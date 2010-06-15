Анонс на 15 июня

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Конституционный Суд Украины обнародует принятое 10 июня Решение по делу по конституционному обращению гражданки Анны Власовой об официальном толковании положения пункта 5 статьи 5 Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда», согласно с которым каждый гражданин Украины имеет право приватизировать занимаемое им жилье безвозмездно в пределах нарицательной стоимости жилищного чека или с частичной доплатой один раз, в аспекте вопроса, имеют ли право граждане Украины дважды принимать участие в приватизации государственного жилищного фонда. После обнародования пресс-конференция судьи-докладчика Дмитрия Лилака.

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У Фонді державного майна України відбудеться конкурс із продажу ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”. Фонд за підтримки НТКУ організовує трансляцію конкурсу на великий екран для засобів масової інформації біля входу у ФДМУ.

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Состоится официальная церемония открытия главной сельскохозяйственной выставки Украины - XXІІ-й Международной агропромышленной выставки «АГРО 2010». В рамках выставки состоится международный аграрно-инвестиционный Форум «Аграрный сектор экономики Украины - объект для инвестирования». Участники: вице-премьер-министр по вопросам АПК Виктор Слаута, министр аграрной политики Николай Присяжнюк, руководство Администрации Президента, министры сельского хозяйства зарубежных стран, послы иностранных государств в Украине, представители международных, международных финансовых и донорских организаций, бизнесовых кругов, инвестиционных компаний и агрохолдингов. Пресс-конференция по результатам форума.

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Пресс-конференция на тему: «Украинский бизнес считает необходимым доработать правительственный проект Налогового кодекса Украины к первому чтению в парламенте». Участники: Руслан Ильичев, ген.директор Федерации работодателей Украины, Владимир Цибульский, зам.председателя Федерации работодателей Украины, председатель правления Волынского областного объединения организаций, Леонид Рубаненко, президент союза налоговых консультантов Украины, Владимир Котенко, председатель налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

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Состоится брифинг Ксении Ляпиной, на котором она детально расскажет о Проекте налогового кодекса, который был недавно принят на заседании правительства.

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Состоится мероприятие, организованное ГП обслуживания воздушного движения Украины (“Украэрорух”), во время которого представители СМИ смогут ознакомиться со спецификой работы медицинских специалистов и авиадиспетчеров предприятия, являющегося главным провайдером аэронавигационного обслуживания в Украине. Мероприятие проводится накануне Дня медицинского работника и по случаю 50-летия создания Медико-санитарной части регионального структурного подразделения «Киевцентраэро» «Украэроруха».

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В рамках работы специализированной выставки рыбного хозяйства и рыболовства «FISHEXPO -2010» состоится брифинг председателя Госкомрыбхоза Олега Довбыша.

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Пресс-конференция на тему: «Долго ли продержится жара? Особенности этого лета». В мероприятии примет участие начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петра Андреева. Брифинг для СМИ.

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Пресс-конференция Американской торговой палаты в Украине, посвященная презентации обновленной версии аналитического материала "Сотрудничество с целью повышения конкурентоспособности экономики Украины 2010" в разрезе недавно представленной Программы экономических реформ 2010-2014 Президента Украины. Участники: президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски; председатель совета директоров Американской торговой палаты в Украине, управляющий партнер ПрайсвотерхаусКуперс в Украине Борис Краснянский; сопредседатель совета директоров Американской торговой палаты в Украине, вице-президент Крафт Фудз, ген.директор: Украина, Восточная Европа и Центральная Азия Юрий Логуш. Модератор - ген.директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

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При содействии Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Института собственности и свободы состоится круглый стол на тему: «Самоуправляющиеся профессиональные организации как элемент системы государственного управления». Пресс-брифинг начальника Главгосслужбы Тимофея Мотренко, председателя Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила Бродского, председателя Института собственности и свободы Дмитрия Ляпина для представителей СМИ.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Новая региональная политика: что получат территориальные общины? “. Организатор - Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины». Будет представлена позиция Ассоциации городов Украины относительно: выборов в органы местного самоуправления; проекта изменений в Бюджетный кодекс Украины; проекта Налогового кодекса Украины. Участники: президент АМУ Днепропетровский городской председатель И.Куличенко, вице-президент АМУ по исполнительной работе М.Питцик, городские председатели вице-президенты АМУ. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится предварительное общественное обсуждение проекта Концепции стратегического развития г. Киева - первой стадии Генерального плана развития г. Киева и его пригородной зоны на период до 2025 года с целью сбора предложений и рекомендаций граждан.

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Состоятся публичные дебаты на тему: "Капитализм не оправдал ожиданий на постсоветском пространстве". Организаторы: фонд «Эффективное управление» и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Дебаты будут транслироваться крупнейшей международной телекомпанией ВВС World News в 225 странах мира для 76-миллионной аудитории. Спикеры: Давид Ааранович, журналист, диктор телевидения, Великобритания, Ирина Хакамада, канд.эконом.наук, Россия; Андрей Шевченко, народный депутат ВРУ Украины, журналист; Екатерина Ющенко, председатель наблюдательного совета МБФ «Украина 3000». Публичные дебаты будут проходить на английском языке.

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