Азарова тревожит, что половина населения не доверяет правительству

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ встревожен тем, что около 50% населения Украины не доверяет правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "Первого национального телеканала".

"Я бы хотел прокомментировать. Вы сказали: достаточно высокий процент доверия к правительству, к власти. Я для себя вижу другую сторону вопроса - 50% людей не доверяют. Я всегда смотрю не на плюсы, а на минусы. Выходит, мы что-то где-то неясно говорим, если 50% - а это много - нам не верят ", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что правительству необходимо добиваться, чтобы все граждане страны ему доверяли.