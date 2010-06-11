Анонс на 11 июня

Пресс-конференция на тему: "Отмена НДС на строительные работы возобновит строительные работы и снизит цены на жилье". Участники: председатель Совета директоров Украинской строительной ассоциации Лев Парцхаладзе; заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий Исаенко; вице-президент Строительной палаты Украины Станислав Сташевский.

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Состоится общественное обсуждение проекта Закона Украины «О внутренней торговле». Организатор - Министерство экономики Украины. В обсуждении примет участие зам.министра экономики Украины Александр Сухомлин, представители других органов исполнительной власти и общественных организаций, уполномоченных представлять интересы производителей и субъектов ведения хозяйства розничной торговли.

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Пресс-конференция на тему: «Иностранные инвесторы оставляют Украину?». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; партнер юридической фирмы Astapov Lawyers Олег Мальский; финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов. Вопросы: чего ожидают иностранные инвесторы от Украины? Факторы, которые уменьшают инвестиционную привлекательность Украины. Главные причины отказа иностранных инвесторов от украинского рынка.

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Пресс-конференция на тему: «Безработица в Украине: ожидание и прогнозы на осень». Участники: Виталий Рябуха, начальник отдела формирования статистической информации Государственного Центра занятости Украины; Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины; Кирилл Ткаченко, директор департамента Конфедерации работодателей, член наблюдательного совета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

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Пресс-конференция на тему: «Нестабильность притока иностранной валюты и неравномерное восстановление экономики Украины как факторы сдерживания роста курса гривны». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

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Начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра угольной промышленности Украины Юрия Ященко. Состоится брифинг министра.

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Пресс-конференция на тему: «МВФ не отказывает Украине в кредите, но пока еще не дает. Виной - кризис в Европе?». Участники: Алексей Плотников, председатель подкомитета по вопросам международной экономической политики Комитета ВРУ по вопросам экономической политики; Владимир Лановой, директор Центра рыночных реформ; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического Центра «Бюро экономических и социальных технологий».

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В г. Донецке состоится выездное расширенное заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей. Будет обсуждаться проблема усиления инновационной политики как основы роста конкурентоспособности экономики Украины. Программа мероприятия предусматривает также посещение предприятий г.Донецка, которые используют инновационные технологии и ознакомления с подготовкой СК «Донбасс Арена» к EURO 2012.

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В г. Одессе состоится совещание по вопросам подготовки и организации сбора ранних зерновых и зернобобовых культур урожая 2010 года. Запланировано участие: вице-премьер-министра Украины Виктора Слауты, министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка, министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора Шуфрича и др. Перед началом заседания участники ознакомятся с демонстрационным полигоном сортов сельскохозяйственных культур отечественной селекции Одесского селекционно-генетического института НААНУ; состоится презентация новой модели самолета сельскохозяйственной авиации совместной украинско-российской разработки «Фермер»-2Д» на базе Одесского института агропромышленного производства; примут участие в церемонии вручения сельскохозяйственным товаропроизводителям области зерноуборочных комбайнов, приобретенных за средства областного бюджета.

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