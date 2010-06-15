ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Долги Киева продолжают расти», в котором пишет - в текущем году общий долг Киева увеличится на 28% по сравнению с 2009 годом, а доходы сократятся почти на 30%. В результате город будет тратить на обслуживание долга каждую 15-ю полученную гривню…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/dolgi-kieva-prodolzhajut-rasti-141507/

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Также «Дело» в материале «Государственный уголь будут продавать без конкурсов» пишет - с сегодняшнего дня Министерство угольной промышленности намерено отказаться от аукционов по продаже коксующегося угля. Практика аукционов была введена два года назад. Ее отмена и внедрение прямых контрактов, по замыслу министерства, должны улучшить ситуацию в отрасли. Эксперты противоположного мнения…

http://delo.ua/biznes/rynki/gosudarstvennyj-ugol-budut-prodavat-bez-konkursov-141511/

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«Дело» в материале «Украина провалилась в Шанхае» пишет – на всемирной выставке World Expo 2010 Украина представлена своим павильоном. Корреспондент издания увидел, на что государство потратило миллионы бюджетных денег. Как оказалось, главное место в нашей экспозиции заняло кафе…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukraina-provalilas-v-shanhae-141512/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Валюте дали дорогу» пишет – Виктор Янукович подписал закон, возвращающий юрлицам валютные кредиты. Однако банкиры утверждают, что не собираются активно кредитовать бизнес в валюте — этому препятствуют высокие валютные риски и закредитованность украинских компаний. Но в среднесрочной перспективе валютное кредитование корпоративного сектора возобновится по более низким ставкам, чем до кризиса…

http://finance.eizvestia.com/full/valyute-dali-dorogu

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Также «Экономические известия» в материале «Из газа синтезировали юмор» пишут – российский дипломат привел новые аргументы в пользу идеи объединения «Нафтогаза» и «Газпрома». Наша страна может стать соучастником трубопроводных проектов российской монополии, в экономической целесообразности которых сомневаются эксперты…

http://markets.eizvestia.com/full/iz-gaza-sintezirovali-yumor

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Проблемы вступили в силу» пишет – Высший хозяйственный суд Украины подтвердил законность исковых требований поставщиков железной руды к "Индустриальному союзу Донбасса" (ИСД) на сумму 290 млн. грн. Хотя это и незначительная сумма для корпорации, выплатить ее, учитывая общую задолженность холдинга, ИСД будет непросто…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1386296

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Работа над ошибками» пишет – Президент Виктор Янукович предложил Верховной Раде отменить ряд норм налогового закона №2275-VI, вызвавших протесты бизнесменов. Вчера глава государства направил в парламент законопроект №6517, который сохраняет запрет на валютное кредитование, ограничивает сроки налоговых проверок и позволяет предприятиям минимизировать уплату налога на прибыль за счет убытков прошлых лет. Принятие нового документа остановит критику действий власти, надеются в коалиции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1386293

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«Газета по-киевски» в материале «Новый Налоговый кодекс уменьшит наши зарплаты?» пишет - несмотря на то, что новый Налоговый кодекс депутаты должны рассматривать на этой неделе, в профильном комитете божатся, что официальную его версию в глаза не видели. «Газета...» решила выяснить, что из появившейся в интернете информации о кодексе правда, а что – нет…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/15/053910.html

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«Газета по-киевски» в материале «В Киеве стоит снова ожидать ураганов» пишет - МЧС сообщает, что на территорию Украины надвигаются грозы. В Киеве и Киевской области предвидятся шквалы 15–22 м/с, местами град. Это значит, что на улицах города снова стоит ожидать «древопада». «Газета...» выяснила, как службы готовятся к обострению погодных условий и какие меры предпринимают для предотвращения ЧП…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/15/071723.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Сахар обещают по 6,5 гривен» пишет – украинцы отвыкают от консервации, а урожай сахарной свеклы прогнозируют хороший. "Песок" может подешеветь…

http://www.segodnya.ua/news/14144830.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Иван Бисюк: Контроль безопасности продукции на внутреннем рынке необходимо усилить» подает интервью главы Госкомитета ветеринарной медицины Ивана Бисюка, который рассказал УНИАН о реформах ветеринарной службы, перспективах экспорта украинской продукции и контроле импорта...

https://economics.unian.net/rus/detail/49469

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Обуза для «Ренессанса» пишет – группа «Ренессанс кредит» (состоит из российского и украинского банков «Ренессанс капитал») готова продать розничный бизнес в Украине, рассказала главный финансовый директор группы Татьяна Хондру. Украинский банк показывает хорошую прибыльность, но ожидаемая доходность на капитал российского банка существенно выше, поэтому акционеры приняли решение сконцентрироваться на розничном бизнесе в России, поясняет она. Сумма сделки пока не обсуждается: переговоры с потенциальными покупателями только начались, но инвесторы из числа украинских и международных банков «уже проявили интерес», уверяет Хондру. Группа, по ее словам, ищет как стратегического, так и портфельного инвестора. Представитель «Ренессанс групп» на Украине Константин Головинский не исключает продажи 100% акций банка…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/15/237386

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Издание «Известия» в публикации «Мексиканский залив загрязняет не только BP» пишет - в Мексиканском заливе обнаружилась еще одна крупная утечка нефти. Об этом сообщили агентство Ассошиэйтед Пресс и телекомпания CBS. В доказательство они приводят кадры аэрофотосъемки, на которых зафиксировано новое нефтяное пятно. Характерная блестящая пленка сосредоточилась вокруг платформы "Оушен Саратога", в ста метрах к юго-востоку от скандально известной "Дипвотер Хорайзон". Платформа принадлежит американской корпорации "Даймонд Офшор" и находится под управлением "Тейлор Энерджи"…

http://www.izvestia.ru/world/article3142829/

(УНИАН)