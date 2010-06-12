ГЛАВНОЕ на 12 июня (день)

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Законодательство

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народный депутат Анатолий КИНАХ считает, что проект закона Налогового кодекса Украины должен быть принят Верховной Радой до 15 июля. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Донецке на пресс-конференции после выездного расширенного заседания Правления УСПП.

«Я думаю, что мы должны принять проект Налогового кодекса до завершения этой сессии, - сказал А.КИНАХ, - То есть, условно, где-то до 15 июля с тем, чтобы за полгода до формирования бюджета, прогнозируемо с технико-экономическими обоснованиями все те новые решения, которые будут в Налоговом кодексе, учесть в государственном бюджете 2011 года». При этом он добавил, что в парламенте «и в первом, и во втором чтении надо серьезно работать, потому что система налогообложения влияет на жизнь каждого человека».

В то же время он подчеркнул, что в Украине еще целый месяц будет широко обсуждаться проект нового Налогового кодекса и будут вноситься соответствующие коррективы.

«Нас несколько тревожит тот факт, что правительство рассмотрело проект Налогового кодекса, не проведя соответствующих глубоких процедур, общественных слушаний, работы с экспертами и т. д. Но, тем не менее, сегодня, когда уже проект закона о Налоговом кодекс внесен в парламент, мы организовываем, начиная уже с 16 июня, очень серьезные слушания экспертов, представителей бизнеса, аналитиков с тем, чтобы на всех этапах рассмотрения налогового кодекса уже в парламенте, как закона, мы максимально бы внесли то, что необходимо для совершенствования налоговой системы», - объяснил А.КИНАХ. Он подчеркнул, что совершенствовать Налоговый кодекс нужно «не только в фискальной части, но и в части стимулирующей – надо глубоко разобраться с налогом на добавленную стоимость, в вопросах компенсации негативного сальдо, в упрощении налогообложения для малого и среднего бизнеса и т.д.».

«Я надеюсь, и мы сделаем все с нашей стороны, чтобы проект закона о Налоговом кодексе на всех этапах был дополнен, качественно усовершенствован и обязательно принят с тем, чтобы уже бюджет 2011 года формировался на более качественной и стимулирующей налоговой системе, что крайне важно для всех, особенно для промышленников и предпринимателей», - сказал глава УСПП, отметив, что его организация будет «постоянно работать с властью над решением этой задачи».

А.КИНАХ напомнил, что сегодня, к сожалению, налоговая система Украины, согласно выводам международных экспертов, «является одной из худших в мире». По его словам, в прошлом году Мировой банк и ряд независимых аналитических агентств проводили анализ налоговой системы в 183 государствах мира, и Украина в этом исследовании получила рейтинг под номером 181. «Был сделан крайне неприятный вывод, что по непрозрачности администрирования, по коррумпированности, по фискальному давлению налоговая система Украины одна из худших в мире», - сообщил А.КИНАХ.

«Конечно же, Налоговый кодекс в этом плане имеет для нас огромное значение, и эту задачу надо решать в постоянном диалоге власти и бизнеса», - заключил А.КИНАХ.

ТЭК

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО надеется договориться с ОАО «Газпром» по спорным 11 млрд. куб. м газа, чтобы не пострадали ни бюджет, ни газовый баланс Украины. Об этом он сказал в прямом эфире на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Никаких денег и никакого газа мы из баланса своей страны не отдадим. Мы не пойдем по тому пути, по которому шла председатель нашего предыдущего правительства, когда бездумно куда-то потеряли 11 миллиардов кубов. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы. И поставили, действительно, страну на грань выживания», – сказал он

При этом он добавил, что «это не наш путь, и мы найдем соответствующие интересы и договоренности с «Газпромом» с тем, чтобы ни бюджет нашей страны, ни газовый баланс не пострадали».

Также Ю.БОЙКО отметил, что председатель совета директоров компании RosUkrEnergo, заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ уже «получил информацию что быстрого возврата денег не будет».

«Я хочу вам еще раз напомнить, с тем, чтобы у вас не было никаких инсинуаций, председатель совета директоров компании RosUkrEnergo, он же заместитель председателя «Газпрома» России, господин Голубев Валерий Александрович уже получил, во всяком случае, неофициальную информацию о том, что никакого быстрого возврата не будет», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» в отношении экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo.

Данное решение подтверждает, что спорный объем газа был изъят «Нафтогазом» в нарушение условий контракта о хранении газа с RosUkrEnergo и что «Нафтогаз» обязан возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа, находящегося в подземных газовых хранилищах Украины, на тех же условиях, как и до изъятия.

В дополнение, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo порядка 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов по поставкам, транзиту и хранению газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу и поэтому указанная выше сумма должна быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.

Напомним, этот объем газа был изъят НАКом у RosUkrEnergo в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАКом и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Он отметил, что "нанесенный ущерб заключается в том, что Украина должна возвратить РосУкрЭнерго дополнительные объемы газа в виде штрафных санкций".

В.ХОРОШКОВСКИЙ также опроверг наличие у него конфликта интересов в этом вопросе.

“Я не являюсь партнером Дмитрия ФИРТАША, и в газовой сфере у меня никогда не было интересов", - сказал он.

По словам председателя СБУ, Д.ФИРТАШ имеет опцион на приобретение части акций телеканала "Интер", однако он не реализован.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» относительно экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, который принадлежал RosUkrEnergo.

К тому же Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзит и хранение газа.

9 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО допустил возможность обжалования Украиной решения Стокгольмского арбитража в тяжбе между НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).

Строительство. ЖКХ

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ заявляет о нехватке специалистов в возглавляемой им отрасли и ухудшении кадрового потенциала в органах власти. Об этом министр заявил сегодня находясь в Кременчуге (Полтавская обл.).

«Кадровый потенциал, к сожалению, сегодня в органах власти, в связи с этой кадровой чехардой ухудшается. Одни увольняются, другие приходят, только подготовятся и снова уходят. Зарплаты не высокие и поэтому у нас так. Вот если взять 175 человек в министерстве, то только на 40 можно ставить…», - сказал министр.

По его словам, министерство сегодня активно ищет кадры в регионах и призывает профессионалов из регионов помогать отрасли.

«Например, у нас есть в министерстве специальная структура, которая занимается нормативно-законодательной базой, то решать ту или иную проблему я их настраиваю, создав рабочую группу с людьми из регионов и решать ее», - сказал А.ПОПОВ.

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Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ оценивает в 60-70 млрд. гривен объем необходимых средств на реализацию общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2015 года. Об этом он сообщил во время пребывания в Миргороде (Полтавская обл.)

По его словам, из названной суммы прежде всего средства необходимо направить на обновление основных фондов предприятий ЖКХ.

«Из этой суммы 20,5 млрд. грн государство должно выделить на поддержку регионов и у каждого есть шанс получить часть этих средств, для этого нужны идеи и проекты для их воплощения», - сказал министр.

А.ПОПОВ пообещал, что министерство ЖКХ поможет местным властям в поисках и поощрении инвесторов, а также призвал местных бизнесменов присоединиться к работе по модернизации ЖКХ.

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Автопром.Транспорт

11 июня 2010 года на собрании Наблюдательного совета ХК "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл.) председателем набсовета предприятия избран Андрей БЕВЗА вместо ООО "Веррона Плюс". Об этом сообщил представитель холдинга.

По его словам, ООО «Веррона Плюс» владеет 1 акцией ХК "АвтоКрАЗ" и находилось на данной должности с 29.04.2010 года.

«Члены набсовета решили назначить на должность Председателя Наблюдательного совета ХК "АвтоКрАЗ" члена Наблюдательного совета А.БЕВЗУ. Он владеет 20 акциями ХК "АвтоКрАЗ". Он назначен на 3 года. До этого он работал начальником управления по корпоративным правам ХК "АвтоКрАЗ"»,-сказал представитель холдинга.

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В 2010 году на обновление электротранспорта в городах, которые будут принимать Евро-2012, будет направлено 1 млрд. грн. Об этом сегодня в Кременчуге (Полтавская обл.) заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ.

По его словам, в этих городах к Евро-2010 электротранспорт будут обновлен практически на 100%

«В этом году будет сделан серьезный старт по обновлению почти 100% электротранспорта в городах, где будет проходить соревнование Евро-2012. Та схема, по которой будут идти они, будет экспериментально задействована и в других городах. Через две недели будут предложения по этому поводу», – сказал А.ПОПОВ.

Всего на обновление электротранспорта в городах, которые будут принимать Евро-2012, планируется направить более 2 млрд. грн.

Столица

В ближайшую среду Администрация Президента планирует полностью ликвидировать Государственную миграционную службу, несмотря на то, что создание подобного органа предусмотрено в Плане действий Украина-ЕС. Об этом пишет газета "Зеркало недели" (№22 (802) от 12-18 июня 2010 года), ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, специалисты Государственной миграционной службы обещают, что в случае ее полноценного функционирования она могла бы пополнять бюджет на сумму около трех миллиардов гривен каждые полгода.

По информации издания, все подразделы этой службы будут возвращены в состав департамента МВД и в Государственный комитет по делам национальностей и религии. Согласно письму, которое получило «ЗН» от аппарата заместителя председателя АП Елены ЛУКАШ, Президент изменил долгосрочную правительственную программу.

В соответствии с документом, МВД решило создать в своем составе гражданский орган по управлению миграционной политикой. “Основная аргументация - миграционные службы многих стран подчиняются МВД. В документе нет ни слова о целях и задачах миграционной политики, нет никаких экономических показателей. Логика сугубо бюрократическая - поскольку ГМС до сих пор не получила штатный состав и помещение (поскольку их до сих пор не передает МВД), это означает, что служба не может справиться с организационными вопросами и нужно передать ее функции назад, а саму службу нужно ликвидировать”, - отмечает газета.

Согласно официальным данным, представленным правительству специалистами Государственной миграционной службы Украины, в случае введения со второй половины 2010 года полноценного функционирования ГМС и принятия пакета законодательных актов, направленных на обеспечение миграционной политики в Украине, поступления в бюджет за шесть месяцев могут составлять около трех миллиардов гривен, что в три-четыре раза превышает нынешние доходы казны от всех ведомств, которые сейчас отвечают за разные аспекты в сфере миграции.

В Плане действий Украина-ЕС есть пункт о создании в Украине специального органа в сфере миграции. В рамках данного плана, в 2007 году постановлением премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА для системного решения проблем миграционной политики была создана Государственная миграционная служба.

Погода

13 июня на большей части территории Украины сохранится сухая знойная погода, только ночью в северо-западной части, днем в западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-22 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 17-22°, днем 29-34°, в центральных, восточных и южных областях местами до 37°, в западных областях жара спадет до 24-29° (в Карпатах и горах Крыма ночью 12-17°, днем 19-24°). Ветер юго-западный, днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°. В городе Киеве температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

12 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 22°.

(УНИАН)