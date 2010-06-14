Главное на 14 июня (вечер)

Кабинет министров планирует в течение июня подготовить законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном банке Украины" относительно усиления независимости Национального банка.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Верховной Рады распоряжении Кабинета министров от 9 июня 2010 года № 1196-р "Об утверждении плана мер по выполнению в 2010 году Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза”.

Согласно распоряжению, новый законопроект должен отвечать Протоколу об Уставе Европейской системы центральных банков и Европейского Центрального банка.

Кроме того, правительство планирует подготовить еще два проекта законов по банковскому праву. В частности, речь идет о необходимости адаптации Закона "О банках и банковской деятельности" в части корпоративного управления и введения консолидированного надзора в соответствии с Директивой Европарламента и Совета ЕС от 14 июня 2006 года об учреждении и осуществлении деятельности кредитных учреждений.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИНподписал и направил на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ закон, касающийся повышения акцизов на ряд товаров (6337).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня во время брифинга.

Председатель ВР заметил, что во время подписи выяснилось, что есть разница вступления в силу сроков повышения акцизов на некоторые товары.

«Вместе с тем Министерство финансов исходило из того, что необходимо настоящий документ подписывать, чтобы он имел статус закона, а после этого вносить в него изменения», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что после вступления настоящего документа в силу придется вносить в него изменения.

«Потому я вынужден был его подписать и направить на подпись Президенту Украины», - сказал он.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что ситуация с данным документом подтверждает, что спешить при принятии таких документов не следует.

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о реализации программы сотрудничества на два года. Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире «Первого национального».

При этом он отметил, что сложный ход переговоров по предоставлению новой программы сотрудничества обусловлен тем, что МВФ потерял доверие к украинской власти в ходе работы по прежней программе предоставления кредитных средств.

«Главная сложность переговоров заключается в том, что ни одно из условий предыдущей программы, которые подписывали предыдущие правительство и Президент, не было выполнено, и никто не собирался их выполнять. МВФ утратил доверие к власти Украины и в этом основная сложность переговоров», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он считает, что при наличии доверия к власти, его правительству не нужно было бы доказывать и объяснять, что оно способно достичь дефицита бюджета по итогу 2010 года в размере 5,3% ВВП, как предусмотрено законом о Госбюджета.

«Когда мы говорим, что у нас в бюджете дефицит 5,3%, то для любой другой страны этого было бы достаточно – действует закон и правительство обязано выполнять закон. И у МВФ, в принципе, не должно возникать никаких вопросов, а у них возникают вопросы. Почему? Да потому, что предыдущее правительство им представило документ, подписанный Президентом и премьером, который не выполнялся», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер Украины также отметил, что прежний руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ была «очень доверчива» при работе с украинской властью.

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что, несмотря на то, что переговоры с МВФ идут «достаточно непросто», есть надежда на их успешное завершение.

НАК «Нафтогаз Украины» просит Министерство топлива и энергетики содействовать в принятии Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решения о повышении предельных цен на газ для промышленных предприятий и бюджетных организаций на 13,3%, или 266,08 грн., – до 2258 грн. за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа).

Об этом сказано в официальном письме председателя правления НАКа Евгения БАКУЛИНА на имя министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО от 9 июня, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, госхолдинг предлагает также провести еще одно увеличение, установив для этих категорий потребителей с 1 октября предельные цены на уровне 2400 грн. за тыс. куб. м. Таким образом, до конца года цена газа для промпредприятий и бюджетных организаций может вырасти на 20,5% по сравнению с действующей в настоящее время - 1992,8 грн. за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа). При этом «Нафтогаз» предлагает установить эти цены в том числе и для предприятий-производителей азотных удобрений (в настоящее время 1633,30 грн. за тыс. куб. м)

Обосновывая необходимость корректировки цен, компания отмечает, что при установлении действующей цены НКРЭ не учло изменения цены закупки импортного газа (в І квартале – 304,33 долл. за тыс. куб. м, во ІІ квартале – 232,85 долл. за тыс. куб. м), а также необходимого возмещения расходов компании, связанных с закупкой и реализацией природного газа потребителям. При этом, по оценкам компании, из-за несоответствия цены реализации природного газа этим категориям потребителей убытки «Нафтогаза» в первом квартале составили около 6 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ встревожен тем, что около 50% населения Украины не доверяет правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "Первого национального телеканала".

"Я бы хотел прокомментировать. Вы сказали: достаточно высокий процент доверия к правительству, к власти. Я для себя вижу другую сторону вопроса - 50% людей не доверяют. Я всегда смотрю не на плюсы, а на минусы. Выходит, мы что-то где-то неясно говорим, если 50% - а это много - нам не верят ", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что правительству необходимо добиваться, чтобы все граждане страны ему доверяли.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает сократить сроки проведения налоговых проверок. Об этом говорится в проекте закона №6517 от 14 июня 2010 г., текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, предлагается сократить срок плановой выездной проверки с 30 до 20 рабочих дней, а для субъектов малого предпринимательства – с 20 до 10. Сроки внеплановой выездной проверки предлагается сократить с 15 до 10 рабочих дней, для субъектов малого предпринимательства – с 10 до 5. Согласно законопроекту, продлить сроки плановой выездной проверки можно будет не более чем на 10 рабочих дней (на сегодня – 15), а для субъектов малого предпринимательства – на 5 (на сегодня 10), внеплановой проверки – на срок до 5 рабочих дней (на сегодня – 10), а для малых предпринимателей – до 2.

Документом также предлагается отменить норму законодательства, согласно которой налоговые инспекции принимают решение о проведении внеочередной налоговой проверки без предупреждения налогоплательщика в случае, если налоговики получили информацию об уклонении ним от налогообложения.

Президент кроме прочего предлагает отменить норму о возможности приостановления проведения плановой или внеплановой выездной проверки на срок до 30 рабочих дней с дальнейшим ее продлением на неопределенный срок.

Также предлагается отменить нормы относительно учета в 2010 г. в составе валовых расходов налогоплательщика только 20% отрицательного значения объекта налогообложения, сформированного на 1 января 2010 г.

Улица Крещатик в Киеве по состоянию на весну т.г. заняла 48 место в рейтинге улиц с самыми высокими ставками аренды на торговые площади в мире.

Об этом говорится в международном обзоре ставок аренды на торговые помещения на основных торговых улицах мира, составленном международной консалтинговой компанией Colliers International, который имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно исследованию, самыми дорогими торговыми улицами по состоянию на весну 2010 года стали: Елисейские Поля в Париже (с арендными ставками в размере более 13,5 тыс. долл./кв. м/год), Пятая Авеню в Нью-Йорке (около 13,5 тыс. долл./кв. м/год с учетом 10% падения ставок за последние 12 месяцев) и Рассел Стрит в Гонконге (12 970 долл./кв. м / год).

Улица Крещатик в данном рейтинге занимает 48 место со ставкой 2,4 тыс. долл./кв. м/год, уступая таким городам как Лондон, Милан, Сидней, Цюрих, Рим, Вена, Берлин, Мюнхен, Москва, Прага, Чикаго, Хельсинки, Мадрид, Токио и др.

В компании отметили, что несмотря на общее улучшение экономической обстановки, ритейлеры по-прежнему с осторожностью рассматривают возможности развития и открытия новых магазинов.

«Однако есть все основания полагать, что худшее уже позади, и продавцы товаров класса люкс вновь будут расширять свое присутствие. С середины 2009 года инвесторы чувствуют, что после двухлетнего перерыва потребители товаров и услуг категории премиум вновь готовы тратить деньги. Также наблюдается возрождение финансовых центров и городов с высоким туристическим потоком. Таким образом, возобновление интереса покупателей с высоким доходом к товарам класса люкс будет способствовать росту спроса на торговые помещения на самых дорогих улицах мира», - считают аналитики компании.

(УНИАН)