ГЛАВНОЕ на 11 июня (день)

Макропоказатели

В мае во всех областях Украины зафиксирована дефляция, в Севастополе – инфляция 1,3% - Госкомстат

В мае т.г. против апреля во всех областях Украины, а также в Киеве зафиксирована дефляция, при этом в Севастополе – инфляция 1,3%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам мая т.г. стали Николаевская, Полтавская области – дефляция 0,9%, Винницкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Киевская, Ривненская и Черновицкая области – дефляция 0,8%.

С начала года (май 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7,3%, АР Крым – 5,4%, Киеве – 4,7%, Одесской и Львовской областях – 4,4%. Меньше всего цены выросли в Черниговской – 2,1%, Волынской – 2,3%, Ривненской и Тернопольской областях – 2,4%.

Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в мае т.г. стали: Черниговская область – 2,5% (с начала года – рост 2,5%), Кировоградская область – 2,2% (рост 4,4%) и Николаевская область – 2% (рост 5,7%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в мае т.г. против апреля больше всего подорожали во Львовской области – 1,5% (с начала года – рост 6,7%), Запорожской и Волынской областях – 1,1% (рост 7,7% и 6,6% соответственно). В Одесской (рост 7%), Тернопольской (рост 6,4%) и Черновицкой областях (рост 5,5%) цены в мае т.г. остались без изменений, в Киеве снизились на 0,1% (с начала года – рост 5,8%).

Цены на одежду и обувь в мае т.г. больше всего выросли в Херсонской области – на 0,5% (с начала года – рост 1,7%), в Киеве (с начала года – рост 1,1%), Полтавской (рост 1,8%), Житомирской (рост 1,7%) и Харьковской (снижение 0,5%) областях – на 0,4%. Во Львовской, Николаевской и Черновицкой областях и Севастополе зафиксировано снижение цен в среднем на 0,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае т.г. к апрелю больше всего подорожали в Севастополе – на 14,5% (с начала года – рост 25,1%), Ривненской области (рост 3,8%) – 0,5%, Николаевской (рост 2,9%) и Черниговской (рост 0,2%) областях – на 0,4%. При этом в Житомирской (рост 0,7%), Днепропетровской (снижение 6,4%), Ивано-Франковской (рост 0,6%) областях в мае т.г. против апреля наблюдалось снижение цен в среднем на 1%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в мае т.г. к апрелю больше всего выросли в Черниговской и Одесской областях – на 0,7% (рост 0,1%) и 0,5% (рост 0,7%) соответственно, при этом в одиннадцати областях Украины и Севастополе цены снизились в среднем на 0,2%.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в мае т.г. стали Луганская область – 1,5% (с начала года – рост 4,2%) и Киев – 1,4% (рост 4,8%). В пяти областях страны наблюдалось снижение цен в среднем на 2,9%, больше всего в Донецкой области – на 0,3% (с начала года – рост на 2%).

Цены в транспорте в мае т.г. против апреля больше всего выросли в Черновицкой – 6,2% (рост 12,1%), Черниговской – 1,4% (рост 4,9%) и Ривненской областях – 1,1% (рост 6,1%), в Волынской области и Севастополе зафиксировано снижение цен на 0,5% (рост 3,3% и 4% соответственно).

Цены на услуги связи в мае т.г. против апреля выросли, в основном, во Львовской – 0,2% (снижение 7,7%), Днепропетровской – 0,1% (снижение 8%) областях. В 17 областях и Киеве в мае т.г. против апреля зафиксировано снижение цен в среднем на 0,3%.

Цены в сфере отдыха и культуры в мае т.г. против апреля больше всего выросли в Киеве – 0,7% (с начала года – рост 0,7%). В то же время, в 20 областях Украины и Севастополе в мае т.г. против апреля зафиксировано снижения цен в данной сфере.

Стоимость образования в мае т.г. к апрелю увеличилась, в основном, в Севастополе – 2,5% (рост 3%), Киеве и Николаевской области – 0,5% (рост 0,7% и снижение 2,2% соответственно), в Волынской, Киевской и Херсонской областях – снизилась на 0,1% (рост 0,2%, снижение 0,1% и рост 1,5% соответственно).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в мае т.г. к апрелю больше всего выросла в Севастополе – на 3,4% (с начала года – рост 5,1%), Днепропетровской – на 1,8% (рост 3,6%) и Донецкой областях – 1,5% (рост 3,3%), меньше всего в Черкасской и Киевской областях – на 0,1% (рост 3,4% и 1,8% соответственно), в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях цены не изменились.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины сократилось на 5,8%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-апреле 2010 года составило 1 млрд. 881,2 млн. долл., что на 5,8% меньше, чем в январе-апреле 2009 года (1 млрд. 996,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-апреле т.г. экспорт товаров составил 14 млрд. 562,5 млн. долл. (на 28,1% больше показателя за январь-апрель 2009 года), импорт – 16 млрд. 443,7 млн. долл. (на 23% больше). Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-апреле 2009 года – 0,85).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 195 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-апрелем 2009 года, увеличилась доля черный металлов – с 28,1% до 30%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,4% до 7,2%, механических машин – с 6,2% до 6,8%, руд, шлаков и золы – с 3% до 4%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2,1% до 3,9%.

В то же время уменьшилась доля зерновых культур – с 9,5% до 6,1%, электрических машин – с 4,8% до 4,6%, изделий из черных металлов – с 5,7% до 3,4%, удобрений – с 2,8% до 2,1%, семян и плодов масличных растений – с 2,3% до 1,1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 3,7% до 5,3%, полимерных материалов, пластмасс – с 3,7% до 4,2%, черных металлов – с 2,2% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,8% до 2,9%, бумаги и картона – с 2,4% до 2,6%.

Вместе с тем, уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 35,5% до 32,5%, механических машин – с 8% до 7,1%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 5,2% до 4,7%.

По данным Госкомстата, в апреле 2010 года экспорт товаров увеличился против апреля 2009 года на 37,7% и составил 4 млрд. 227,3 млн. долл., импорт – на 28,7%, до 4 млрд. 622,9 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам апреля текущего года составило 395,6 млн. долл. (в апреле 2009 года оно также было отрицательным – 520,8 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Бюджет

Правительство ставит задачу уменьшить дефицит госбюджета-2011 до 3,5-4% - Азаров

Правительство начало разработку проекта закона Украины «О Государственном бюджете на 2011 год» и ставит перед собой задачу уменьшить дефицит госбюджета до 4% и даже до 3,5%.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с Комиссаром Еврокомиссии по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем ЛЕВАНДОВСКИМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«Сейчас правительство занимается подготовкой бюджета на 2011 год. Я думаю, мы сможем сократить дефицит бюджета до 4%, а возможно, выйдем на 3,5%. По крайней мере, тенденции восстановления экономики позволяют правительству такую задачу перед собой ставить», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, добавив, что государственным бюджетом на текущий год предусмотрен дефицит на уровне 5,3% ВВП.

Премьер-министр проинформировал еврокомиссара о том, что за пять месяцев 2010 года реальный дефицит бюджета намного ниже запланированного и составляет 1,4% от ВВП. Поэтому, по его словам, задачу уменьшения дефицита в будущем году реально выполнить.

Н.АЗАРОВ отметил, что правительству уже удалось стабилизировать социально-экономическую ситуацию в государстве, улучшить фискальную дисциплину, оздоровить финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины», направить в парламент Бюджетный и Налоговый кодексы. Сегодня все свое внимание правительство концентрирует на проведении системных реформ, сказал премьер.

«В Украине появилась долгожданная политическая стабильность – главное условие для проведения всех необходимых реформ», - резюмировал глава правительства.

В США 20-й месяц подряд зафиксирован бюджетный дефицит

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в мае 2010 года составил $135,93 миллиарда против $189,65 миллиарда годом ранее, сообщает Рейтер со ссілкой на министерство финансов.

Опрошенные Рейтер аналитики предсказывали, что майский дефицит бюджета США будет на уровне $140 миллиардов.

Правительство сообщает о бюджетном дефиците 20-й месяц подряд, что является рекордно долгим сроком.

Расходы в мае сократились до $282,72 миллиарда с $306,87 миллиарда годом ранее.

Поступления в казну были на уровне $146,80 миллиарда по сравнению с $117,22 миллиарда в мае 2009 года.

С начала 2009/2010 финансового года, который начался 1 октября, дефицит бюджета составил $935,61 миллиарда. В аналогичный период минувшего финансового года этот показатель был равен $992 миллиарда.

Финансы, банки

Оппозиционное правительство озабочено целевым назначением российского кредита в 2 млрд. долл.

Министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО выражает обеспокоенность отсутствием информации со стороны украинской власти относительно целевого назначения кредита от российского банка «ВТБ» в сумме 2 млрд. долларов.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом он сказал журналистам.

По словам А.СЕНЧЕНКО, эти средства – “пирамида, которая загоняет Украину в большую финансовую яму и политическую зависимость от кредиторов”.

«У нас вызывает обеспокоенность практика непубличных действий украинской власти в вопросах внешних заимствований», - сказал он.

По словам А.СЕНЧЕНКО, подобные решения должны приниматься публично, с соблюдением соответствующих процедур, при согласии парламента, «поскольку это государство берет в долг, а не ЯНУКОВИЧ или АЗАРОВ лично».

«Все эти действия приводят к тому, что, в сущности, выстраивается финансовая пирамида, участником которой становится Украина», - сказал он.

А.СЕНЧЕНКО заметил, что если средства берутся на полгода, то возникает вопрос, из каких источников через полгода погашать эти средства.

«Анализируя госбюджет-2010 и намерения власти относительно финансирования своих фантазий, можно прогнозировать, что через полгода страна будет в намного худшем финансовом состоянии, чем сейчас. А это значит, что Украина вынуждена будет в который раз уже на худших условиях брать новые средства на погашение этого кредита и на погашение процентов», - сказал он.

А.СЕНЧЕНКО также выразил обеспокоенность отсутствием официальной информации со стороны украинской власти относительно целевого назначения средств российского кредита

По его словам, формулировка «на погашение дефицита госбюджета» - это универсальная формула, которая позволяет по коррупционным схемам разворовать любые объемы средств.

Немецкий банк KfW вошел в состав акционеров украинского «ПроКредит Банка»

Немецкий банк KfW вошел в состав акционеров «ПроКредит Банка» (Киев).

Об этом говорится в пресс-релизе украинского банка, переданном УНИАН.

«3 июня банк завершил процедуру регистрации немецкого государственного банка KfW как акционера «ПроКредит Банка» в Украине. Доля KfW (Германия) составит 20% в уставном капитале «ПроКредит Банка», тогда как доля ProCredit Holding (Германия) уменьшится до 60% с 80%, доля ЕБРР (Лондон) сохранится на уровне 20%», – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 2,729 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,231 млрд. грн., обязательства – 2,474 млрд. грн., уставный капитал – 227 млн. грн., собственный капитал – 255,341 млн. грн.

«ПроКредитБанк» в I квартале сократил убыток в 3 раза – до 16 млн. грн.

Акционерами банка по состоянию на 3 июня 2010 года являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, ProCrеdit Holding AG – 60%, KfW – 20%.

Банк KfW является одним из лидеров в сфере поддержки микрофинансирования, принимает участие в финансовых учреждениях, ориентированных на целевую группу малого бизнеса, по всему миру. Банк является частью группы KfW Bankengruppe, общий баланс которой по состоянию на 30 сентября 2009 года составил 396,6 млрд. евро.

Курс

Средний курс доллара в комбанках не изменился, евро - снизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 10 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,48 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 9,67 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,38-9,55 грн./евро, по продаже – в пределах 9,61-9,91 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 июня не изменился и сегодня составляет 0,2424 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,4% – до 0,2530 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2509-0,2560 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,50 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 9,63 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,38-9,56 грн./евро, по продаже – в пределах 9,58-9,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы сегодня немного повысился по сравнению с 10 июня – до 0,2439/0,2534 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2509-0,2580 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,38/9,65 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,96 грн., евро – 9,25/9,65 грн., рубль – 0,2430/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,945 грн., евро – 9,45/9,70 грн., рубль – 0,2470/0,2550 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9169, к евро – 9,535906, к российскому рублю – 0,25074.

ТЭК

«Нафтогаз» за два года может стать прибыльной компанией - Азаров

Правительство наработало ряд мероприятий, реализация которых позволит за два года выйти на работу безубыточности НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью агентству “Ройтарс”.

Тогда, по словам главы правительства, у НАК будут средства на развитие - в первую очередь на модернизацию отечественной ГТС.

Премьер-министр подчеркнул, что налаживание финансового состояния «Нафтогаза» будет сделано не за счет повышения тарифов для населения. Вместе с тем правительство будет добиваться безусловной платежной дисциплины от потребителей.

«Хорошая динамика «Нафтогаза» - из дефицита 45 млрд. грн., который нам оставили, к дефициту 10 млрд. на конец текущего года - дает нам право рассчитывать на то, что в следующем году компания будет приносить прибыль. То есть финансовый план «Нафтогаза» на следующий год будет предусматривать получение прибыли и направление этой прибыли на инвестиционную деятельность, а также в уплату налогов», - отметил Н.АЗАРОВ.

Украина в январе-мае увеличила транзит газа в Европу на 42,7%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-мае текущего года увеличила транзит природного газа в страны Европы на 42,7%, или 12,629 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 42,227 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в мае т.г. компания увеличила транзит природного газа в страны Европы на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 7,609 млрд. куб. м.

Также в сообщении отмечено, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-мае т.г. увеличилась на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 70,466 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом – до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

"Белоруснефть" намерена в Украине открыть представительство

Государственное производственное объединение "Белоруснефть" намерено открыть в Украине свое представительство с уставным фондом в 200 тыс. долларов.

Соответствующее постановление Совета министров Беларуси обнародовано на официальном сайте белорусского правительства.

Как поясняется в постановлении, ООО "Белоруснефть-Украина" создается в целях наращивания объемов экспорта нефтепродуктов производства белорусских нефтеперерабатывающих заводов, а также получения дополнительной прибыли от экспорта нефтепродуктов.

Кроме того, планируется приобретение сети автозаправочных станций для организации розничной торговли нефтепродуктами на территории Украины.

Справка УНИАН. Государственное производственное объединение "Белоруснефть" является ведущим нефтяным предприятием в Беларуси, работающим в сфере нефтедобычи более 40 лет. Основными направлениями его деятельности являются добыча нефти и газа, нефтяной сервис, переработка углеводородного сырья, производственная наука, машиностроение, реализация продуктов переработки нефти и газа внутри страны и за ее пределами.

"Белоруснефть" сотрудничает с национальными нефтяными компаниями Венесуэлы и Ирана, ведущими нефтяными предприятиями России.

В состав ПО "Белоруснефть" входят газоперерабатывающий завод, отраслевой научно-исследовательский институт, весь спектр высокотехнологичных сервисных подразделений. "Белоруснефть" располагает крупнейшим в республике резервуарным и специальным транспортным парками, в его активе более 60% всего автозаправочного комплекса Беларуси.

Нефть снижается на данных о слабом производстве в Китае

Нефть снижается в пятницу после выхода данных о более слабом, чем ожидалось, майском росте промпроизводства в Китае, сообщает Рейтер. Однако вера инвесторов в мощь третьей мировой экономики удерживает цены выше $75 за баррель.

Потребление нефти в Китае является основным драйвером спроса, поскольку потребление в европейских экономиках восстанавливается медленно.

Статистика, опубликованная в пятницу, свидетельствует, что объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 16,5 процента при прогнозе роста на 17,1 процента.

К 8.25 МСК фьючерсы на американскую легкую нефть опустились на $0,19 до $75,29 после подъема до максимального уровня за четыре недели в четверг. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на $0,09 до $75,20.

"Это немного разочаровывает, но я ожидаю поддержки на отметке около $75. Она была уровнем сопротивления и вчера мы наконец-то пробили его", - сказал Кларенс Чу из Hudson Capital Energy.

В четверг цены на нефть поднялись выше $75 впервые с 4 июня благодаря сильным показателям китайского экспорта и повышению прогноза спроса на 2010 год.

"Китайские показатели торговли действительно улучшили настроения инвесторов и возродили уверенность в том, что мировое экономическое восстановление состоится несмотря на долговой кризис в еврозоне", - сказала Серена Лим из ANZ.

Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2010 году в связи с увеличением использования топлива в США и повышением потребления в Китае.

ВПК: Чнукович сменил гендиректора “Укрспецэкспорта”

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Дмитрия САЛАМАТИНА генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Текст соответствующего указа от 10 июня размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, Д.САЛАМАТИН (1965 года рождения) является народным депутатом от Партии регионов.

До этого “Укрспецэкспорт” возглавлял Сергей БОНДАРЧУК.

Строительство

С июля начнется льготное кредитование достройки жилья с высокой степенью готовности

Министерство регионального развития и строительства Украины ожидает с июля этого года начала льготного кредитования строительных компаний для достройки жилья с высокой степенью готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

По его словам, кредиты «Ощадбанка» могут быть выданы не под 14% годовых, как заявлялось ранее, а под 12-13% годовых в гривне.

«Нацбанк уменьшил ставку рефинансирования с 11,25% до 9,5%, а наша идеология была такова, что (учетная ставка НБУ – УНИАН) плюс 2,5%: 2% – банку, 0,5% – Государственному ипотечному учреждению. То есть этот процент может быть еще ниже, в районе 12-13% годовых. Насколько мне известно, премьер поставил задачу банковским учреждениям, в первую очередь государственным, немедленно профинансировать эти объекты», – сказал Д.ИСАЕНКО.

Также он пояснил, что для того, чтобы эти кредиты были льготными, государство выделило 2 млрд. грн. в виде государственных гарантий ГИУ.

«То есть эти 600 млн. грн. (на кредитование первых 34 незавершенных жилых объектов – УНИАН) пойдут из тех 2 млрд. грн. государственных гарантий, которые предоставлены Государственному ипотечному учреждению», – уточнил замминистра.

При этом он отметил, что для того, чтобы ГИУ могло кредитовать застройщиков, необходимо внести изменения в положение о Государственном ипотечном учреждении, в которых прописать возможность кредитования ГИУ строительных компаний.

«Сегодня они могут кредитовать только физических лиц. Но вы знаете, что сегодня прокредитовать физических лиц невозможно, потому что стандарты ГИУ таковы, что ни один человек кредит взять не сможет. У него должен быть доход 2 тыс. долл. в месяц. Поэтому единственный путь – это кредитовать застройщиков», – пояснил замминистра.

Д.ИСАЕНКО добавил, что кредитовать строительные компании планируется через «Ощадбанк» путем покупки у ГИУ облигаций, которые будут выпущены под государственные гарантии.

«Думаю, что в следующую среду мы внесем изменения в положение, и с июля начнется кредитование», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил ОАО «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк», Киев) активизировать работу по кредитованию предприятий строительной отрасли.

Ранее, 8 июня, министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА передал на рассмотрение Кабинета Министров список из 34 незавершенных жилых объектов со степенью готовности 50-70% для решения вопроса о получении банковских кредитов на их достройку под 14% годовых в гривне на общую сумму около 600 млн. грн.