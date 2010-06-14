ГЛАВНОЕ на 14 июня (день)

***

Финансы

Янукович прогнозирует, что решение МВФ о предоставлении очередного транша кредита будет принято в ближайшее время Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что решение Международного валютного фонда о предоставлении Украине очередного транша кредита будет принято в ближайшее время.

Об этом Глава государства сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Я считаю, что такое решение будет в ближайшее время предложено. Намного скорее, чем до конца месяца», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Рассказывая о последнем визите представителей МВФ в Украину, Президент отметил, что в этот раз была не миссия, «я сказал бы так, а инспекция».

Президент сообщил, что у него был разговор с руководством фонда, в котором он выразил свою точку зрения, что нужно уже определяться и принять решение по поводу транша. После этого, по его словам, и было принято решение о приезде.

ТЭК Янукович: блоки ХАЭС и РАЭС Украина достроит самостоятельно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что блоки на Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях будут достраиваться Украиной самостоятельно.

Об этом Глава государства сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Что касается энергоблоков, Украина будет строить их самостоятельно», - отметил Президент.

Говоря об участии России в этом проекте, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что идет речь всего на всего об использовании финансового кредита. «Это услуга, на которую Россия согласилась», - прибавил В.ЯНУКОВИЧ.

Кабмин принял постановление о строительстве в Одессе терминала по приемке сжиженного газа - Бойко Кабинет министров Украины принял постановление о строительстве в Одессе терминала по приемке сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в прямом эфире на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Да, мы приняли решение правительства о строительстве терминала в Одессе. Соответствующее постановление принято еще месяц назад”, - сказал он.

При этом министр добавил, что “у нас прошли очень перспективные переговоры с нашими азербайджанскими партнерами, которые с Румынией и Болгарией строят терминал сжиженного газа в Кулеви в Грузии, и мы будем там партнерами по выкупке определенного объема сжиженного газа, и поставке в нашу страну через терминал в Одессе”.

По словам министра, “программа рассчитана на четыре года, соответствующие письма поддержки мы написали, решение правительства уже начало выполняться”.

Ю.БОЙКО отметил, что стоимость строительства терминала составит около 1 млрд. долл. При этом министр отметил, что инвестиции в данный проект очень быстро окупятся.

“У нас есть программа с Евросоюзом соответствующая, в рамках этой программы общая сумма финансирования там около трех миллиардов, и как раз один из объектов мы будем предлагать вот этот”, - добавил глава Минтопэнерго.

Также Ю.БОЙКО добавил, что мощность терминала по приемке СПГ в Одессе составит 5 млрд. кубометров в год на первом этапе и 10 млрд. куб. м в год - на втором. “Мы рассчитываем на пять миллиардов кубов на первом этапе и еще пять, то есть суммарно десять, на втором”, - сказал Ю.БОЙКО.

Министр также отметил, что ресурсной базой для терминала в Одессе станет месторождение “Шах-Дениз-2” в Азербайджане. “Мы уже, в принципе, провели переговоры с азербайджанскими партнерами о наличии этого ресурса”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2009 года Министерство топлива и энергетики решило создать рабочую группу по координации работ по реализации проекта строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа.

Справка УНИАН. Сжиженный природный газ (СПГ, англ. LNG – Liquefied Natural Gas) получают при охлаждении природного газа до -162°С. В жидком состоянии объем газа уменьшается в 600 раз, что позволяет в значительной степени увеличить эффективность его хранения и транспортировки. СПГ транспортируют так же, как и нефть, – в специальных танкерах. В странах-импортерах он хранится в резервуарах. В специальных терминалах СПГ разогревается, благодаря чему возвращается в газообразное состояние и после этого закачивается в газотранспортную систему.

В Европейском Союзе в настоящее время имеется 10 терминалов для СПГ. Первые регулярные поставки сжиженного газа в Европу начались в еще 1964 году из Алжира в Великобританию.

Рынок СПГ развивается преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Японии, например, за счет СПГ удовлетворяются все 100% потребности экономики страны в «голубом топливе»), а также частично на юге Европы. Поставки СПГ составляют сегодня всего 6% в общемировом объеме потребления природного газа.

Специалисты Кембриджской ассоциации энергетических исследований (CERA) прогнозируют достаточно быстрый рост популярности СПГ уже в ближайшее время. По их оценкам, к 2020 году доля СПГ в энергопотреблении, например в США, вырастет до 20% по сравнению с 1-2% в настоящее время (для сравнения: 11% – в Европе и 100% – в Японии). Ожидается, что общемировое потребление СПГ должно почти удвоиться уже к 2010 году.

«Укргазвыдобування» в январе-мае увеличила производство сжиженного газа на 1,5% Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в январе-мае 2010 года увеличила производство сжиженного газа (пропан-бутана) на 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 93,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что в мае производство сжиженного газа составило 19 тыс. тонн, что соответствует показателям прошлого года.

По словам директора ДК «Укргазвыдобування» Юрия БОРИСОВА, увеличение производства сжиженного газа - одно из приоритетных направлений деятельности компании. «Мы не собираемся терять лидерство в производстве сжиженного газа, а поскольку это направление деятельности прибыльное, то оно является приоритетным для инвестирования», - сказал Ю.БОРИСОВ.

Крупнейшими предприятиями по производству сжиженного газа в структуре компании являются Технологический цех стабилизации конденсата «Базилевщина» и Яблуневское отделение по переработке газа, которые обеспечивают две трети объема производства сжиженного газа.

ДК «Укргазвыдобування» - лидер по производству сжиженного газа в Украине. В 2009 году объем производства составил 234,3 тыс. тонн, более 30% всего производства в стране. Согласно законодательству, весь объем сжиженного газа собственного производства ДК «Укргазвыдобування» реализует через аукционы.

Справка УНИАН. В состав ДК «Укргазвыдобування» входит 5 перерабатывающих предприятий, на которых ведется производство сжиженного газа. Шебелинский ГПЗ осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов. Юлиевская установка комплексной подготовки газа и Тимофеевская установка углубленного извлечения углеводородов производят сжиженный газ, Технологический цех стабилизации конденсата "Базилевщина" - сжиженный газ и стабильный газовый конденсат (для дальнейшей переработки), Яблуневское отделение по переработке газа – сжиженный газ и сухой отбензиненный газ.

АПК МинАП: состояние 88% озимых хорошее и удовлетворительное В Украине, по данным на 10 июня, из посеянных 8,557 млн. га озимых зерновых культур сохранилось 7,88 млн. га, или 92%.

Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины, 3,699 млн. га посевов озимых зерновых (46,9%) находятся в хорошем состоянии и 3,272 млн. га (41,5%) - в удовлетворительном.

Кроме того, 911,6 тыс. га, или 11,6% посевов озимых зерновых, - слабые и изреженные, еще 674,5 тыс. га, или 7,9%, погибло.

ТВ, связь: "Интер" не будет участвовать в конкурсах на аналоговые частоты из-за их проблематичности – Хорошковский Глава Службы безопасности Украины, собственник группы "Интер" Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что ни одна из компаний группы "Интер" не будет принимать участие в конкурсах на аналоговые частоты из-за их проблематичности с освоением.

Об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о возможном участии "Интера" в повторном конкурсе на использование частот «5 канала» и телеканала ТВі.

"Я вам это обещаю! Чтобы снять так называемый конфликт интересов, ни одна из компаний группы "Интер" ни при каких условиях на эти частоты больше не выставится", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Кроме того, по его словам, группа "Интер" вообще больше не будет участвовать в конкурсах на аналоговые частоты. "Я искал формулу, как мне выйти из конфликта интересов, и я её нашёл. Всё, точка!", – подчеркнул он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что нынешние частоты «5 канала» и ТВі являются достаточно проблематичными. "Первый эксперимент телекомпания "TВi" попробовала сделать на Киев, включив передатчик мощностью в 2,5 киловатта. Но это тут же выключило телеканал "Украина" в Макарове. Эти частоты спорные, они конфликтуют между собой. Они взяты из ресурса военных частот, и влияют, в том числе, и на авиационное, и на военное частотное пространство. Мало того, даже "Укрчастотнадзор", когда давал разрешения, сделал много оговорок по этим частотам", – пояснил он.

"Я думаю, что даже если бы конкурс был признан законным, частично эти частоты не могли быть использованы. Это была достаточно сложная и дорогая работа. Из всего частотного ряда, насколько я понимаю, процентов 30 неконфликтных частот", - подчеркнул В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 июня, редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту В.ЯНУКОВИЧА, в котором обвинил председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group, в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.

Чистый убыток «Укртелекома» в 1-м квартале сократился более чем в 5 раз

Чистый убыток компании ОАО «Укртелеком» в 1-м квартале 2010 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2009 года более чем в 5 раз и составил 36,1 млн. грн. (в 1-м квартале прошлого года - 181,6 млн. грн.).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укртелекома".

Как отмечается в сообщении, компания за отчетный период понесла 0,4 млн. грн. чрезвычайных расходов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Финансовый результат от операционной деятельности 1-го квартала 2010 года составил 42,3 млн. грн. прибыли против 49,4 млн. грн. убытков в 1-м квартале 2009 года. Финансовый результат от обычной деятельности составлял 35,8 млн. грн. убытков против 181 млн. грн. в 1-м квартале прошлого года.

Убыточность компании в "Укртелекоме" объясняют, в первую очередь, превышением себестоимости общедоступных услуг электросвязи над доходами, которые предоставляются обществом по регулируемым ценам, а также убытками от предоставления социально значимых услуг проводного вещания и телеграфии и наличием в составе общества Филиала специализированной электросвязи. На убыточность компании также влияет уменьшение доходов от предоставления услуг фиксированной связи, что вызвано замещением фиксированной связи услугами мобильной связи других операторов. Мобильная связь удобнее в использовании и во многих случаях дешевле, чем фиксированная, отметили в "Укртелекоме", что приводит к сокращению трафика по всем направлениям.

Объем доходов компании от всех видов деятельности за 1-й квартал 2010 года без учета операций по реализации валюты и начислению курсовой разницы составил 2 млрд. 053 млн. грн., что на 1,6% больше 1-го квартала прошлого года.

Из них доходы (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) остались на уровне 1-го квартала 2009 года и составляют 1 млрд. 987,8 млн. грн., в том числе компанией предоставлено услуг связи на сумму 1 млрд. 976,9 млн. грн. - на 0,7% больше аналогичного периода прошлого года. Рост произошел за счет прироста доходов от предоставления услуг компьютерной связи на 77 млн. грн., повышения тарифов на услуги местной связи. На 17 млн. грн. увеличены доходы от предоставления услуг мобильной связи.

Объем других операционных доходов — 57,3 млн. грн., что на 2,7% меньше уровня 1-го квартала 2009 года. Уменьшение других операционных доходов произошло за счет уменьшения доходов от сдачи в аренду активов.

Объем финансовых доходов - 10,3 млн. грн., или на 27,8% меньше, чем в 1-м квартале прошлого года, что связано с уменьшением остатков на счетах.

Другие доходы — 52,4 млн. грн., увеличение на 52,6% за счет доходов от неоперационной курсовой разницы.

Объем расходов без учета операций по реализации валюты и начислению курсовой разницы составил 1 млрд. 797,4 млн. грн., что на 6,9% меньше 1-го квартала 2009 года, в том числе расходы операционной деятельности — 1 млрд. 686 млн. грн., что на 94 млн. грн. меньше объема аналогичного периода 2009 года. Финансовые расходы — 112 млн. грн. (уменьшение на 27 млн. грн.). Другие расходы — 28,7 млн. грн., или на 29,9% меньше предыдущего года.

В бюджет и внебюджетные фонды уплачено налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 459 млн. грн. По состоянию на 01.04.2010 г. дебиторская задолженность за товары, работы, услуги составила 961 млн. грн., по сравнению с началом 2010 года этот показатель уменьшился на 90 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн. грн.

Торговля: Бродский заявляет, что в Украине на едином налоге работает 300 тыс. предпринимателей-«оптимизаторов» Председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что в Украине на едином налоге работает 300 тыс. «оптимизаторов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Из 1,1 млн. предпринимателей, которые работают на едином налоге, 300 тыс. используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов и «оптимизации» расходов», - заявил М. БРОДСКИЙ.

По его словам, все супермаркеты сегодня работают по аренде у частных предпринимателей. «Большое помещение они делят на маленькие части, платят только по 200 грн. единого налога и аренду», – отметил глава Госкомпредпринимательства.

Он считает, что по такой схеме работают практически все крупные структуры в оптовой торговле, в итоге вне государственного контроля оказывается не менее 150 млрд. грн.

М. БРОДСКИЙ также заявил, что 80% предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения, торгуют на рынках и часто контрабандной продукцией.

Погода В Киеве побит температурный рекорд 64-летней давности

В столице Украины в минувшие выходные на 0,7 градуса побит температурный рекорд 64-летней давности, сообщает ТСН.

Наивысшая температура в Киеве, которая была зафиксирована в выходные +34 градуса (в субботу). И хотя обещанных синоптиками 37 градусов выше нуля не было, все равно температура превысила на 0,7 градуса рекорд, зафиксированный в 1946 году.

В Больнице скорой помощи говорят, что за последнюю неделю два-три раза в сутки выезжают к тем, кто получил солнечный удар. Обычно это отдыхающие с пляжа, случаются и пациенты в состоянии алкогольного опьянения.

Жертвами жары становятся и животные в зоопарке. Они прячутся в тени - в каждом вольере есть несколько деревьев. Хуже всего, судя по их виду, чувствуют себя крупные животные - тигры, львы, лошади Пржевальского. Большинство животных спят, или вяло передвигаются с высунутым языком, на посетителей внимания вообще не обращают.

В свою очередь, в жаркие дни врачи и МЧС советуют:

не выходить на солнце без надобности, на улице не расставаться с головным убором или зонтиком, а с 11.00 до 16.00 по возможности оставаться в помещении;

меньше есть днем (особенно жирной пищи). Лучше больше есть в вечернее время, когда жара уже спадет, а до этого перекусывать понемногу;

пить минералку или фруктовые отвары;

носить легкую и свободную одежду;

употреблять чай нежелательно;

алкоголь противопоказан.

Между тем, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, на этой неделе немного похолодает - до 25-27 градусов, а иногда и 23 днем, и 15-19 ночью. Но вместе с понижением температуры придут грозы, которые могут сопровождаться шквалами и градом (на 14 июня МЧС даже объявило штормовое предупреждение). Единственный "сухой" на всю неделю день - среда. Такие изменения в погоде принесут атмосферные фронты, которые переместятся к нам из Западной Европы.

Что будет дальше, официальные синоптики предсказывать не берутся. А вот по прогнозу народного синоптика Владимира ЛИСА, возвращения жары возможно с 20 июня. Начало июля тоже будет жарким, в середине - две недели дождей, а затем опять солнечно. Август практически весь будет теплым.

ЧП В Кривом Роге ликвидируются последствия просадки почвы на территории шахты им. Орджоникидзе - ОГА В Кривом Роге ликвидируются последствия просадки почвы на территории шахты им. Орджоникидзе, которая возникла в воскресенье во время проведения плановых взрывных работ на глубине минус 527/447 метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

“Произошла просадка дневной поверхности в горном и земельном отводах шахты на площади около 16 га. Вся зона просадки находится на территории промышленной площадки шахты. На данной территории нет жилищных зданий и сооружений. В зону обвала попала подстанция шахты, здание механических мастерских и участок асфальтового покрытия. Согласно с правилами проведения взрывоопасных работ в это время ни одного работника в шахте не было”, - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГА заверили, что за предварительной экспертизой, взрыв проводился четко в соответствии с проектом, разработанным государственным институтом НИГРИ, который осуществлял сейсмомониторинг.

“Однако, в зону просадки почвы попал автомобиль «Газель», который принадлежал институту НИГРИ. Водитель, который находился в машине, погиб. Это произошло в результате нарушения водителем техники безопасности – он припарковался вне зоны, отведенной для того, чтобы парковаться во время проведения взрывоопасных работ”, - отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, больше пострадавших и погибших нет.

В результате просадки почвы нарушены инженерно-технические сети электро-, газо- и водоснабжения поселка им. Горького, численность жителей которого составляет 7,5 тыс. человек.

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ на срочном совещании в Кривом Роге определил первоочередные задачи по ликвидации последствий просадки почвы.

«Во-первых, разобраться в причинах случая и эффективно реализовать план ликвидации последствий просадки. Во-вторых – возобновить жизнедеятельность поселка им. Горького, в том числе электро- и водоснабжение - до 24:00 воскресенья,13 июня, и газоснабжения – до 19:00 четверга, 17 июня. В-третьих, определить главные причины произошедшего и совместно с МЧС, Госгорпромнадзором, промышленными предприятиями и профильными институтами реализовать постоянно действующую систему сейсмомониторинга, которая позволит избежать подобных ситуаций в дальнейшем», - отметил руководитель области.

По его словам, главнее всего теперь гарантировать максимальную безопасность людей и возобновить подачу электроэнергии, газа и воды в кратчайшие сроки.

По сообщению пресс-службы, сейчас на большинстве территории поселки возобновлены електро- и водоснабжение и организован подвоз питьевой воды.

Работы по ликвидации последствий аварии находятся под контролем министра МЧС Нестора ШУФРИЧА, министра промышленной политики Дмитрия КОЛЕСНИКОВА и председателя Комитета Госгорпромнадзора Украины Сергея СТОРЧАКА.

Сейчас на месте события работают комиссия по спецрасследованию причин просадки почвы. Предварительные результаты ее работы станут известны, согласно действующему законодательству, в десятидневный срок, отметили в пресс-службе.