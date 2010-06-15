Курс НБУ на 15.06.10

Официальный курс НБУ на 15.06.10100 USD – 791.4900 (14 июня – 791.6900)100 EUR – 969.4961 (14 июня – 959.9491)10 RUR – 2.5169 (14 июня – 2.5172) Учетные курсы банковских металлов на 15.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97313.70 (14 июня – 96612.34) 961 XAG 10 Серебро – 1458.72 (14 июня – 1449.38) 962XPT10Платина – 123076.70(14 июня – 122061.64) 964 XPD 10 Палладий – 36250.24 (14 июня-35700.26)

Официальный курс НБУ на 15.06.10 100 USD – 791.4900 (14 июня – 791.6900) 100 EUR – 969.4961 (14 июня – 959.9491) 10 RUR – 2.5169 (14 июня – 2.5172) Учетные курсы банковских металлов на 15.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97313.70 (14 июня – 96612.34) 961 XAG 10 Серебро – 1458.72 (14 июня – 1449.38) 962XPT10Платина – 123076.70(14 июня – 122061.64) 964 XPD 10 Палладий – 36250.24 (14 июня-35700.26)

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