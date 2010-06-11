Курс НБУ на 11.06.10
08:41, 11 июня 2010Разное
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Официальный курс НБУ на 11.06.10100 USD – 791.6900 (10 июня – 791.8100) 100 EUR – 953.5906 (10 июня – 950.9638) 10 RUR – 2.5074 (10 июня – 2.4954) Учетные курсы банковских металлов на 11.06.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 96586.18 (10 июня – 97788.54) 961 XAG 10 Серебро – 1423.46 (10 июня – 1446.64) 962XPT10 Платина – 120574.39 (10 июня – 121146.93) 964 XPD 10 Палладий – 35467.71(10 июня – 35235.55)
Официальный курс НБУ на 11.06.10
100 USD – 791.6900 (10 июня – 791.8100)
100 EUR – 953.5906 (10 июня – 950.9638)
10 RUR – 2.5074 (10 июня – 2.4954)
Учетные курсы банковских металлов на 11.06.10 за 10 тройских унций (грн.)
959 XAU 10 Золото – 96586.18 (10 июня – 97788.54)
961 XAG 10 Серебро – 1423.46 (10 июня – 1446.64)
962XPT10 Платина – 120574.39 (10 июня – 121146.93)
964 XPD 10 Палладий – 35467.71(10 июня – 35235.55)
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