikoff и сети электроники «FoxMart».

«Переход от системы аукциона к модели магазина, с одной стороны, расширяет перспективы и возможности, но с другой стороны усложняет все наши процессы, в том числе логистику, а также обязательства перед клиентами. Мы искали надёжного партнёра, бренд которого был бы достаточно известным на рынке, и который обладал бы высоким уровнем доверия среди населения. Поэтому мы заключили сотрудничество с сетью гипермаркетов «FoxMart», которая будет партнёром большинства покупок на сайте, а также берёт на себя большую часть функций, связанных с логистикой», - рассказывает руководитель проекта.

«FoxMart» - достаточно молодой и прогрессивный бренд. Мы прилагаем все усилия, чтоб соответствовать современным тенденциям, поэтому заинтересованы в расширении контактов с Интернет-аудиторией», - комментирует руководитель розничных продаж сети «FoxMart» Александр Дардалан.

Kopeikoff.com работает по нестандартной аукционной модели – «скандинавский аукцион». На сайте продаются разнообразные товары по стартовой цене в 1 гривну. Каждый участник аукциона покупает ставки и может использовать их в борьбе за понравившийся продукт. Тот, чья ставка на товар оказалась последней – покупает данный товар по аукционной цене, которая всегда в разы ниже рыночной. Представленные товары варьируются от мобильных телефонов и фотоаппаратов, заканчивая ноутбуками и даже машинами.

Справка УНИАН. Кopeikoff – лидер среди скандинавских аукционов в Украине и является проектом международного венчурного фонда Vivex Invest. Копейкофф был запущен в марте 2009 г. За время существования аукциона более 70 тыс. человек стали пользователями проекта.

Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 35 объектов в Украине и Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 м2 до 7000. На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.