ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кабмин создает государственного зернотрейдера», в котором пишет - новый министр агрополитики создает компанию «Зерно Украины», 51% которой будет контролировать государство. Oстальные акции смогут выкупить частные зернотрейдеры…

http://delo.ua/biznes/rynki/kabmin-sozdaet-gosudarstvennogo-zernotrejdera-141450/

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Также «Дело» в материале «Страховщиков обложат налогами» пишет – проект нового Налогового кодекса предусматривает перевод страховых компаний на общую систему налогообложения с 2011 года. Страховщики уверяют: по тем требованиям, которые выдвигаются к рынку, выиграет не государство, не компании и не страхователи, а схемщики…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/strahovcshikov-oblozhat-nalogami-141449/

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«Дело» в материале «Кабмин решил заработать на украинской экологии» пишет – глава Минприроды Виктор Бойко не скрывает, что, готовя экологическую стратегию, чиновники преследовали весьма меркантильный интерес. В случае ее принятия Украина сможет получить от Евросоюза бюджетную поддержку в размере 150 млн. грн. Свои деньги европейцы собираются выменять на несколько важных для них вещей…

http://delo.ua/biznes/rynki/kabmin-reshil-zarabotat-na-ukrainskoj-141451/

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Издание «Экономические известия» в материале «ГИУ хотят сделать банком» пишет - в ближайшую среду правительство добавит Госипотечному учреждению новые полномочия. Ведомству позволят кредитовать застройщиков…

http://markets.eizvestia.com/full/giu-hotyat-sdelat-bankom

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Издание «Экономические известия» в материале «За грязь покарают налогом» пишет - двоевластие, которое установилось в системе госуправления экологическими инвестициями и внутренним углеродным рынком, рискует привести к тому, что украинская экономика до 2015 г. недополучит около $9 млрд., а в международной системе торговли квотами на выбросы парниковых газов усилится недоверие к стране…

http://state.eizvestia.com/full/za-gryaz-pokarayut-nalogom

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина сдает взаимозачет» пишет - крупнейшим предприятиям разрешат рассчитаться с НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ в счет долга государства перед ними по возмещению НДС. На прошлой неделе вице-премьер Андрей Клюев поручил разработать механизм осуществления такого рода взаимозачетов. И компаниям, и "Нафтогазу" предпочтительнее получить долг деньгами, но в правительстве рассматривают также вариант выпуска НДС-облигаций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1386023

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Обратное сальдо» пишет - отсутствие потребительского кредитования и хорошая экспортная конъюнктура позволили Украине сохранить отрицательное сальдо торгового баланса на уровне прошлого кризисного года – $1,8 млрд. Эксперты отмечают, что ситуация сейчас играет на руку украинским экспортерам и по результатам года можно ожидать не только сохранения, но и улучшения прошлогоднего показателя…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1386016

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«Газета по-киевски» в материале «Осенью под Борисполем построят дешевые домики» пишет – Минрегионстрой собирается представить киевлянам одно- и двухэтажные коттеджи, построенные по новым технологиям, в том числе и с применением гипсокартона. Обещают, что цена одного «квадрата» в таких домах будет 3-4 тыс. грн.

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/14/064909.html

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«Газета по-киевски» в материале «Opel Insignia – автомобиль 2010 года в Украине» подает результаты собственного исследования, за что флагман немецкого автобренда Opel – седан Insignia – получил почетное звание «Автомобиль 2010 года в Украине»…

http://mycityua.com/articles/auto/2010/06/14/065603.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевляне запасаются свечами и шляпами» пишет – аномальная для июня жара вскоре сменится резким спадом температуры. Изнывать от зноя нам предстоит до выходных. «Скорые» и спасатели работают в усиленном режиме, а устаревшие электросети не выдерживают включенных вентиляторов и кондиционеров…

http://www.segodnya.ua/news/14144562.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «В Киргизию переброшен российский десант» пишет – российский десантный батальон переброшен в Киргизию по поручению президента РФ Дмитрия Медведева. Военные будут обеспечивать безопасность российских объектов и семей военнослужащих. По разным данным, на российскую авиабазу Кант переброшено от 150 до 300 военных. К вечеру воскресенья число погибших в результате беспорядков на юге Киргизии выросло до 104 человек…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2010/06/13/1036200

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Издание «Известия» в публикации «НАТО меняет прописку» пишет - министры обороны стран - членов НАТО на своей встрече говорили не о снарядах и пушках, а о долларах и евро. Финансовый кризис докатился до альянса: генсек Андерс Фог Расмуссен довел до коллег свои представления, как, не снижая боеспособности, сэкономить 1,5 миллиарда евро. Среди возможных мер - перевод штаб-квартиры НАТО из Брюсселя в Бонн…

http://www.izvestia.ru/world/article3142850/

(УНИАН)