В августе-сентябре во власти состоятся кадровые изменения

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что в августе-сентябре состоятся кадровые изменения внутри власти.

Такое мнение Н.ТОМЕНКО высказал в интервью "Газете по-украински" (№ 85 от 11 июня).

"На август-сентябрь следует ожидать кадровых изменений. Позиция ЯНУКОВИЧА такова - мы выполнили обязательство, дали "литвиновцам", коммунистам и перебежчикам должности, а теперь смотрим. Плохо справляетесь - меняем. На осень сменят ряд губернаторов. Может, до трети состава", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, ключевым основанием кадровых изменений станет необходимость Партии регионов перед проведением местных и парламентских выборов монополизировать все сферы жизни. "Везде должна быть Партия регионов, а не коммунисты, "литвиновцы" или какие-то левые люди. Партия ЛИТВИНА уже делает заявления, что ее уничтожают на местах. Многие представители Компартии не имеют во власти никаких полномочий, министры в том числе. Больше всего должностей отдали перебежчикам из БЮТ или "Нашей Украины", которые первыми перешли в коалицию. А теперь уже никто не заинтересован, чтобы чей-то родственник был заместителем министра обороны и распоряжался всем военным имуществом", - объяснил он.

"Все равно власть в лучшей ситуации, чем мы. Они хотя бы публично друг друга не толкут. Это и причина слабой поддержки обществом оппозиции", – убежден Н.ТОМЕНКО.