ЕВА: Кабмин не продвинулся в решении проблем бизнеса

Правительству за 100 дней работы не удалось достичь существенных результатов в решении основных проблемных для бизнеса вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА – European Business Association) Анна ДЕРЕВЯНКО со ссылкой на результаты опроса, который изучал изменения, произошедшие за первые 100 дней работы нового правительства. Деятельность правительства оценивалась по 7 пунктам, которые были очерчены ЕВА как критические для последующего развития украинской экономики. Эксперты и члены Ассоциации отмечают очень незначительный прогресс в отдельных сферах, таких как валютное регулирование и политическая стабильность, в то время как основополагающие правовые и экономические показатели или остались на том же уровне, или ухудшились.

Среди основных направлений, решение проблем в которых по мнению бизнеса является первоочередным, определили 7 пунктов: преодоление коррупции; судебная реформа; земельная реформа; валютное регулирование; возмещение НДС; упрощение таможенных процедур; технические барьеры в торговле.

«В определенной степени мы видим стабильность и предсказуемость процесса принятия политических решений, хотя, как свидетельствует опрос, не все они привели к улучшению ситуации в 7 вышеупомянутых сферах, - отметила А.ДЕРЕВЯНКО. - Компании почувствовали определенное облегчение в отношении валютного регулирования, о чем сообщили 25% респондентов, что, вероятно, определялось стабилизацией курсов валют».

При этом, по ее словам, остальные 6 показателей либо не испытали никаких ощутимых изменений, как, например, земельные вопросы или реформа судебной системы, либо же по ним наблюдалось значительное ухудшение. Так, по данным ЕВА, в вопросе борьбы с коррупцией, который является одним из самых болезненных для любого бизнеса, прослеживалось стабильное ухудшение ситуации.

Также в ЕВА сообщили, что еще более неутешительными были результаты опроса относительно состояния возмещения НДС, технических барьеров в торговле и таможенного регулирования.

Ассоциация и в дальнейшем будет отслеживать прогресс или ухудшение состояния экономики Украины в соответствии с 7 пунктами и информировать общественность о позитивных сдвигах или негативных тенденциях в регуляторной политике правительства.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация была основана в 1999 году как проект ТАСІS представительства Европейской Комиссии в Украине. С этого времени ассоциация поддерживает тесные рабочие отношения с представительством Европейской Комиссии в Киеве.

ЕВА была основана как форум для обсуждения и решения проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены в Украине.

Сегодня Европейская Бизнес Ассоциация является ведущей организацией международного бизнеса в Украине и объединяет более 750 европейских, украинских и международных компаний, в которых работает около 1 млн. человек.

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