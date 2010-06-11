ПАСЕ признает прогресс Украины

Парламентская Ассамблея Совета Европы признает прогресс в продвижении Украины на пути выполнения обязательств перед Советом Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом заявил Президент ПАСЕ Мевлют ЧАВУШОГЛУ на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, которая состоялась в рамках Европейской конференции председателей парламентов.

В.ЛИТВИН отметил, что «осталось не так много заданий, которые нам надлежит выполнить». По его словам, в ближайшее время будет разработан четкий график выполнения этих обязательств, и выразил надежду, что его реализация позволит Украине перейти в ближайшее время в постмониторинговый период.

М.ЧАВУШОГЛУ также отметил, что ПАСЕ признает прогресс в продвижении Украины на пути выполнения обязательств, и заявил, что не имеет никаких сомнений в выполнении их Украиной в полном объеме.

Также М.ЧАВУШОГЛУ заявил, что приветствует план действий, провозглашенный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который должен способствовать реформированию страны.

«Можете рассчитывать на меня как Президента ПАСЕ и Вашего личного друга, который будет оказывать поддержку Украине в обеспечении ее прогресса и развития», - сказал он.