Межфракционная группа ВР и эксперты призывают руководство Украины усилить борьбу с табачной эпидемией

Одесса. Усилить борьтьбу с табачной эпидемией в стране, в частности, сняв ограничение на повышение розничной стоимости сигарет после повышения акцизов, расширив перечень мест, запрещенных для табакокурения, и полностью запретив рекламу сигарет, призывали власть участники "круглого" стола "Контроль табакокурения в Украине: достижение, вызовы, планы".

По результатам круглого стола, относительно проблемы реализации государственной политики в сфере противодействия табачной эпидемии его участники приняли сегодня Обращение в адрес Президента, ВР и Кабмина Украины относительно усиления борьбы с табакокурением, особенно среди молодежи и подростков.

Как отмечается в Обращении, государственная политика Украины, которая присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения относительно борьбы против табачной эпидемии, достигла на протяжении последних двух лет значительных достижений.

Благодаря реализации последовательных действий в отрасли налоговой политики, говорится в документе, в том числе "через существенное повышение акцизов, цены на сигареты выросли в прошлом году более чем на 80 %, а потребление табачных изделий, по данным Киевского международного института социологии, лишь за 4 месяца 2009 года уменьшилось на 3 процента".

"Правительство и парламент продолжают придерживаться политики увеличения акцизного давления на сигареты, в частности 20 мая этого года принят Закон Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам", которым предвидено дальнейшее повышение ставок акциза на табачную продукцию", говорится в Обращении.

Однако, будучи эффективным в сфере налогообложения табачных изделий, данный Закон в то же время "содержит нормы, которые обязывают Кабинет Министров препятствовать росту розничных цен на сигареты. Невзирая на рост акцизов, табачные изделия будут оставаться такими же доступными для украинцев. Такие нововведения нивелируют достигнутые позитивные результаты относительно уменьшения уровня курения и являются недопустимыми с точки зрения здравоохранения украинского населения", - отмечают авторы документа.

Народный депутат Павел УНГУРЯН, который возглавляет Межфракционную депутатскую группу ВР Украины в составе 68 членов парламента, член фракции КПУ во ВР Евгений ЦАРКОВ, координатор в Украине кампании "Будущее без курения Анна ГОПКО, председатель Ассоциации заказчиков и производителей социальной рекламы Игорь БАБИЙ и другие участники "круглого" стола констатировали, что "с 1 января 2010 года в Украине запрещенная реклама табачных изделий в печатных СМИ и в носителях внешней рекламы. Свыше 15 лет табачная продукция не рекламируется также на ТВ и радио", что положительно повлияло на снижение уровня потребления табачных изделий, особенно среди несовершеннолетних".

Следующим шагом должно стать полное запрещение рекламы табачных изделий - соответствующая законодательная инициатива уже ожидает на рассмотрение в Верховной Раде. Однако вызывает тревогу проблема "широкого распространения в украинском сегменте Интернета рекламы и продажи электронных сигарет, часто неизвестного происхождения и без надлежащей потребительской маркировки".

Согласно выводам МОЗ, эти изделия не прошли в Украине надлежащей санитарно-гигиенической экспертизы и не отвечают определенным показателям качества и безопасности для здоровья человека. Хотя, отмечается в Обращении, "пока что нет законодательной базы для регуляции таких устройств, не разработано стандартов для исследований и недостаточно оснований утверждать об их эффективности при отказе от курения. Впрочем, это не помешало парламентам Австралии, Канады, Турции, Бразилии, Дании, Норвегии и других стран запретить продажу и/или рекламу электронных папирос".

С учетом изложенного, участники "круглого" стола призывали руководство Украины "безотлагательно упразднить норму Закона Украины от 20 мая 2010 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты", которая препятствует росту розничных цен на табачные изделия. Не допустить возвращения внешней рекламы табачных изделий. Срочно разработать законодательную регуляцию обращения электронных сигарет /e - cigarette/ и предоставить возможность общественным организациям активно участвовать в формировании и реализации государственной политики по борьбе против табачной эпидемии".

Как заметил на пресс-конференции, где было обнародовано Обращение, ведущий эксперт Экспертного совета общественных организаций по социальной проблематике (табакокурение, алкоголизм, наркомания, детское насилие, ВИЧ\СПИД) Олег ИВЧЕНКО, "законодательная регуляция обращения электронных сигарет /e - cigarette/ приобрела в последнее время особенную актуальность. Надеемся также, что будет отменена норма Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты".

Участники пресс-конференции также обнародовали предложения относительно внесения изменений в другие законодательные акты Украины, которыми, в частности, предвидено усовершенствование положений об ограничении мест курения табачных изделий. Особенный вес в условиях, которые сложились, приобретает принятие проекта Закона Украины №5164 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения рекламы спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий) ", которая предусматривает "полное запрещение рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий и введения ответственности для лиц, которые нарушают требования законодательства относительно полного запрещения рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий".