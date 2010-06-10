Главное на 10 июня (вечер)

Министерство финансов РФ уточняет, что кредит Украине по государственной линии не предоставлялся.

Об этом УНИАН сообщили в Минфине РФ.

«Соглашение о предоставлении кредита Украине не заключалось. Кредит по гослинии не предоставлялся», - сообщили в Минфине РФ.

Напомним, сегодня, 10 июня, источник в правительстве сообщил нашему агентству, что Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит в размере 2 млрд. долл. сроком на полгода. Собеседник отметил, что деньги на счета Министерства финансов уже поступили.

При этом он подчеркнул, что данный кредит никак не связан с выделением средств для достройки реакторов Хмельницкой АЭС.

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг это сообщение, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях.

Внешторгбанк РФ (ВТБ) на данный момент не комментирует информацию о предоставлении Украине кредита в размере 2 млрд. дол.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре банка.

«Мы эту информацию пока не комментируем», - сказал сотрудник пресс-центра.

По его словам, как только информация будет выяснена у соответствующих специалистов банка, она будет обнародована.

«Соглашение о предоставлении кредита Украине не заключалось. Кредит по гослинии не предоставлялся», - сообщили в Минфине РФ.

Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит в размере 2 млрд. долл. под 6,7% годовых, сроком на полгода, для покрытия дефицита Государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщил источник в банковских кругах Украины.

Собеседник агентства также сообщил, что кредитный договор был подписан на прошлой неделе и предусматривает право пролонгации три раза – каждые полгода.

«Предусмотрено право пролонгации трижды – каждые полгода. Фактически, общий срок 2 года. Минфин сможет использовать эти деньги для покрытия дефицита Госбюджета», - сказал источник.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» ограничивает газоснабжение промышленных предприятий, которые накопили значительную задолженность за потребленный энергоресурс.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что решение принято в соответствии с принятым планом мероприятий по повышению уровня расчетов за газ и улучшения платежной дисциплины среди всех категорий потребителей.

Компания отмечает, что общий долг промышленных предприятий за 2008, 2009 и четыре месяца 2010 года достиг 4,9 млрд. грн., демонстрируя четкую тенденцию к росту. В 2008 г. задолженность составляла 363,9 млн. грн., в 2009 г. – 1,3 млрд грн., а за январь-апрель 2010 г. – 1,6 млрд. грн.

Наибольшими неплательщиками являются предприятия металлургической промышленности, в частности ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» (долг на 10.06.2010 г. – 304,8 млн. грн.), Днепровский металлургический завод им. Дзержинского (274,8 млн. грн.), ОАО «Концерн «Стирол» (178,5 млн. грн.), ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (151,8 млн. грн.).

Также в сообщении сказано, что отключение и ограничение снабжения газа осуществляются ввиду значительной суммы задолженности предприятий за потребленный газ, низкий уровень расчетов и учитывая нежелание предприятий погашать задолженности в соответствии с установленными графиками. Постоянно растущая задолженность украинских потребителей делает невозможным проведение НАК «Нафтогаз Украины» оплат импортированного природного газа.

ДК «Газ Украины» и в дальнейшем будет принимать жесткие меры в отношении предприятий – должников, которые не обеспечивают своевременных расчетов за потребленный природный газ и нарушают договорные отношения.

С 21 июня в Украине начнет работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, текст которого передан агентству УНИАН.

«9 июня в Киеве состоялись встречи группы экспертов МВФ в составе господина Поула ТОМСЕНА, заместителя директора Европейского департамента МВФ, и господина Таноса АРВАНИТИСА, руководителя Миссии МВФ по Украине, с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ и другими высшими должностными лицами для обсуждения вопросов экономической политики, поддержку которой смог бы предоставить МВФ в контексте соглашения «стенд-бай» с Украиной.

В центре дискуссий были вопросы фискальной политики, которую необходимо проводить для достижения плановых фискальных показателей на 2010 год и стабильного обеспечения тенденции к снижению долга, а также структурных реформ, в частности тех, которые касаются финансового и энергетического сектора, необходимых для движения Украины по пути стабильности и экономического роста. Было договорено, что с 21 июня в Киеве начнет свою работу Миссия МВФ, которая продолжит обсуждение этих вопросов», - отметил М.АЛЬЕР.

Министерство угольной промышленности Украины определило 63 перспективные шахты отрасли, которые требуют для своего развития 47,3 млрд. грн. инвестиций на 5 лет (до 2015 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО сегодня в городе Шахтерске (Донецкая обл.) после совещания в ГП «Шахтерскантрацит» по поводу оптимизации структуры управления отраслью.

Он рассказал, что руководителям угольных предприятий, отраслевым институтам по каждой действующей шахте было дано задание разработать инвестиционный план, инвестиционную программу развития на ближайшие 5 лет - до 2015 года. «И по каждому предприятию были разработаны индивидуальные инвестпроекты по определенным критериям, чтобы вывести каждую шахту, шахтоуправление на точку саморазвития», - сказал Ю.ЯЩЕНКО.

По его словам, после анализа каждого такого проекта «были определены 63 шахты, или точки роста», которые перспективны для инвестиций. Для каждой из этих шахт для того, чтобы прирастить добычу угля, потребовалась, согласно проекту, своя сумма, которая после суммирования обозначилась в объеме 47,4 млрд. грн., объяснил глава Минуглепрома.

Так, эти 47,3 млрд. грн. планируется привлечь на предприятия: Донецкой области - 25,5 млрд. грн, Луганской области - 19,5 млрд. грн., Львовской области - 2,1 млрд. грн. и Волынской области - 0,2 млрд. грн.

Уже в текущем году на реализацию этих проектов необходимо направить 6,9 млрд. грн. (Донецкой - 3,4 млрд. грн., Луганской – 3 млрд. грн., Львовской - 0,4 млрд. грн. и Волынской - 0,1 млрд. грн.)

Ю.ЯЩЕНКО подчеркнул, что при реализации этих инвестпроектов планируется добыть в Украине в 2015 году 60 млн. тонн угля, то есть на 54% больше по сравнению с 2009 годом.

Источниками инвестиций министр назвал, кроме государства, частных инвесторов и банки. «Сейчас мы активно работам с частными инвесторами, с банками, финансовыми организациями, чтобы все-таки эти объемы инвестиций обеспечить», - отметил министр. И добавил, что «в Государственном бюджете развития на этот год отрасли отведено 2,3 млрд. грн., тогда как в прошлом году за все 12 месяцев было направлено в отрасль инвестиций из госбюджета – 260 млн. грн.». Ю. ЯЩЕНКО также сообщил, что «уже предварительно есть договоренность с частными инвесторами на 1,2 млрд. грн., которые они могут вложить в отрасль».

Новый глава правления международной компании «Сарматия» будет назначен на собрании акционеров 17 июня.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

Он сказал, что Марчин ЯСТШЕМБСКИЙ, подавший вчера заявление об отставке и выходе из правления, перестанет выполнять свои функции 14 июня.

После этого, по словам С. СКРИПКИ, польская нефтетранспортная компания PERN Przyjazn сможет назначить своего нового представителя в правлении.

Главу правления выберут на заседании акционеры.

За три месяца правительство погасило более 15 млрд. грн. внешних долгов, которые накопило прежнее правительство.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в Харькове на расширенном совещании по вопросам развития Харьковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«За три месяца мы погасили в общей сложности более 15 млрд. грн. Мы идем на это вынужденно, иначе в ближайшее время в парализованном состоянии могут оказаться многие отрасли экономики и сферы деятельности», - заявил А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что общее состояние экономики Украины остается крайне сложным, и мириться с таким положением дел Президент и правительство Украины не намерены.

А.КЛЮЕВ отметил, что правительство достаточно пристальное внимание уделяет оздоровлению финансового сектора, в частности, как в сфере государственных финансов, банковской системе, так и частному капиталу.

В ближайшее время главные действия правительства также будут сосредоточены на реализации перспективных инфраструктурных проектов и создании точек роста региональных экономик.

Кроме этого, убежден А.КЛЮЕВ, среди прочих мер важно восстановить платежную дисциплину всех категорий потребителей энергоресурсов. Он напомнил, что Харьковская область относится к группе наиболее крупных должников по расчетам за электроэнергию и природный газ.

Параллельно со срочными антикризисными мерами идет доработка и даже начата реализация системных реформ, которые затронут все сферы общественно-политической и экономической жизни страны, заявил первый вице-премьер-министр.

Кабинет министров предлагает уменьшить количество голосов акционеров и участников общества с ограниченной ответственностью, которые необходимы для признания повторного общего собрания этих обществ правомочным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект закона, который был разработан Минюстом и одобрен на правительственном заседании 9 июня 2010 года, передан в Верховную Раду Украины.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, целью и основной задачей проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения кворума для проведения повторного общего собрания хозяйственного общества», является совершенствование законодательства, которое регулирует отношения, связанные с проведением общего собрания участников хозяйственных обществ.

Сегодня, отметил министр, процедура признания правомочия общего собрания акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью предусматривает участие акционеров, которые владеют в совокупности более чем 60 процентами голосов. Это, в свою очередь, дает возможность преднамеренного блокирования миноритарными участниками проведения общего собрания (собрания участников).

Что сделать невозможной такую ситуацию, проектом закона предусматривается уменьшить количество голосов акционеров и участников общества с ограниченной ответственностью, которые необходимы для признания повторного общего собрания этих обществ правомочным, с 60% до 50% .

Министр юстиции уточнил, что проект был разработан Министерством юстиции по собственной инициативе – на основании анализа обращений, которые поступают в Минюст от физических и юридических лиц.

(УНИАН)