Азаров отбыл в Люксембург

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с двухдневным рабочим визитом в Люксембург для участия в XIV заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС, которое состоится 15 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе рабочего визита, сегодня вечером Н.АЗАРОВ проведет встречу с комиссаром Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политике соседства Ш.ФЮЛЕ.

Кроме того, в ходе визита Н.АЗАРОВ проведет встречу с министром иностранных дел Испании М.МОРАТИНОС. Также в ходе визита планируется подписание соглашения о представительстве Европейского инвестиционного банка в Украине.

Во вторник вечером Н.АЗАРОВ планирует вернуться в Киев.

В ходе заседания Совета по вопросам сотрудничества планируется обсудить вопросы внутренней ситуации в Украине и ЕС, в частности дальнейшую реализацию в Украине судебной реформы, реформы системы госуправления, продолжение борьбы с коррупцией.

Кроме того, планируется обсудить ход переговоров по заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пути углубления взаимодействия по вопросам внешней политики и безопасности, вопросы сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности, перспективы усиления торгово-экономического и секторального сотрудничества в условиях мирового кризиса.

Также на заседании планируется обсудить вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности дальнейшее реформирование энергетического сектора в Украине и получение Украиной полноправного членства в энергетическом содружестве.

В состав украинской делегации на переговорах, кроме группы Николая АЗАРОВА, входят, в частности, министр экономики Василий ЦУШКО, заместитель министра экономики Владимир ПЯТНИЦКИЙ и заместитель главы Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК.

С европейской стороны в переговорах принимают участие вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель Европейского Союза Кетрин ЭШТОН, госсекретарь в делах ЕС МИД Испании Д.ГАРРИДО.