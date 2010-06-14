Анонс на 14 июня

10-00 - Главное Киевское городское управление по делам защиты прав потребителей Госпотребстандарта Украины проведет рейд, во время которого специалисты Управления проверят соблюдение Правил торговли продовольственной продукцией в торговой сети и супермаркетах Киева. Сбор представителей СМИ - на 10-00. по адресу: г. Киев, ул. Терехина, 8а.

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11). Аккредитация проводится 11 июня с 14-00 до 16-00 по телефону: 255-30-74.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Налоговый кодекс: предложения новой власти». В мероприятии примут участие народные депутаты (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 253 98 69, 253 79 93.

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11-00- Состоится заседание Финансового Пресс-клуба на тему: «Внешние ресурсы: как привлечь и заставить работать на экономику». Организаторы - Лига Финансового Развития и еженедельник «Зеркало недели». Приглашены: Игорь Юшко, председатель правления «Дочернего банка Сбербанк России», Роман Шпек, вице-президент «Альфа-Банк Украина», член Совета НБУ; Павел Цветкивский, и.о.председателя правления «Эрсте Банка»; Елена Щербакова, директор департамента валютного регулирования («Українські новини», ул.Эспланадная, 20). Нужна аккредитация. finmedia.club@gmail.com. до 18-00 11 июня.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Трудовой кодекс - путь в рабство или в Европу?», на которой будут обнародованы социальные последствия внедрения Трудового кодекса, позиция профсоюзов относительно реформирования трудового, социального и пенсионного законодательства, указаны параметры зарплат, трудового времени, социальных выплат и пенсионного возраста. Участники: Михаил Волынец, председатель Конфедерации вольных профсоюзов Украины, Петр Петриченко, генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины, Вячеслав Рой, председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, Григорий Кабанченко, заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины (ул..Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-00 - Состоится брифинг первого заместителя председателя ГНА Украины, начальника налоговой милиции Виктора Шейбута и зам.начальника налоговой милиции - начальника Следственного управления налоговой милиции Иосифа Бучинского на тему: „Новые подробности обыска в банке” (Пресс-центр ГНА Украины, Львовская пл., 8, 3-й этаж).

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12-00 - Состоится рабочая встреча и подписание Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Госкомитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и УСПП. Соглашение подпишут председатель Госкомпредпринимательства Михаил Бродский и президент УСПП Анатолий Кинах (УСПП, ул. Крещатик, 34, 3-й этаж, зал заседаний).

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12-25 - На Первом национальном телеканале выйдет в эфир программа «Экзамен для власти», в которой Премьер-министр Украины Николай Азаров будет отвечать на вопросы известных украинских журналистов, граждан, экспертов. Участники программы поставили за цель проанализировать первые 100 дней деятельности Правительства, сделанное и упущенное, события и планы.

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13-00 - Пресс-конференция на тему: «Украина увеличит выбросы парниковых газов на 70%», посвященная итогам саммита ООН по борьбе с глобальным потеплением, который проходил в Бонне. Участники: координаторы программы по изменениям климата Национального экологического центра Украины Христина Рудницкая и Ирина Ставчук (интернет-холдинг «ОБОЗ.ua», ул.Дмитриевская, 44-а).

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13-00 - Компания «Эрнст энд Янг» и Ассоциация присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА) проведут совместный пресс-ланч на тему: «Проснулись в новых экономических реалиях?». «Эрнст энд Янг» презентует «Исследование европейской инвестиционной привлекательности за 2010 год. От АССА участие в дискуссии примут члены Советы АССА, которые также являются представителями компаний с мировыми именами, Starbucks Coffee Company, NHS (государственная система здравоохранения Великобритании) и Poligrafia (Польша) (отель «Хаятт Ридженси», ул. Тарасовой, 5А), 2 этаж, Зал «Сидней ІІІ») (отель «Хаятт Ридженси», ул. Тарасовой, 5А), 2 этаж, Зал «Сидней ІІІ».).

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14-00 - Круглый стол на тему: "100 дней правительству. Мониторинг прозрачности действий власти в энергетическом секторе и соответствии энергетической безопасности Украины". В рамках мероприятия запланирована пресс-конференция (“Укринформ”, ул. Б. Хмельницкого, 8/16).

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14-30 - Министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко встретится с Президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным. Стороны обсудят вопрос взаимодействия украинской и российской железных дорог и совместные мероприятия по увеличению объемов грузов. По завершению запланирована пресс-конференция, которая состоится в 15-30 в помещении Министерства транспорта и связи (пр. Победы,14).