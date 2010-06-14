Кабмин одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с ЕАСТ

Кабинет министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр экономики Василий ЦУШКО.

По его словам, проект документа был одобрен на сегодняшнем заседании правительства. Соглашение о ЗСТ планируется подписать 25 июня на саммите ЕАСТ, который будет проходить по случаю 50-летия организации.

Как сообщал УНИАН, Украина и European Free Trade Association (Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) начали официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли в апреле 2009 года.

Страны ЕАСТ предложили Украине начать переговорный процесс о создании зоны свободной торговли в августе 2007 года. Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ является важным шагом для Украины в контексте создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.