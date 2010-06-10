Кабмин предлагает уменьшить кворум

Кабинет министров предлагает уменьшить количество голосов акционеров и участников общества с ограниченной ответственностью, которые необходимы для признания повторного общего собрания этих обществ правомочным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект закона, который был разработан Минюстом и одобрен на правительственном заседании 9 июня 2010 года, передан в Верховную Раду Украины.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, целью и основной задачей проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения кворума для проведения повторного общего собрания хозяйственного общества», является совершенствование законодательства, которое регулирует отношения, связанные с проведением общего собрания участников хозяйственных обществ.

Сегодня, отметил министр, процедура признания правомочия общего собрания акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью предусматривает участие акционеров, которые владеют в совокупности более чем 60 процентами голосов. Это, в свою очередь, дает возможность преднамеренного блокирования миноритарными участниками проведения общего собрания (собрания участников).

Что сделать невозможной такую ситуацию, проектом закона предусматривается уменьшить количество голосов акционеров и участников общества с ограниченной ответственностью, которые необходимы для признания повторного общего собрания этих обществ правомочным, с 60% до 50% .

Министр юстиции уточнил, что проект был разработан Министерством юстиции по собственной инициативе – на основании анализа обращений, которые поступают в Минюст от физических и юридических лиц.