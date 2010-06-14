Бродский: 80% предпринимателей-упрощенцев торгуют на рынках

Председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что в Украине на едином налоге работает 300 тыс. «оптимизаторов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Из 1,1 млн. предпринимателей, которые работают на едином налоге, 300 тыс. используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов и «оптимизации» расходов», - заявил М. БРОДСКИЙ.

По его словам, все супермаркеты сегодня работают по аренде у частных предпринимателей. «Большое помещение они делят на маленькие части, платят только по 200 грн. единого налога и аренду», – отметил глава Госкомпредпринимательства.

Он считает, что по такой схеме работают практически все крупные структуры в оптовой торговле, в итоге вне государственного контроля оказывается не менее 150 млрд. грн.

М. БРОДСКИЙ также заявил, что 80% предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения, торгуют на рынках и часто контрабандной продукцией.