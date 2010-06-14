В Кривом Роге в результате взрыва провалилось 16 га на глубину 10-80 м

В Кривом Роге ликвидируются последствия просадки почвы на территории шахты им. Орджоникидзе, которая возникла в воскресенье во время проведения плановых взрывных работ на глубине минус 527/447 метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

“Произошла просадка дневной поверхности в горном и земельном отводах шахты на площади около 16 га. Вся зона просадки находится на территории промышленной площадки шахты. На данной территории нет жилищных зданий и сооружений. В зону обвала попала подстанция шахты, здание механических мастерских и участок асфальтового покрытия. Согласно с правилами проведения взрывоопасных работ в это время ни одного работника в шахте не было”, - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГА заверили, что за предварительной экспертизой, взрыв проводился четко в соответствии с проектом, разработанным государственным институтом НИГРИ, который осуществлял сейсмомониторинг.

“Однако, в зону просадки почвы попал автомобиль «Газель», который принадлежал институту НИГРИ. Водитель, который находился в машине, погиб. Это произошло в результате нарушения водителем техники безопасности – он припарковался вне зоны, отведенной для того, чтобы парковаться во время проведения взрывоопасных работ”, - отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, больше пострадавших и погибших нет.

В результате просадки почвы нарушены инженерно-технические сети электро-, газо- и водоснабжения поселка им. Горького, численность жителей которого составляет 7,5 тыс. человек.

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ на срочном совещании в Кривом Роге определил первоочередные задачи по ликвидации последствий просадки почвы.

«Во-первых, разобраться в причинах случая и эффективно реализовать план ликвидации последствий просадки. Во-вторых – возобновить жизнедеятельность поселка им. Горького, в том числе электро- и водоснабжение - до 24:00 воскресенья,13 июня, и газоснабжения – до 19:00 четверга, 17 июня. В-третьих, определить главные причины произошедшего и совместно с МЧС, Госгорпромнадзором, промышленными предприятиями и профильными институтами реализовать постоянно действующую систему сейсмомониторинга, которая позволит избежать подобных ситуаций в дальнейшем», - отметил руководитель области.

По его словам, главнее всего теперь гарантировать максимальную безопасность людей и возобновить подачу электроэнергии, газа и воды в кратчайшие сроки.

По сообщению пресс-службы, сейчас на большинстве территории поселки возобновлены електро- и водоснабжение и организован подвоз питьевой воды.

Работы по ликвидации последствий аварии находятся под контролем министра МЧС Нестора ШУФРИЧА, министра промышленной политики Дмитрия КОЛЕСНИКОВА и председателя Комитета Госгорпромнадзора Украины Сергея СТОРЧАКА.

Сейчас на месте события работают комиссия по спецрасследованию причин просадки почвы. Предварительные результаты ее работы станут известны, согласно действующему законодательству, в десятидневный срок, отметили в пресс-службе.