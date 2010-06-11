Курс НБУ на 14.06.10

Официальный курс НБУ на 14.06.10100 USD – 791.5800 (11 июня – 791.6900) 100 EUR – 959.9491 (11 июня – 953.5906 ) 10 RUR – 2.5172 (11 июня – 2.5074)Учетные курсы банковских металлов на 14.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 96612.34 (11 июня – 96586.18) 961 XAG 10 Серебро – 1449.38 (11 июня – 1423.46) 962XPT10Платина – 122061.64 (11 июня – 120574.39) 964XPD10Палладий – 35700.26 (11 июня – 35467.71)

Официальный курс НБУ на 14.06.10 100 USD – 791.5800 (11 июня – 791.6900) 100 EUR – 959.9491 (11 июня – 953.5906 ) 10 RUR – 2.5172 (11 июня – 2.5074) Учетные курсы банковских металлов на 14.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 96612.34 (11 июня – 96586.18) 961 XAG 10 Серебро – 1449.38 (11 июня – 1423.46) 962XPT10Платина – 122061.64 (11 июня – 120574.39) 964XPD10Палладий – 35700.26 (11 июня – 35467.71)

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