Янукович сменил гендиректора “Укрспецэкспорта”

Им стал его соратник по партии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Дмитрия САЛАМАТИНА генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения. Текст соответствующего указа от 10 июня размещен на официальном сайте главы государства. Как сообщалось, Д.САЛАМАТИН (1965 года рождения) является народным депутатом от Партии регионов. До этого “Укрспецэкспорт” возглавлял Сергей БОНДАРЧУК.

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