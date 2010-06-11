Главное на 11 июня (вечер)

Финансы

Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ допускает, что кредит Украине был выделен Внешторгбанком России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я допускаю. Потому что такие переговоры велись в течение последнего времени, что средства, которые поступили сейчас в Украину, являются своего рода бридж-кредитом, выделенным одним из коммерческих банков правительству Украины на период до 6 месяцев под достаточно неплохие ставки – 6,7%», - сказал М.ЗУРАБОВ.

При этом посол не назвал сумму выделенного кредита. Он высказал надежду, что Украина сможет вернуть кредит через полгода, когда выйдет на рынок заимствований.

«То, что этот кредит выдал, насколько я информирован, Внешторгбанк, тоже является совершенно нормальным», - сказал М.ЗУРАБОВ, добавив, что «знает, что несколько коммерческих банков тоже были заинтересованы выдать такой бридж-кредит украинскому правительству».

Официальная делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО отбыла в Иерусалим, где 12-14 июня примет участие в Собрании группы стран МВФ/Всемирного банка во главе с Голландией и Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, во время официального визита в Израиль запланированы встречи вице-премьера с председателем Центрального банка Израиля Стэнли ФИШЕРОМ, директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ, Патриархом Иерусалимским ТЕОФИЛОМ ІІІ и представителями деловых кругов Израиля.

В рамках визита украинской делегации в Израиль планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.

По мнению С.ТИГИПКО, при нынешних условиях сотрудничество с мировыми финансовыми институтами является чрезвычайно важным для Украины.

«Такое партнерство открывает перед Украиной новые перспективы для экономического развития, улучшения имиджа нашего государства на международной арене и дает позитивный сигнал мировому сообществу для привлечения инвестиций и углубления взаимовыгодного конструктивного сотрудничества с украинскими партнерами», - убежден С.ТИГИПКО.

Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины отменили еженедельное предоставление Нацбанком правительству информации о рефинансировании банков.

Это предусмотрено в совместном постановлении Кабмина и НБУ №418 от 9 июня. Документом отменяется другое совместное постановление от 11 марта 2009 года, согласно которому НБУ был обязан еженедельно предоставлять Кабмину информацию об объемах выданных коммерческим банкам кредитов для поддержания их ликвидности.

Национальный банк Украины заявляет об увеличении в обороте поддельных банкнот номиналом 200 гривень образца 2001 года. Об этом говорится в телеграмме Главного управления Нацбанка по Киеву и Киевской области №08-025/13233.

«Сообщаем, что в соответствии со статистической информацией Национального банка Украины, количество выявленных на протяжении текущего года поддельных банкнот выпуска 2001 года номиналом 200 гривень среди банкнот, которые изымаются из наличного обращения, увеличивается. За 4 месяца 2010 года количество изъятых поддельных банкнот старого образца номиналом 200 гривень составило 96% от общего количества изъятых поддельных банкнот этого номинала», - говорится в телеграмме.

В НБУ утверждают, что указанные поддельные банкноты гарантированно определяются не только с помощью универсальных детекторов валюты с ультрафиолетовым контролем и автоматизированных систем обработки банкнот, а также при внимательном визуальном и тактильном контроле.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9135/7,9185, к 12:00 сузился спрэд - 7,9145/7,9175. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9125/7,9170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9165.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2516/0,2518, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2517/0,2518. К закрытию цены остались без изменений.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4999 (-0,1545).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2090/1,2145.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,5825/9,5915, к 12:00 цены повысились - 9,5855/9,5950. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 9,5935/9,6045.

Новости ТЭК

Госпредприятие «Уголь Украины» рассматриваетвозможность привлечения кредита у «Альфа-банка» (Украина) в размере 430 млн. грн. для финансовой поддержки государственных угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

По его словам, указанные средства будут привлечены в недавно созданный Фонд поддержки угольных предприятий.

Он сообщил, что ранее ГП «Уголь Украины» уже привлекло у данного банка кредит в размере 170 млн. грн. под 23% годовых.

Кроме того, уточнил министр, министерство в настоящее время рассматривает также целесообразность привлечения для этих целей кредита у «Внешнеторгбанка» в объеме 500 млн. грн.

Он отметил, что со стороны банка получено уже предварительное согласие на выделение займа.

Министерство угольной промышленности Украины намерено отказаться от продаж коксующихся углей на аукционах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

По его словам, он уже обратился за соответствующей рекомендацией к госпредприятию «Уголь Украины», которое является организатором торгов.

«Я дал рекомендацию отказаться от аукционных торгов… Пускай предприятия напрямую заключают договоры и продают уголь. Им виднее, какие цены. У них и так уже налажены контакты с коксохимами», - сказал министр.

При этом он отметил, что существующий механизм аукционной продажи коксующихся углей не оправдал себя, поскольку не мог адекватно реагировать на ценовую конъюнктуру рынка, что, зачастую, становилось причиной срыва торгов.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики намерена разрешить энергоснабжающим компаниям «Киевэнерго», «Донецоблэнерго» «Харьковоблэнерго» и «Львовоблэнерго» привлекать кредиты для строительства и модернизации объектов электроэнергетики в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом сказано в проекте постановления НКРЭ, обнародованном на сайте регулятора.

Согласно документу, расходы, связанные с обслуживанием кредитов, будут учитываться в структуре тарифов компаний. При этом при определении объема расходов по кредиту будет учитываться экономический эффект, полученный компанией в результате строительства или модернизации того или иного объекта.

Одними из основных условий получения облэнерго разрешения со стороны регулятора на привлечение займа будет являться начало основных выплат по нему после введения объекта в эксплуатацию, а также привлечение его под процентную ставку, не превышающую 1,5 учетной ставки НБУ (в настоящее время - 9,5%).

(УНИАН)