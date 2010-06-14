В Киеве побит температурный рекорд 64-летней давности

В столице Украины в минувшие выходные на 0,7 градуса побит температурный рекорд 64-летней давности, сообщает ТСН.

Наивысшая температура в Киеве, которая была зафиксирована в выходные +34 градуса (в субботу). И хотя обещанных синоптиками 37 градусов выше нуля не было, все равно температура превысила на 0,7 градуса рекорд, зафиксированный в 1946 году.

В Больнице скорой помощи говорят, что за последнюю неделю два-три раза в сутки выезжают к тем, кто получил солнечный удар. Обычно это отдыхающие с пляжа, случаются и пациенты в состоянии алкогольного опьянения.

Жертвами жары становятся и животные в зоопарке. Они прячутся в тени - в каждом вольере есть несколько деревьев. Хуже всего, судя по их виду, чувствуют себя крупные животные - тигры, львы, лошади Пржевальского. Большинство животных спят, или вяло передвигаются с высунутым языком, на посетителей внимания вообще не обращают.

В свою очередь, в жаркие дни врачи и МЧС советуют:

не выходить на солнце без надобности, на улице не расставаться с головным убором или зонтиком, а с 11.00 до 16.00 по возможности оставаться в помещении;

меньше есть днем (особенно жирной пищи). Лучше больше есть в вечернее время, когда жара уже спадет, а до этого перекусывать понемногу;

пить минералку или фруктовые отвары;

носить легкую и свободную одежду;

употреблять чай нежелательно;

алкоголь противопоказан.

Между тем, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, на этой неделе немного похолодает - до 25-27 градусов, а иногда и 23 днем, и 15-19 ночью. Но вместе с понижением температуры придут грозы, которые могут сопровождаться шквалами и градом (на 14 июня МЧС даже объявило штормовое предупреждение). Единственный "сухой" на всю неделю день - среда. Такие изменения в погоде принесут атмосферные фронты, которые переместятся к нам из Западной Европы.

Что будет дальше, официальные синоптики предсказывать не берутся. А вот по прогнозу народного синоптика Владимира ЛИСА, возвращения жары возможно с 20 июня. Начало июля тоже будет жарким, в середине - две недели дождей, а затем опять солнечно. Август практически весь будет теплым.